実践型AIスクール「AI+」応用専門講座、第一弾5講座を2026年5月1日（金）より開講

株式会社AI PLUS

株式会社AI PLUS（本社：東京都港区、代表取締役：小澤昂大、川端一成 以下「当社」）は、運営する実践型AIスクール「AI+（エーアイプラス）」にて、2026年5月より応用専門講座（全7講座）の提供を開始し、第一弾となる5講座を本日、2026年5月1日（金） に公開することをお知らせします。

本講座は、各分野で実績を持つ第一線のプロフェッショナルを講師に迎え、AIを活用したコンテンツ制作、業務自動化、事業設計のスキルを実務レベルで習得できる内容です。AIツールの操作方法に留まらず、現場で成果を出すための思考法、設計力、運用ノウハウまで体系的に学ぶことができます。また、全7講座のうち残る2講座につきましても、5月中旬を目途に順次公開する予定です。

■開講の背景

生成AIの急速な普及に伴い、現在求められているのは「AIを知っている人材」ではなく、「AIを使って成果を出せる人材」です。一方で、AIツールに触れたことはあっても、それを実務、副業、事業成長にどう結びつけるべきかが分からないという課題も広がっています。

AI+では、基礎講座でAI活用の土台を身につけた受講生に向けて、より専門性と実践性を高める応用専門講座を新設しました。現場で成果を出し続ける講師陣が、単なるツールの使い方に留まらず、実務に落とし込むための考え方と実装ノウハウを指導します。

AIを「便利な道具」として使う段階を超え、「成果を生む武器」として活用できる状態を目指します。

■講師陣および担当講座

01. AI時代の企画力LAST CALL 総合プロデューサー / BACKSTAGE 取締役CCO｜おちまさと

20歳で約4,000人の中から放送作家オーディションに合格。『学校へ行こう！』『ガチンコ！』『ビートたけしのお笑いウルトラクイズ』など数々の人気番組を企画・制作してきた、テレビ業界を代表するプロデューサー。現在は複数企業の社外取締役・顧問・エグゼクティブプロデューサーを務めています。

本講座では、昭和・平成のテレビ黄金期からAI時代まで通用する「ヒットを生み出す企画の原理」を、実例を交えながら解説します。

講師コメント

AIによって「作る力」は誰でも持てる時代になりました。だからこそ、何を作るかを決める「企画力」と、それを形にして成果につなげる「プロデュース力」がこれまで以上に重要になります。企画とプロデュースの差が、そのまま成果の差になる時代です。

02. 生成AIによる実践画像生成生成AIデザイナー｜OMG

2005年よりデザイナーとしてキャリアをスタートし、官公庁からナイトワークまで幅広いジャンルのデザイン制作に従事。Midjourneyでリアルな人物モデルを生成する独自メソッド「GmG」を開発・公開し注目を集める。生成AI特化型フリー素材サイト「Studio.Stock」への画像提供も行っています。

本講座では、広告クリエイティブ制作に直結する、プロンプト設計・人物画像生成・品質ブラッシュアップなど、実務で使える画像生成スキルを指導します。

講師コメント

同じツールを使っても、人によって結果が違う。その差を埋める『審美眼と思考法』をお伝えします。

03. 生成AIによるマンガ制作AIマンガクリエイター／AIマンガスクール運営｜みちぽ

大手出版社でマンガ編集者として10年間勤務し、数多くの単行本を手掛ける。フリー転身後は400作以上のマンガ添削を行いながら、制作した広告マンガ1本で500万円の売上を達成。AIマンガ教材はプラットフォーム1位、受講生作品がジャンプルーキー1位を獲得しています。

本講座では、ChatGPT / Gemini / Canva / Nano Bananaを活用し、4コマ→LPマンガ→ショートマンガの段階設計で、AIマンガ制作の企画・構成・生成・仕上げまでの全工程を指導します。

講師コメント

この講座のために漫画編集者のノウハウを詰め込んだGPTsを3つも作りました！

脱・AIポン出し。一緒にオリジナルの漫画を作っていきましょう！

04. n8nによる業務自動化実践n8n × AIエージェント構築の専門家／ソロプレナー｜そう

n8nとAIエージェント構築を専門とする自動化エンジニア。300以上のワークフローを構築し、年間1,200時間以上の業務削減を実現。noteで公開した「n8n完全攻略ロードマップ」は大きな反響を集めています。

本講座では、LINEチャットボット・SNS投稿・動画生成・商談議事録など10本の実用ワークフローを題材に、n8nとAIを組み合わせて業務を自動化する実践的なノウハウを指導します。

講師コメント

一人の成果を最大化する仕組みづくりを、あなた自身の手で作れるようになります。エンジニアがいなくても業務は自動化できます。

05. Claude Code入門・実践WEIN/BACKSTAGE Group CAIO / AI+ 共同代表｜川端 一成

東京大学大学院修了後、大手メーカーで半導体・画像解析の研究開発に従事。米国駐在を経てAI×センサーの新規事業を推進。自動運転スタートアップでプロダクトオーナーおよびVPとしてAI領域の事業開発を統括。現在はグループ全体のAI戦略を担い、AIスクール「AI+」を共同創業。

本講座では、Claude Codeを用いた自律型AIの実践活用として、プロジェクト設計・Skillsによる業務の資産化・MCPによる各種ツール連携まで、非エンジニアでも扱える形で実務ベースの手法を指導します。

講師コメント

Claude Codeを使い誰でも日々の業務における自動化の仕組みを作れる時代がきました。入門からはじめ、圧倒的なAI人材を目指しましょう！

■応用専門講座の特長

AI+の応用専門講座は、単なる知識習得ではなく、実際の業務、副業、ビジネスの現場で使えるスキルの習得を重視しています。

- 現役プロフェッショナルによる実務直結の講義- 各専門分野に特化した高密度なカリキュラム- AIツールの操作方法だけでなく、成果につなげるための思考法・設計力まで学べる構成- 実制作・実装を前提とした課題設計により、学んで終わらずアウトプットまで到達できる

各講座には完了条件（成果物の提出）が設定されており、受講生が学習内容を自身の業務・事業に落とし込むところまで伴走します。

■講座概要

提供開始 ：2026年5月1日（金）

形式 ：オンライン

対象 ：AIを実務・副業・ビジネスに活かしたい方

AI+基礎講座（標準ペースで3か月間）を受講した方

講座数 ：全7講座（第一弾5講座を5月1日公開、残り2講座は5月中旬に順次公開予定）

詳細・申込はこちら ▶ https://ai-plus.school/press.html(https://ai-plus.school/press.html)

【株式会社AI PLUSについて】

株式会社AI PLUSは、実践型AIスクール「AI+」を運営するAI教育事業会社です。

AIを“知る”だけでなく、“仕事で使いこなし、成果につなげる”ことを重視し、個人向けスクール、セミナー、法人向け研修を展開しています。

【当社 代表取締役 小澤昂大、川端一成について】

小澤昂大

プロダクトとクリエイティブを横断するテクノロジーのプロフェッショナル。

慶應義塾大学在学中よりUI・デザイン研究に従事し、CyberAgentやLINEヤフーなどのアプリ開発にエンジニアとして参画。

2018年に株式会社RINACITAを創業し、クリエイター支援サービスを開発。

2022年に株式会社BACKSTAGEの共同創業者として代表取締役CTOに就任。グループ全体のプロダクトおよびテクノロジー、クリエイティブ領域を統括し、BreakingDownやRIZINのライブ配信開発、音楽フェス「XD」のクリエイティブなどを手がける。

2026年に実践型AIスクール「AI+」を立ち上げる。

川端一成

AI技術と新規事業創出を横断するAI領域のプロフェッショナル。

東京大学大学院修士課程修了後、大手メーカーにて半導体や画像解析などの研究開発に従事。米国ニューヨーク駐在時には、センサー技術とAIを融合した新規事業開発を推進。

帰国後は国内トップクラスの実績を持つ自動運転スタートアップに参画し、自動運転システムのプロダクトオーナーを務めた後、VPとしてAI・データ領域の新規事業開発責任者を歴任。

2025年にWEIN/BACKSTAGE Group CAIO（Chief AI Officer）に就任し、グループ全体のAI戦略を統括。

2026年には共同代表の小澤とともに実践型AIスクール「AI+」を立ち上げ、AI人材の育成にも取り組む。

【会社概要】

会社名：株式会社AI PLUS

設立日：2025年11月10日

代表取締役：小澤昂大、川端一成

本社所在地：〒105-0014 東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX 3F

事業概要：AIを活用したスクール、セミナー、研修及び教育訓練事業



公式LP：https://ai-plus.school/press.html