共立女子大学が韓国の名門・淑明女子大学校と交換留学協定を締結

共立女子大学・短期大学

共立女子大学（東京都千代田区/学長：佐藤雄一）は2025年12月12日、韓国の女子大学・淑明（スンミョン）女子大学校（以下淑明女子大）と交換留学協定を締結しました。韓国の大学との交換留学協定締結は、本学初となります。K-POPや韓流ドラマ、ファッションなど、近年日本の若者の関心が高まっている韓国の歴史ある名門女子大との協定締結により、本学学生が韓国の言語や文化に対する学びを深め、将来的にグローバルな視点を持ち、リーダーシップを発揮する機会が広がることが期待されます。

共立女子大学淑明（スンミョン）女子大学校

■リーダーシップ教育に共通点

淑明女子大は１００年以上の歴史を持ち、韓国独自の伝統と精神を大切にする名門女子大学として、長きにわたり社会をリードする女性を輩出してきました。大学のモットー「世界を変える優しい力（Gentle Power to Change the World）」は、知性と品性を兼ね備え、柔軟な発想で社会に貢献することを目指すものであり、「リーダーシップの共立(R)」を掲げる本学の教育理念や「みずからを恃（たの）み『自立』し、『友愛』により他者と協働して目標達成を目指す力」という育成内容とも深く共鳴する点があります。

■落ち着いた学修環境と手厚いサポート

昨年10月、本学の教職員が実際に現地を訪れましたが、ソウルの玄関口であるソウル駅からのアクセスが非常に良く、都市の利便性と落ち着いた学修環境が共存していました。キャンパス内には複数の図書館が完備され、学生寮もキャンパスに隣接しており、手厚いサポート体制で留学生が日々の学修や生活に専念できる環境が整っています。留学生は英語での授業がメインになるため、英語の能力向上と韓国の言語・文化体験が一度の留学でかなうのも大きな利点です。

■両方の大学の授業料「ゼロ」

本学学生にとっての協定の最大の特徴は、交換留学生はいずれの大学の授業料も負担しなくてよいという点です。英語能力の評価や教員の面接などを経て選ばれた各学期最大2名の交換留学生が、本学と淑明女子大両方の授業料支払い免除で学ぶことができます。また、枠の人数が決まっている「交換留学」だけでなく、より多くの学生が利用できる「派遣留学」制度も設けます。この制度では、本学への授業料納付が免除され、淑明女子大の授業料のみが自己負担となります。

さらに、本学にも淑明女子大からの留学生を各学期最大2名受け入れ、学内でも交流を進めます。「トークルーム」という言語・文化交流プログラムに、今年度より韓国語が追加され、学生は昼休みに気軽に韓国語を使って留学生と雑談することも可能です。韓国に興味を持ちながら現地に行けない学生にとっても、同年代の留学生とふれあい、韓国の言語やカルチャーをリアルに体験できる機会となります。

【佐藤雄一学長コメント】

本学初となる韓国への交換留学制度の締結により、近年高まっている本学学生の「英語も韓国文化も学びたい」という学習意欲をより深められることが期待されます。異なる背景を持つ人々とともに学び、刺激し合う経験は、これからの時代を生き抜く学生にとって、何物にも代えがたい財産となるはずです。現地の熱気や文化を肌で感じることで将来の可能性を広げる良い機会になるでしょう。

今後、本学では交換留学が着実に行えるよう、国や大学数を増やしながら、質もしっかり担保した形で交換留学制度を拡充してまいります。

本学に来た外国人留学生と留学する本学学生の双方に対して、充実した留学生活を送れるようきめ細かにサポートする体制を構築していきます。