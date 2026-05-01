バウハウスの思想を現代に受け継ぐブランド＜テクタ＞の企画展をアクタス・丸の内店にて開催。

株式会社アクタス

インテリア販売を行う株式会社アクタス（本社｜東京都新宿区 代表取締役社長 村田 謙）は、アクタス・丸の内店（新丸ビル3F）にて2026年5月1日（金)から6月21日(日)まで、『TECTA MIT MARUNOUCHI -バウハウスとテクタの名作家具展-』を開催いたします。

家具を通じてバウハウスのデザイン哲学を現代に継承する稀有なブランド「TECTA」

バウハウスは、わずか14年間（1919～1933）という短い期間でありながら、現在の建築・工業デザインの礎を築き、いまもなお影響を与えるドイツの芸術学校です。TECTAは、1972年のブランド創立以来、初代校長を務めたヴァルター・グロピウスや、バウハウス最後の校長となったミース・ファン・デル・ローエ、バウハウスで学び後にマイスターとして教授にもなったマルセル・ブロイヤーらがデザインしたチェアをはじめ、バウハウスを代表する数々の名作家具を復刻しています。

今回で2回目となる本展では、モダニズム建築の先駆者であり、バウハウスの創設者として知られるヴァルター・グロピウスの思想に着目します。彼が掲げた「デザインとは、知的やな概念や単なる物質的なものではなく、文明社会において誰にとっても不可欠な“生活の素材”の一部である」という理念のもと、「現代の生活に溶け込むデザイン」をテーマに展開します。

会場では、実際に家具を配置したリアルな住空間を再現し、バウハウスに由来するTECTAのプロダクトが現代の暮らしにどのように調和するのかをご提案します。来場者の皆さまには、実際に座りながら、その心地よさや空間性を体感していただける企画展となっています。

＊アクタスはドイツ・TECTA社の日本総代理店です。

アクタス・丸の内店｜企画展ブース

■ バウハウスのオリジナルコレクションと名作家具を体感

本展では、TECTAが継承し続けているバウハウス初代校長ヴァルター・グロピウスの「F51 ARM CHAIR」、ミース・ファン・デル・ローエの「D42 ARM CHAIR」、マルセル・ブロイヤーのワシリーチェアの折りたたみ式モデル「D4 FOLDING CHAIR」といったバウハウスのオリジナルコレクションが一堂に集結いたします。

F51 ARM CHAIRD42 ARM CHAIRD4 FOLDING CHAIR

■ 4人の巨匠の協業で生まれた「奇跡のテーブル M21」

本展では、1991年の発表以来、TECTAを代表するテーブルとして1万軒以上の日本の住まいで愛用されている「M21」の魅力にも迫ります。M21は、以下の4人の巨匠の協業によって生み出されたことから「奇跡のテーブル」と呼ばれています。

ジャン・プルーヴェ

アクセル・ブロッホイザー

ピーター&アリソンスミッソン

ステファン・ヴェヴェルカ

ジャン・プルーヴェ：独特な不定形の天板フォルムをスケッチ。

アクセル・ブロッホイザー（TECTA創業者）：プルーヴェ宅の暖炉から着想を得てレッグをデザイン。ピーター・スミッソン：重厚感のあるデザインに軽量感をもたらすため、レッグに穴を開けることを提案。

ステファン・ヴェヴェルカ：浮遊感と機能性を両立させるため、レッグの間にガラスの棚板を渡すことを提案。

それぞれの「素材」「思想」「機能」に対するアプローチと、TECTA創業者でもあるアクセル・ブロッホイザーのエンジニアとしての知見が見事に融合して誕生したのがM21です。

■バウハウスの思想を受け継ぐ新作アイテム

バウハウスのデザイン哲学を現代の解釈でリデザインした新作コレクションも展示いたします。

TECTA | M22 TABLE | Design / Katrin Greiling

四角でも丸でもない、その不定形で正面のない「M21テーブル」は、巨匠ジャン・プルーヴェによる一枚の天板のスケッチから誕生しました。「不定形な天板の造形による使い勝手の向上と、使い手の視線をコントロールすることによる精神的ストレスの緩和」「機能性と造形美を兼ね備えた、センターレッグから生まれるフレキシブル性」で、1990年から現在までロングセラーとなっています。この度、デザイナーのカトリン・グライリングが、ベースとなるセンターレッグを現代的な解釈でリデザインし、「M22テーブル」が誕生しました。

側面にスリットを入れたベースフレームが、モダンな造形美はそのままに軽やかさをもたらしています。まさに、クラシックの新たな進化形です。

TECTA M22 TABLE | Design / Katrin Greiling

SIZE / W175 D135 H75cm

\985,600円 tax in.

TECTA | B15 CHAIR | Design / Wolfgang Hartauer

TECTAのシグニチャーといえばバウハウスから生まれたカンチレバーチェア（片持ち構造の椅子）。カンチレバーチェアは浮遊感のある美しい見た目と、座ったときに絶妙なしなりのある独特の座り心地を生み出します。

TECTAは創業から4年目の1976年に「B25チェア」というTECTAでは初となるカンチレバーチェアを発表して以来、約半世紀にわたりデザインを進化させ続けてきました。

この度、デザイナーのヴォルフガング・ハルタウアーにより新たな進化系である「B15チェア」を発表。B15チェアは、様々な空間・テーブルとのマッチングを考慮し、既存モデルであるB25チェアの背もたれの高さを低くリサイズするとともに、人間工学を考慮した有機的なシートデザインを施し、更なる快適な座り心地へと進化を遂げました。

TECTA B15 CHAIR | Design / Wolfgang Hartauer

SIZE / W50 D59 H79 SH47cm

\139,700円 tax in.～

「バウハウスとテクタの名作家具展」限定のイベントグッズ

本企画展の開催を記念し、会場では限定のイベントグッズを販売いたします。

TOTE BAG

TOTE BAG

オブジェとしても販売している

TECTA CATをモチーフにしたトートバッグ

\5,500 tax in.

GLASS

GLASS

TECTAロゴとTECTA CATをプリントしたグラス

\1,100 tax in.

STICKER

STICKER

ネコとテクタの家具コレクションをイラストにしたオリジナルステッカー(9枚入り/3種)

\1,980 tax in.

TECTA CAT

TECTA CAT

アクタス・丸の内店限定のTECTA CAT

\68,200 tax in.

TECTA MIT MARUNOUCHI -バウハウスとテクタの名作家具展-

会期｜2026年5月1日（金）～ 6月21日（日）

会場｜アクタス・丸の内店

東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング3F

［ 平日・土曜日 ］11:00～21:00 / ［ 日曜日・祝日 ］11:00～20:00

入場 ｜無料

特設サイト:https://online.actus-interior.com/sp/tecta-mit-marunouchi/ (https://online.actus-interior.com/sp/tecta-mit-marunouchi/)

バウハウス・デザインの正統な後継者「TECTA」

TECTAは、1972年のブランド創立以来、ヴァルター・グロピウスやミース・ファン・デル・ローエ、マルセル・ブロイヤーのチェアなどがデザインした、バウハウスを代表する数々の名作家具を復刻しています。考え抜かれた機能性を持つバウハウスのオリジナル家具と、その思想を現代の解釈でデザインした家具を作り続け、バウハウスのデザイン哲学を現代へと継承しています。

https://www.tecta.de/

ドイツ・ローウェンホルデにあるTECTA本社。敷地内には私設ミュージアムを設けている

ACTUS【株式会社アクタス】会社概要

「豊かなくらしとはただ消費を繰り返すことではなく、作り手の顔が見える製品とできる限り長い時間を過ごすこと」創業メンバーが残したこの言葉を現在にも受け継ぎ、1969年の創業以来、欧州のモダンインテリアを日本のマーケットに広めてきました。

アクタスはライフスタイルストアという独自の立ち位置をとり、“丁寧なくらし”というテーマのもと、永く使い続けることのできる良質なデザインのヨーロッパの家具、オリジナル家具、インテリア小物、アパレル、グリーンの提供までライフスタイル全般をサポートします。また、環境負荷を最小限に抑えたサステナブルなサプライチェーンを運営し、独自のサーキュラーエコノミーの推進にも取り組んでいます。

会社名：株式会社アクタス

代表者：代表取締役社長 村田 謙

事業内容：オリジナル家具・雑貨の開発と小売、卸売、レストラン・カフェ、アパレル事業、公共施設、商業業施設等のインテリアデザイン・設計施工など

公式HP URL https://www.actus-interior.com/

公式オンラインショップ https://online.actus-interior.com

Instagram https://www.instagram.com/actus_press