「ボンボンドロップシールパーフェクトBOOK」主要書店で売上1位＆重版出来！

株式会社朝日新聞出版

予約段階から品切れが相次ぎ話題沸騰のMOOK「公式ファンブックボンボンドロップシール パーフェクトBOOK」（朝日新聞出版発行／2026年4月28日発売）。シールブームの火付け役「ボンボンドロップシール」初の公式ファンブックとして注目を集め、発売前重版が決定。発売後も、三省堂書店名古屋本店、紀伊國屋書店（武蔵小杉店、流山おおたかの森店、玉川高島屋店、名古屋空港店ほか）、楽天ブックスなど主要書店のランキングで1位を獲得し、幅広い読者から高い支持をいただいています(いずれも4月28日付／和書ランキング)。

4月28日発売のMOOK「公式ファンブックボンボンドロップシール パーフェクトBOOK」（朝日新聞出版発行／2026年4月28日発売）。情報解禁後、各ネット書店で品切れとなったことで発売前重版を決め、本日出来上がりました。空前のシールブームの中でも不動の人気を誇る“ボンボンドロップシール”初の公式ファンブックとして、最新のシールを含む全ラインナップを網羅。表紙にも掲載している「ちょこみんボンボン」をはじめ、未発売の「お文具さん」、「コジコジ」、「ノンタン」、「きかんしゃトーマス」、「ナルミヤキャラクターズ」、「パウ・パトロール」、「リラックマ」なども掲載。シールファンのみならずコレクターズアイテムとしても楽しめる一冊となっています。実寸大で楽しめるページや開発秘話など公式本ならではの情報も収録しています。

一足早く購入した読者からは、

「見ているだけで幸せになる、最高に可愛い一冊！」

「新作がたくさん載っていて楽しい！娘がとても楽しんでいます！」

「表紙のシール部分もつやつやしていて、こだわりが沼」

など、多数声を頂いています。

シール帳のようにぎっしりシールが詰まったページは、めくるだけでわくわくすること間違いなし！抽選で1000名様に「しずくちゃんミニ」のボンボンドロップシールが当たるキャンペーンも実施中です。

【本書の内容】

その1：圧巻のコンプリートカタログ

現在発行されているシリーズ（2026年4月末までの最新情報を含む約200種）をすべて掲載します。誌面で「鑑賞」できる、唯一のアーカイブ資料となります。

その2：「可愛さ」の裏側を公開

誰もが夢中になるデザインのこだわりや、独特の質感が生まれるまでの工程などを制作会社でもあるクーリアに徹底取材。ここでしか読めない秘話をご紹介します。

その３：B5変形判オールカラー＆実寸のシールが楽しめるページもたくさん！

シールのパッケージに近いサイズ感で、まるでシール帳をめくっているようなワクワク感を演出します。

その４：抽選で1000名様に「しずくちゃんミニ」のボンボンドロップシールが当たる！

公式ファンブックについている「応募券」をハガキに貼付し、必要事項とアンケート項目の回答を記載の上、ご応募ください。お送りいただいた方の中から抽選で1000名様に「ボンボンドロップシール」の「しずくちゃんミニ」4種(絵柄は選べません)から1枚をプレゼントします。

第1次締め切り 2026年5月31日(当日消印有効)

第2次締め切り 2026年6月30日(当日消印有効)

第3次締め切り 2026年7月31日(当日消印有効)

書誌情報

「公式ファンブック ボンボンドロップシール パーフェクトBOOK」

発売日：2026年4月28日

ISBN：978-4-02-272767-1

定価：1,320円（本体：1200円＋税10％）

128ページ

https://publications.asahi.com/product/25863.html

※この商品にシールはつきません