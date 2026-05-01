CGWORLDとの共催無料オンラインイベント『Live2D JUKU EX 2026 ～Shape the Future～』5月23日(土)開催【事前登録制】

株式会社Live2D

2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D（ライブツーディー）」の研究開発を中心に事業を展開している株式会社Live2D（本社：東京都新宿区、代表取締役：中城哲也、以下、Live2D社）は、株式会社ボーンデジタルが運営するクリエイター向け情報メディア『CGWORLD』との共催により、無料オンラインイベント『Live2D JUKU EX 2026 ～Shape the Future～』を、2026年5月23日(土)に開催いたします。Live2D社創立20周年を記念して、Live2D社が運営する“Live2Dのプロ”になるためのオンライン講座サービス「Live2D JUKU」の特別講座です。

Live2D JUKU EX 2026 ～Shape the Future～ 5月23日(土)オンライン開催参加を申し込む！ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOupTJiHnBEhpaed3LT42-X6KjF3ZoSmMPcoqtuXcXyvFNYA/viewform

本イベントには、YouTubeでLive2Dチュートリアルを多数発信し「VTuber助産師」の異名を持つお絵描き魔王 ディープブリザード氏、VTuberモデル制作800体以上の実績を持つLive2Dモデラーののん。氏、『バトルガールハイスクール』などを手がけLive2Dデザイナーとしてゲーム・VTuber両分野で活躍するfumi氏、YouTubeチャンネル登録者27万人・Live2D Creative Awards 2021グランプリ受賞のクリエイター・VTuber 瀬兎一也氏、10年以上のキャリアを持つフリーランスアーティスト兼Live2Dリガーで、Live2D Creative Awards 2022でグランプリを受賞のKuroama氏が登壇。

キャラクターデザインの考え方、モデル制作の時短術、ゲーム業界で活躍するためのキャリア戦略、MV制作の実践ノウハウ、物理演算を活用したモーション・キャラクター設計まで、Live2D制作の最前線にいるプロたちが、それぞれの得意領域から実践的なノウハウをオンラインで紹介します。

イベント概要

イベント名：Live2D JUKU EX 2026 ～Shape the Future～

日程：2026年5月23日(土) 13:00～19:00

参加費：無料（事前登録制）

開催場所：オンライン（一部アーカイブ配信実施予定）

主催：株式会社Live2D × 株式会社ボーンデジタル（CGWORLD）

イベント公式サイト：https://cgworld.jp/special/live2d-juku-ex-2026/

お申し込みフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOupTJiHnBEhpaed3LT42-X6KjF3ZoSmMPcoqtuXcXyvFNYA/viewform

Live2D社創業20周年記念！オンラインスクール「Live2D JUKU」の特別講座

「Live2D JUKU EX 2026」は、VTuber・ゲーム・アニメの現場で活躍するプロたちが、モデリング・リギング・アニメーションなど各工程の卓越した技術と、その豊かな経験に裏打ちされた視点を自らの言葉で語る、Live2D社創業20周年を記念した「Live2D JUKU」特別講座です。

以下、開催予定のセッションを紹介します。

タイムテーブル

▼SESSION 1（13:00～14:00）新人ママ＆パパに告ぐ！5年後も活動を続けられるVTuberの作り方

お絵描き魔王 ディープブリザード

X：https://x.com/mao_DBmiyuki

これからVTuberのママ（キャラクターデザイン）やパパ（Live2Dモデリング）を始めたい人必見のセッション。立派なキャラデザインやモデリングをすればいいだけでなく、お子さん（VTuber）の「その後」をちゃんと考えることの重要性を、トレンドを掴みつつVTuberとして困らないデザイン・モデリング手法として解説します。「●●が大きいVTuberは目立てない」「その物理演算、本当に必要？」「新衣装は●●を提案するとお子様に喜ばれる！」など、VTuber向けチュートリアル動画を投稿し「助産師」と呼ばれてきた魔王が語る、「失敗しない」「つまずかない」「なやまない」がいっぱいの50分です。

▼SESSION 2（14:15～15:15）800体のモデル制作から導き出された時短テクニック

ののん。

X：https://x.com/nonon_yuno

VTuberモデル制作を中心に800体以上のLive2Dモデリングを手がけてきたののん。氏が、実際の制作現場で使っている時短テクニックを惜しみなく紹介。目や口などのパーツ制作における具体的な工夫から、シンプルな表現でクオリティを一段階引き上げる手法まで、今日から実践できるテクニックを一挙公開します。制作スピードを上げながら完成度も高めたい方、必見のセッションです。

▼SESSION 3（15:30～16:30）ゲーム業界で活躍するためのLive2D仕事術

fumi

X：https://x.com/fumi_411

VTuberモデル制作からバンドリ！新作『アワーノーツ』のゲーム開発まで幅広く手がけてきた経験をもとに、「Live2Dを仕事にする」をテーマに解説。商業ゲームで求められる基本的な考え方や、単に「動かす」だけでなくキャラクターに命を吹き込むアニメーションの考え方を実践的に解説します。さらに、VTuberモデル制作だけでは身につきにくいスキルセットや、仕事につなげるためのポートフォリオ戦略まで踏み込んでお話しします。「Live2Dの仕事の幅を広げたい」「プロとして活躍したい」方に向けたセッションです。

▼SESSION 4（16:45～17:45）瀬兎一也のMV制作術

瀬兎一也

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC16P6nSNmcjQKrdOx2IQ

歌ってみたやオリジナルMVのイラスト・Live2Dモデルをすべて自身で手がけてきた瀬兎一也氏が、独学でのMV制作で気づいたこと、失敗したこと、「これ知ってたら早かった！」というポイントを一挙公開。音楽に合わせてイラストをどう動かすか、手描きアニメとLive2Dアニメそれぞれの強みをどう使い分けるか、Live2Dのループモーションを違和感なく仕上げるにはどうすればいいか、実際につくりながら身についてきたことを惜しみなく共有します。「自分でMVをつくってみたい」と思っているクリエイターは必聴です。

▼SESSION 5（18:00～19:00）物理演算で実現するボディモーション ～キャラクタータイプ別の設定と応用～

Kuroama

X：https://x.com/Kuroama_

10年以上のキャリアを持つフリーランスアーティスト兼Live2DリガーでLive2D Creative Awards 2022でグランプリ受賞の実績をもつKuroama氏が、独自のボディモーション手法をもとに、Live2Dの物理演算を体系的に解説。物理演算の基礎概念から設定方法、ボディモーションへのアニメーション理論の応用まで丁寧に解説します。後半では振り子の設定手順をステップバイステップで紹介し、女性的・男性的・スローバウンシーなど、キャラクターの個性に応じた動きのバリエーションと設定の使い分けまで踏み込みます。物理演算をもっと自在に扱いたいモデラーに向けた、実践的なセッションです。

お申し込み・視聴方法

参加費は無料・事前登録制です。イベントの詳細は公式サイトを、お申し込みは下記フォームよりご登録ください。

イベント公式サイト：https://cgworld.jp/special/live2d-juku-ex-2026/

お申し込みフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOupTJiHnBEhpaed3LT42-X6KjF3ZoSmMPcoqtuXcXyvFNYA/viewform

Live2D JUKUとは？

Live2D JUKU ロゴ

株式会社Live2D所属のデザイナーチーム『Live2D Creative Studio』が運営する、Live2D公式オンライン講座。Live2D Creative StudioのYouTubeチャンネルの有料メンバーシップ登録をしていただくことで、現場で活躍するデザイナーが制作・監修した制作講座のほか、作品の添削や、質疑応答、ゲストを迎えたトークなど、多彩な内容の配信をご覧いただけます。

月額990円で講座動画見放題！Live2Dが運営する公式オンライン講座「Live2D JUKU」について詳しくはこちらから

https://juku.live2dcs.jp/

【YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Live2DCS_JUKU

「Shape the Future」とは？

Live2D 20周年記念プロジェクト「Shape the Future」

2026年に創業20周年を迎える株式会社Live2Dによる、クリエイターの「未来」をテーマにしたプロジェクト。約1年間、様々な施策やコンテンツを通じて、クリエイターの皆さまと共に未来を切り拓いていくことを目的としています。

【Live2D 20周年記念プロジェクト「Shape the Future」 特設サイト】

https://www.live2d.jp/20th-anniversary/

Live2D 関連リンク

株式会社Live2D ロゴ

世界に広がるLive2D

私たちは、2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」を中心に事業を展開しています。

「Live2D Cubism」のソフトウェアライセンス販売、Live2Dの制作と表現研究を行う「Live2D Creative Studio」、Live2Dのイラスト・モデルの売買やオーダーメイド取引ができる公式マーケットプレイス「nizima」、Live2D公式のVTuber向けトラッキングアプリ「nizima LIVE」、Live2D公式のオンライン動画エディター「nizima ACTION!!」、"Live2Dのプロ"になるためのオンライン講座「Live2D JUKU」と事業の拡大を続けております。

現在「Live2D」は、ゲームやアプリ、VTuber、教育など国内外の様々な領域で利用・評価され、今ではみなさまの身近なところで目にする機会も増えています。「クリエイターが描きたい通りに描き、動かしたい通りに動かす」私たちが目指すこの夢に向かって日々精進して参りますので、今後の「Live2D」の進化にご期待ください。

【株式会社Live2D】

- Webサイト：https://www.live2d.jp- X（旧Twitter）：https://x.com/Live2D

【Live2D Cubism】

- Webサイト：https://www.live2d.com

【Live2D Creative Studio】

- Webサイト：https://www.live2dcs.jp- X（旧Twitter）：https://x.com/live2dcs

【nizima】

- Webサイト：https://nizima.com- X（旧Twitter）：https://x.com/nizima_official

【nizima LIVE】

- Webサイト：https://nizimalive.com/- X（旧Twitter）：https://x.com/nizimaLIVE

【nizima ACTION!!】

- Webサイト：https://nizimaaction.live2d.com- X（旧Twitter）：https://x.com/nizima_action

【Live2D JUKU】

- Webサイト：https://juku.live2dcs.jp- X（旧Twitter）：https://x.com/live2djuku