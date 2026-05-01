STRATHBERRYがGINZA SIXにて5/7（木）～6/9（火）の期間限定でポップアップストアを開催

Strathberry Ltd.

タイムレスな美しさと機能性を兼ね備えたデザインに、クラフツマンシップ溢れるものづくりで知られるスコットランド発のレザーブランド「STRATHBERRY（ストラスベリー）」が、2026年5月7日（木）から6月9日（火）まで、GINZA SIXのTHE POPUP 4thにてポップアップストアを開催いたします。GINZA SIXでの開催は今回が初となり、これまでのポップアップよりもさらに長期間かつ大きな規模での展開となります。

本ポップアップでは、ブランドの象徴的な「Mosaic」シリーズを模したジャイアントバッグを中心に据え、ブランドの本拠地であるエディンバラのタウンハウスから着想を得た建築的なディテールを取り入れた空間を演出。スコットランドの風景をモチーフにした迫力ある3Dストーンアーチをシンボルとして、ブランドのクラフツマンシップと洗練された美学を、より深く体感いただけます。

店内では、2026年春夏コレクションを中心に、日本では展開されていないカラーやスタイルを含む特別なラインナップが登場。実際に手に取って、その魅力を体感しながら購入できる貴重な機会となります。

注目は、やわらかなシルエットとジュエリーから着想を得たMusic Barクロージャーが特徴の「Kite Hobo」。昨年のポップアップでも大きな反響を呼び、現在も世界的に高い人気を誇るモデルです。今回、日本では展開のないトープカラーをGINZA SIXで特別にご用意いたします。また、「Kite Tote Midi」および「Kite Tote」も日本初登場。日常使いからビジネスシーンまで幅広く対応できる、Kiteファミリーの新たなトートバリエーションです。

また今回は、2026年春夏コレクションの新作となる「Barra Tote」と「Crescent Moon Mini」を本ポップアップにて初披露します。「Barra Tote」は、スコットランド・バラ島の伝統的な編みと結びの技法に着想を得たノットディテールが特徴の大容量トート。「Crescent Moon Mini」は、弧を描くトップハンドルが印象的なコンパクトバッグです。いずれも英国直営店舗および公式オンラインストア以外では初の国内展開となります。

さらにスモールレザーグッズも初登場。「Mosaic Trifold Wallet」はアイコニックなMosaicデザインを採用した三つ折り財布。「Multrees Wallet on a Chain」はチェーンストラップによりショルダーバッグとしても使用可能なウォレットです。これらのスモールレザーグッズは、よりコンパクトな形でSTRATHBERRYの世界観をお楽しみいただけます。

これまで以上にブランドの世界観を色濃く表現したGINZA SIXでのSTRATHBERRYのポップアップストアに、ぜひご期待ください。

限定シルクスカーフ プレゼント

本ポップアップ期間中にバッグをご購入いただいたお客様には、限定シルクスカーフをプレゼントいたします。グレージュトープをベースに赤と黄色のフローラルプリントを施したデザインのものと、温かみのあるハニーイエローパレットの2種類をご用意。いずれも数量限定でなくなり次第終了となります。

また、店頭にてご購入されたバッグに合わせたスカーフの巻き方もご紹介。パーソナライズされたスタイリング体験をご提供します。

開催概要

STRATHBERRY POP-UP STORE

開催期間：2026年 5月7日(木)～ 6月9日(火)

会場：GINZA SIX 4階 THE POPUP 4th

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10-1

営業時間：10:30～20:30

【STRATHBERRYについて】

エディンバラで誕生し、スペインの職人によって製作されるSTRATHBERRYは、心を宿すラグジュアリーを再定義するブランドです。シグネチャーであるMusic Barと建築的なシルエットで広く知られ、欧米のセレブリティをはじめ、世界中の多くのファンから支持を集めています。

日常を格上げするためにデザインされた各アイテムはクラフトマンシップの結晶であり、時代を超えて受け継がれることを前提とした存在です。歴史あるアトリエから手にするその瞬間までSTRATHBERRYは、品質へのこだわり、人とのつながり、そして受け継がれるレザー職人技の美を大切にしています。

2013年、Guy（ガイ）とLeeanne Hundleby（リーアン・ハンドルビー）夫妻により設立。スペインの熟練レザー職人に着想を得て、緻密なクラフトと現代的なスコットランドの精神を融合したブランドとして、日本においても存在感を一層高めています。

公式サイト: https://jp.strathberry.com/

Instagram : https://www.instagram.com