函館市のベンチャー企業 Local Revolution、内閣官房・農林水産省選定「ディスカバー農村漁村の宝」グランプリ受賞！

一般社団法人Local Revolution

〇受賞

Local Revolution（ローカルレボリューション 以下、LR）は、内閣官房・農林水産省選定「ディスカバー農村漁村の宝」において、全国454件応募の中からグランプリを受賞しました。



〇「ディスカバー農山漁村の宝」(https://www.discovermuranotakara.com/)とは？

「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向け、農山村の有するポテンシャルを引き出すことによる地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良事例を選定し、全国へ発信することを通じて他地域への横展開を図る取り組みです。

受賞団体は、農林水産省にて選定授与式、総理大臣官邸にて交流会に参加となります。

◆選定証授与式(https://www.discovermuranotakara.com/senteijyuyo/index.php#select12jyuyo)

令和７年度の第12回選定では、農林水産省内講堂にて、選定証授与式を開催し、特別賞の発表、有識者懇談会委員からの選定証等授与、取組スピーチなどを行いました。

LRは、グランプリ受賞者(https://www.discovermuranotakara.com/sentei/select12/no01/)として、登壇しました。

審査員とLRメンバー。選定証授与式全体写真LR受賞写真LRプロダクト商品LRポーズを決める役員



◆交流会(https://www.discovermuranotakara.com/senteijyuyo/index.php#select12jyuyo)

令和７年度の第12回選定では、総理大臣官邸にて、交流会を開催し、選定地区の代表者は、木原内閣官房長官、鈴木農林水産大臣、黄川田内閣府特命担当大臣等からの激励を受けました。

(株)LRは、グランプリ受賞者として、全団体代表として、スピーチを行いました。

木原内閣官房長官と代表岡本木原内閣官房長官、鈴木農林水産大臣らとLR総理大臣官邸にて代表スピーチを行う岡本受賞団体全体写真

◆「ディスカバー農山漁村の宝」グランプリ受賞(https://www.discovermuranotakara.com/sentei/select12/no01/)について

LRは、社会経済・環境変化に伴う様々な課題に直面する漁業・農業・酪農業に資源循環と付加価値創出を両立するサステナブルな産業モデルを構築し、新たな食文化の構築や持続可能な地域づくりに貢献している点から、グランプリを受賞しました。

今回の受賞は、「水福連携」及び「農福連携」としての産業構築、地域の未利用・低利用資源の高付加価値化、地域雇用創出、官民共創による活動が正式に評価されました。

これは、私たちだけではなく、道南エリアの方々の多大なる共創、支援の成果でもあります。

ディスカバー農山漁村の宝「受賞団体動画」(https://youtu.be/TaR59QDC-_c?si=DlELCRzUaiWPtily)

ディスカバー農山漁村の宝「ええじゃないか」(https://youtu.be/TA9Pu7cMTOM?si=DrmeO271l3pRuPjT)



〇株式会社Local Revolution(https://localrevolution1127.com/)（ローカルレボリューション、LR）とは

道南、函館市を拠点に、「地域に愛ある革命を」をモットーに掲げ、地域の隠されたヒト・モノ・コトを発掘し、デザインし、社会に届ける人たちです。

・【産業・経済】地域資源の高付加価値化、新市場開拓、事業による雇用創出

・【ヒト・社会】すべての人々への社会的役割と居場所の創造（「幸せ」の支援）

・【環境・資源】未利用資源の活用、持続可能な生態系の維持、食育を通じた地域愛の醸成

これら、ヒト・モノ・コトすべてのwell being増進を図るべく、イベント企画/運営、地域コンサル、商品開発/商品発売、飲食プロデュース業、食育授業、講演活動を手がけます。

〇LRのプロダクト紹介

◆「ハコダテアンチョビプロジェクト」(https://www.instagram.com/hakodateanchovy/)



近年、イカの街「函館」では、イカを獲る定置網にマイワシがかかるも食文化が無い為に売れず、漁師、イカの商いで生計を立てていた方々の生活が傾いていく現状がありました。

”目の前の困っている人達をただ助けたい。力になりたい。”そのような想いから、漁業者、卸会社、加工会社、就労支援施設、小売店、飲食店、行政、研究機関などと協働し、2021年にプロジェクトを発足。

ハコダテアンチョビハコダテアンチョビソースハコダテナンプラー

・2022年、世界初、マイワシのアンチョビ「ハコダテアンチョビ」を発売。

（原材料名：函館近海産マイワシ、塩、こめ油）

・2023年、ハコダテアンチョビをもっとお手軽に楽しんでほしいという想いから簡便ソース「ハコダテアンチョビソース」を発売。

・2025年、ハコダテアンチョビをつくる際に出た副産物である魚醬エキスを活用した、「ハコダテナンプラー」を発売。



これら3商品ライン「ハコダテアンチョビシリーズ」により、マイワシをほぼ無駄なく活かし、美味しく味わうことを可能にしました。

良質な味わいと栄養、地域の未利用/低利用資源に光を当てた水福連携モデル・地域雇用創出の取り組みは、多くの共感を呼び、多数の賞を頂くなどメディアにも取り扱われてます。また、商品パッケージには函館の地形をモチーフに使用し、北海道土産としても大変人気です。北海道内空港、道南エリア各所の商業施設/飲食店など、近頃では東京・発酵デパートメントでの販売開始もされ、生産が追い付かない程にまで好調に販売を続けております。



◆「おまめとみるくに花束を」(https://www.instagram.com/omametomilk/)

北海道の基幹産業である酪農と、大豆一大産地を背景に発展してきた豆腐製造。双方の乳業メーカーや組合等にヒアリングを実施した結果、バターと豆腐製造の副産物「脱脂粉乳」、「おから」が一般消費者には把握しづらい、大量廃棄、過剰在庫などの現場課題がありました。

おからと脱脂粉乳に新たな価値を＿

北海道らしいラベンダーを基調としたロゴプロジェクトメンバー生フロランタン贈答用にも自分へのご褒美にもおすすめ



生産者、加工メーカー、菓子製造者、就労支援施設、小売店、行政など様々な業界と共に、北海道の未来を創るプロジェクトとして発足。

これら、高タンパク且つ低脂質で栄養価も高いながら低利用になってしまっている「おから(おまめ)」と「脱脂粉乳(みるく)」に光を当て、スポットを当て、讃える（花束を贈る）という意味を込め、「生フロランタン」の開発に至りました。

従来のフロランタンは生地が固いことが特徴でありますが、生おからの特性を活かし、老若男女美味しく食べられる「しっとり柔らかな食感」に仕上げた「生フロランタン」は、発売当初からご好評をいただいております。令和6年度には、北海道新技術・新製品開発賞優秀賞を受賞するなど、今注目を集める北海道新銘菓ブランドです。



◆地域課題解決型 実店舗「LR Tacos＆Local dishes」(https://www.instagram.com/lrtacos/)

「ローカルフードをトルティーヤで包む」をコンセプトに函館金森倉庫群の裏路地に2024 年タコス屋をOPEN。

未活用食材に光をあてるため、トルティーヤ生地には、廃棄されがちなおからと脱脂粉乳を使用。

具材は、フィッシュ、ミート、ベジタブルの3 種類。

フィッシュには規格外の未利用魚を使用。

ミートは、北海道の害獣であるエゾ鹿肉を使用。

ベジタブルは、四季折々の規格外の野菜を使用。

LR Tacos の展望は、タコスという伝え方で、その土地にしかない、その土地らしい、その土地本来の地元食材を斬新かつ親しみをもって届けていくこと。

この仕組みを全国に広げていきたいと考えています。

〇問い合わせ先

■企業概要

地域に愛ある革命を！

企業名：株式会社Local Revolution（ローカルレボリューション）

HP：https://localrevolution1127.com/(https://localrevolution1127.com/)

本社所在地：北海道函館市青柳町35-7-4

代表者名：岡本 啓吾

設立：2025年11月27日

公式Instagram：(https://www.instagram.com/lr.localrevolution?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

Mail：lr.zimukyoku@gmail.com

((代表コメント))岡本 啓吾

「地域の一次産業をみんなで盛り上げて、持続可能な未来に向けてそれぞれが今できることを形にして繋げたい。そんな思いからはじまった函館・道南の取り組みがこのような光栄な賞を頂けたこと、とても嬉しく思います。まだまだこの地域には沢山の課題も可能性もあります。ヒト・モノ・コトそれぞれに価値があっても、ちゃんと光があたるような取り組みをこれからも皆さんと創っていければと思います。」