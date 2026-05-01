【オイシックス新潟】5/8-10のヤクルト戦は「ファミリーDAY」！おばたのお兄さんの出演など、親子で楽しめるイベントが盛りだくさん

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、5月8～10日に開催される北海道日本ハムファイターズ戦にて、「ファミリーDAY」を開催することをお知らせします。

3試合を通じて親子で楽しめるイベントやおいしいグルメをご用意しております。

■試合概要

日時：

2026年5月8日（金）18:00試合開始（16：30一般開場）

2026年5月9日（土）16:00試合開始（14：30一般開場）コメリサンクスデー

2026年5月10日（日）13:00試合開始（11：30一般開場）

場所：HARD OFF ECOスタジアム新潟

試合：NPBファーム・リーグ東地区 公式戦 vs 北海道日本ハムファイターズ

SSCチアリーディングスクール チアダンス

■イベント概要5月8日（金）

試合前のグラウンドにて、SSCチアリーディングスクールの皆さんによるチアダンスを披露いただきます！

SSCチアリーディングスクール メッセージ

みなさんこんにちは！

SSC Cheerleading Schoolです。

新潟市を中心に幼児から高校生まで楽しく活動しています。

地域のイベントに出演して会場を盛り上げたり、トップチームはチアの全国大会にも

出場しています。

会場では皆さんにお会い出来ることをとても楽しみにしています。

是非、一緒に盛り上げてください♪

Let’s Go！Oisix！Go fight win！！

おばたのお兄さん（球団公式アンバサダー）出演

ギャオス内藤さん（球団公式ギャンバサダー）出演

5月9日（土）

※ゲストが出演するイベントに関しましては、後日球団公式HP、SNSにてご案内いたします

先着3,500名様限定！オリジナルグッズプレゼント

配布場所：入場ゲート

超貴重！エコスタ探検ツアー

先着50名様限定で、球団スタッフがHARD OFF ECOスタジアムの裏側をご案内します！

※当日受付（12:50～整理券配布）となります。

実施時刻は改めてお知らせいたします。

マスコットとの写真撮影会（14:30～15:00頃）

アルビレックス各チームの人気マスコットが大集合！

※参加マスコットは変更になる可能性があります。予めご了承ください。

迫力満点！選手によるホームラン競争（15:15頃～）

野球の花形・ホームラン。オイシックスのパワー自慢が球場に花火を打ち上げます！

豪華景品をGET！プレゼント抽選会（5回終了後）

コメリ様の商品券などが当たる”この日限定”の抽選会が登場！

※投げ込みボールでの実施

引換は2階コンコース、コメリ特設ブースにて交換となります。

グラウンドで非日常体験！選手とのキャッチボールや記念撮影会（試合終了後）

先着100名様限定で、HARD OFF ECOスタジアム新潟のグラウンドに足を踏み入れるスペシャルな体験をご提供します！

※当日受付（12:50～整理券配布）となります。

※参加ご希望の方は運動靴やグローブをご準備ください。

新潟ジュニアジャズオーケストラ 演奏

5月10日（日）

試合前の入場口にて、新潟ジュニアジャズオーケストラにジャズ演奏を披露いただきます！

新潟ジュニアジャズオーケストラ メッセージ

小学生から二十歳までのメンバーで結成された、元気いっぱいのビッグバンドです！

2012年の創設以来、「新潟ジャズストリート」「Jazz full／ピア万代」「SWING JAZZ ＆ DANCE PARTY／ジョイアミーア」など、地元イベントで大活躍中♪

アドリブもこなす本格ジャズにチャレンジしながら、仲間と一緒に音楽を楽しむ最高の時間を過ごしています！

2024年には、あの熱帯ジャズ楽団のコンサートにゲスト出演するなど、注目度もますますアップ中↑↑

★楽器が好き！音楽が好き！友達がほしい！・・・そんなキミも大歓迎♪

団員、いつでも大募集中！

最新の活動の様子はYouTube、Instagramでも発信中！

ドローンスクール新潟 ドローン操縦体験

ドローンスクール新潟に、初めてのお子様でも安心してドローン操縦の楽しさを体験できる場をご用意いただきます。

専門のインストラクターが丁寧に指導するので、上手に飛ばせるかチャレンジしてみましょう。

2Fコンコースに試合前から特設ブースを設置します。

キミも今日からドローンパイロット！

T-ROOP DANCE COMPANY ダンス

試合前のグラウンドにて、西区にあるダンススタジオ「T-ROOP DANCE COMPANY」に、ダンスパフォーマンスを披露いただきます！

T-ROOP DANCE COMPANY メッセージ

ホーム開幕、大変におめでとうございます。

当日は、私たちも全力で盛り上げさせていただきます！

よろしくお願いいたします！

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。