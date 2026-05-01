【韓国高麗人蔘社×Mimi Beauty】韓国の民俗村を舞台にした“没入型ビューティー体験”　人気韓国ブランド10社が集結「第2回NEWNEWFES」開催決定！

株式会社韓国高麗人蔘社

rom&nd、Ongredients、JUNGSAEMMOOLなど約15の韓国ブランドの

日本正規販売代理店として、日本の韓国コスメ市場を牽引する株式会社韓国高麗人蔘社

（所在地：東京都中野区／代表取締役：金 拏侖）は、株式会社Mimi Beauty（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川 涼子）が運営する美容メディア「Mimi Beauty」と共同で、

2026年5月23日（土）に「韓国高麗人蔘社 × Mimi Beauty 第2回 NEWNEWFES」を

開催いたします。

本イベントは、第1回開催時にも多くの反響をいただいた体験型ビューティーイベントの第2弾として、“韓国の民俗村×ビューティー体験”をテーマに、

人気韓国ブランド全10ブランドが集結する没入型ビューティーイベントです。

まるで韓国の民俗村を訪れたかのような空間の中で、

コスメを“体験しながら巡る”これまでにない新感覚のビューティー体験をお楽しみいただけます。

開催概要

【韓国高麗人蔘社 × Mimi Beauty 第2回 NEWNEWFES】

■開催日：2026年5月23日（土）

■開催場所：ベルサール六本木 B1F

（東京都港区六本木7-18-18 住友不動産六本木通ビル）

六本木駅より徒歩約2分

■開催時間（3部制）

１. 10:00～12:00（受付 9:45）

２. 13:00～15:00（受付 12:45）

３. 16:00～18:00（受付 15:45）

注目ポイント！韓国の世界観とビューティーが融合した"新感覚"イベント

韓国の民俗村を舞台に、会場をさらに盛り上げる体験型コンテンツとして、

K-ビューティーのトレンドを楽しみながら体験できる特別なブースをご用意しています。

■韓国の民俗村を再現した没入型ビューティー体験

会場は韓国の伝統的な民俗村をモチーフにした特別空間。

ただ商品を見る・試すだけでなく、空間・ストーリー・体験が一体となった、

これまでにない新しいビューティーイベント。

思わず写真を撮りたくなるような演出やフォトスポットもご用意しており、

韓国の文化や世界観を感じながら特別な時間をお過ごしいただけます。

■人気韓国ブランド10社が集結

コスメ・スキンケア・インナーケアまで、韓国ビューティーを代表する人気ブランド全10社が参加。

日本にいながら韓国ビューティーの最新トレンドを一度に体験できる、貴重な機会となっています。

さらに、韓国で話題のアイテムや日本未上陸のコスメをいち早く体験できる、

特別な機会もご用意しています。

【参加ブランド一覧】

rom&nd(ロムアンド)、JUNG SAEMMOOL(ジョンセンムル)、DEAR DAHLIA(ディアダリア)、

TONYMOLY(トニーモリー)、Ongredients(オングリディエンツ)、BRMUD(ビーアールマッド)、SKIN&LAB(スキンアンドラブ)、grabity(グラビティ)、FOODOLOGY(フードオロジー)、

WHOLE BERRY(ホールベリー)

■ブランドの世界観を体感できる参加型コンテンツ

各ブランドブースでは、それぞれのコンセプトに合わせたゲームコンテンツを実施。

韓国の伝統遊びをモチーフにした体験や、肌悩みに合わせたアイテム提案など、

楽しみながらブランドの魅力に触れられる参加型コンテンツをご用意しています。

さらに、各ブースでの体験ごとに特典がもらえる仕掛けもご用意。

すべてのブランドブースをクリアした方には、豪華プレゼントもご用意しています。

来場者の皆様に楽しみながらご参加いただけるイベントとなっておりますので、

ぜひ会場にてご体験ください！

イベント参加方法詳細

本イベントは事前応募制となります。

応募については、コスメリメイク公式Instagramよりお願いいたします。

■応募期間：2026年5月1日(金)～5月7日(木)23:59

■募集人数：20名様（2人1組 計10組）

■応募方法：１.コスメリメイク公式Instagram（@remake_official）をフォロー

２.該当投稿を再投稿

３.該当投稿に【リメイク】とコメント

４.DMに届いた応募フォームから応募

株式会社韓国高麗人蔘社について

応募申し込みはこちらから :https://www.instagram.com/p/DXykxr8kYem/?img_index=1

2008年設立。2011年より韓国コスメの輸入代理事業を開始し、これまでに20ブランド以上の日本正規代理店として数多くの韓国コスメブランドを日本に展開し、今日の一大ブームを牽引。

また、2012年、韓流カルチャーの中心地である新大久保に直営の韓国コスメ専門店をオープン。

現在「COSME Re:MAKE」として首都圏・関西を中心に全国11店舗を展開しています。

＜会社概要＞

会社名 ㅣ 株式会社 韓国高麗人蔘社

代表者 ㅣ 金拏侖（キム ナユン）

設立日 ㅣ 2008年2月

所在地 ㅣ 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン 2302号

事業内容ㅣ 1.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の製造

2.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の輸入および卸売販売業、小売業

公式サイト :http://www.koraininginsha.jp/jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/remake_official/公式EC :https://remake-official.jp/公式LINE :https://x.gd/H7Gf0