「未来を創る！フードテックビジネスコンテスト」で地域創生特別賞を受賞

株式会社NINZIA

株式会社NINZIA（神戸市、代表取締役CEO兼CRO：寄玉 昌宏）は、2026年2月13日にTokyo Innovation Base（TIB）で開催された「未来を創る！フードテックビジネスコンテスト」（主催：フードテック官民協議会）本選大会において、次世代防災食システム「NINZIA BOSAI」について発表し、地域創生特別賞を受賞しました。

本コンテストは、日本発フードテックビジネスの育成および認知向上を目的として開催され、140件以上の応募の中から選出された15組のファイナリストが公開プレゼンテーションを実施しました。

■受賞内容

地域創生特別賞

受賞者：寄玉 昌宏（株式会社NINZIA）

テーマ：「こんにゃくが変える防災食の未来【NINZIA BOSAI】」

本プロジェクトは、日本の伝統食材であるこんにゃくを基盤とした独自素材技術を活用し、災害時における「食の制約」を解消する新しい防災食モデルとして評価されました。

■受賞プロジェクト「NINZIA BOSAI」について

NINZIA BOSAIは、災害時においても誰もが安心して食べられる環境を実現することを目的に開発された、防災×フードテックの取り組みです。

当社独自のこんにゃく由来素材技術とテクスチャエンジニアリングにより、

- アレルギーや食事制限への対応- 長期保存性と栄養設計の両立- 平時から活用できる“フェーズフリー”設計- 地域資源と連携した防災備蓄モデル

を実現し、防災食を「非常時だけの食品」から「地域価値を生む社会インフラ」へと再定義することを目指しています。

■評価ポイント

審査では特に以下の点が評価されました。

■フードテックビジネスコンテストについて

- 食料安全保障および地域課題への具体的な貢献可能性- 日本発フードテックとしての社会実装性- 防災・健康・持続可能性を統合したビジネスモデル- 国内外展開を見据えたスケーラビリティ

本コンテストは、フードテック官民協議会が主催し、日本発フードテックの創出および新市場開拓を推進する取り組みです。企業・団体による事業プランおよび個人による社会課題解決型アイデアを対象に実施されました。

株式会社NINZIAについて

糖尿病や肥満、アレルギー等の「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、日本古来の植物性食材「蒟蒻」の可能性を追求する企業です。糖や脂質、動物性素材に頼らない結着成型と食感創成の技術を「テクスチャ・エンジニアリング技術」として展開し、日本の食テクノロジーで世界の健康課題の解決を目指しています。

【会社概要】

会社名： 株式会社NINZIA（ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

所在地： 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

代表者： 代表取締役CEO兼CRO 寄玉昌宏

事業内容： 「新しい食のカタチをつくる」テクスチャ・エンジニアリング

公式WEBサイト： https://ninzia.jp/

オンラインショップ： https://store.ninzia.jp/

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/ninzia.jp/