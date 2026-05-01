【PARCELLE JEWELRY なんば店（大阪高島屋）】5月のジュエリーとイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリーなんば店(大阪高島屋 1階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。



大阪高島屋 1階 アクセサリー売場のパーセル ジュエリーなんば店では、5月も新作ジュエリーと月替わりのイベントを通じて、宝石とジュエリーの魅力をご紹介いたします。

TOPICSでは、5月2日(土)から6日(水・休)まで大阪高島屋で開催される「特別ご優待会」をご紹介いたします。期間中、対象のお客様にはパーセル ジュエリーの商品を15%OFFにてご案内いたします。

FEATURED JEWELRYでは、耳元に個性を添えるEarrings Collection（イヤリングスコレクション）と、初夏の装いに映える19色のCent Couleur（サンクルール）をご紹介いたします。いちごモチーフやパール、ミル装飾を取り入れたピアスから、花冠のように宝石が連なるカラーストーンリングまで、季節の装いに彩りを添えるラインナップが揃います。

JEWELRY EVENTSでは、5月2日(土)・3日(日)にSTONE marche、5月8日(金)にCARAVAN、5月14日(木)・15日(金)にTRUNK SHOWを開催いたします。エメラルドと翡翠を中心にしたルースのご紹介、宮本陽子による宝石選びやお仕立てのご案内、真珠とコンクパールを用いたジュエリーまで、パーセル ジュエリーなんば店でのイベント内容をご案内いたします。

※ PARCELLE JEWELRYのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

TOPICS

■ 15%OFF【5月2日(土)～6日(水・休)】特別ご優待会のお知らせ

パーセル ジュエリーなんば店では、5月2日(土)から6日(水・休)まで、大阪高島屋で開催される「特別ご優待会」に参加いたします。

期間中、高島屋のデビットカード・クレジットカード、タカシマヤ友の会会員証・お買物カード、「スゴ積み」アプリ内会員証をご利用のお客様を対象に、パーセル ジュエリーの商品を15%OFFにてご案内いたします。

当日のご入会も対象となります。会期中は、同日より開催する「STONE marche（ストーンマルシェ）」とあわせて、色彩豊かなジュエリーやルースをご覧いただけます。

※ ブライダルリングなど、一部対象外商品がございます。

※ ご優待の適用条件、対象商品、支払方法などの詳細は、横浜高島屋公式サイトまたは店頭スタッフまでお尋ねください。

大阪高島屋公式サイト：https://www.takashimaya.co.jp/osaka/yutaikai/260427/

FEATURED JEWELRY

■ Earrings Collection - 耳元にさりげなく個性を添えるピアスコレクション

耳元にさりげない個性を添えるピアスコレクションをご紹介いたします。

まずは、いちごをモチーフにしたピアスです。いちごは、古くから「愛情」や「幸福」の象徴とされてきた果実。中世ヨーロッパでは、王族や上流階級にも愛されてきました。ころんとした立体感のあるフォルムは、愛らしさのなかにも気品を感じさせ、耳元にやわらかな彩りを添えます。

小ぶりながらも存在感のあるPomponee Perle（ポンポネペルル）のピアスは、パールをセンターに配したデザインが特徴です。カジュアルな装いにもフォーマルなシーンにもなじみ、耳元にやわらかな華やかさを添えます。

Mille Gothique（ミルゴシック）は、繊細なミルの装飾がクラシカルな雰囲気を感じさせるシリーズです。普段の装いに少し趣を加えたい日にも合わせやすく、同シリーズのリングとのコーディネートもご覧いただけます。

さらに、3年ぶりに復刻したインビジブルピアスも登場。まるで宙に浮いているように見えるデザインが特徴で、ひとつひとつ異なるパールの色味や表情をご覧いただけます。イヤリングでのお取り扱いもございます。

パーセル ジュエリーならではの色彩や細やかな意匠を、耳元からご体感ください。

Earrings Collection：いちごモチーフの彩り、ミル装飾の繊細さ、パールのやわらかな光を耳元に。3年ぶりに復刻したインビジブルピアス。■ Cent Couleur - 初夏の装いに映える、19色のカラーバリエーション

季節のうつろいごとに新たな色合わせをご紹介しているCent Couleur（サンクルール）。さまざまな宝石が花冠のように連なる、色彩豊かなシリーズです。

パーセル ジュエリーなんば店では、爽やかな季節を感じさせる新色も加わり、現在19色のバリエーションをご用意しております。空や若葉、光を思わせる軽やかな色彩から、装いのアクセントになる鮮やかな色合わせまで、春から初夏に向けた装いに映える彩りが揃います。

一本で軽やかに、またお手持ちのリングと重ねて、色の組み合わせをお選びいただけます。すべて一点もののため、同じシリーズでも一つひとつ宝石の表情が異なります。店頭にて、19色それぞれの彩りをご覧ください。

JEWELRY EVENTS

サンクルール：税込111,100円より(K10・カラーストーン・ダイヤモンド)初夏の装いに映えるサンクルール、19色の彩りからお選びください。

5月のパーセル ジュエリーなんば店では、宝石そのものの個性をご覧いただく機会から、お仕立てのご相談、一般販売前の新作やご紹介機会の限られるジュエリーをご覧いただく2日間まで、内容の異なる3つのイベントを開催いたします。

5月2日(土)・3日(日)のSTONE marcheでは、初夏を感じる色合いの宝石に加え、エメラルドと翡翠を中心にご用意いたします。明るく軽やかなグリーンから深みのあるトーンまで、同じ宝石でも異なる表情を見比べながらお選びいただけます。

5月8日(金)のCARAVANでは、創業メンバーの宮本陽子が店頭に立ち、ルース選びからお仕立て、リフォーム、修理、メンテナンス、フルオーダーまで、ジュエリーに関する幅広いご相談を直接承ります。

5月14日(木)・15日(金)のTRUNK SHOWでは、真珠をさまざまなデザインでご紹介いたします。「奇跡の真珠」とも呼ばれるコンクパールを留めたリングも2本のみご用意し、真珠ならではの静かな艶と、一粒ごとに異なる色や質感をご覧いただけます。

※ イベント開催日、開催時間に変更が出る場合がございます。

※ 商品数量には限りがございます。

【ご予約・お問い合わせ】

■ PARCELLE JEWELRY なんば店：06-6632-9318（直通）

イベント当日（特に初日）は時間帯によって混み合う場合がございます。落ち着いてご覧いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。ご希望のお時間帯がございましたら、パーセル ジュエリーなんば店までお気軽にお問い合わせください。

※ Instagramのメッセージ等ではご返信いたしかねます。

■ STONE marche ― 5月2日(土)・3日(日)

毎月開催している「STONE marche（ストーンマルシェ）」は、多彩な宝石を一堂にご覧いただける催しです。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご紹介いたします。

5月のSTONE marcheでは、初夏を感じる色合いの宝石に加え、エメラルドと翡翠を中心にご用意いたします。

エメラルドは、明るく軽やかなグリーンから、深みのあるトーンまで幅広く揃います。同じ宝石でありながら、色の濃淡や内包物、透明感によって異なる表情を持つエメラルドを、実際に見比べながらお選びいただけます。なかでも、内側に歯車のような模様が現れるトラピッチェエメラルドは、自然が生み出す独特の構造とバランスをご覧いただける宝石です。今回は2ピースのみのご用意となります。

翡翠は、ひとつの色にとどまらず、複数の色が少しずつ混ざり合うことで、落ち着きのなかに奥行きのある表情を見せる宝石です。カット石のような強い輝きとは異なり、やわらかく光を含むような質感が魅力。日常の装いにもなじみやすく、長く身につけたくなる存在感があります。

気に入ったルースはそのままお迎えいただくほか、デザインを選んでジュエリーとしてのお仕立ても承ります。初夏の空気を感じる宝石との出会いを、パーセル ジュエリーなんば店でご覧ください。

■ CARAVAN ― 5月8日(金) ― 創業メンバー・宮本陽子が来店

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリー創業メンバーであり、バイヤー兼デザイナーとして宝石の買い付けや商品企画にも携わる宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）が店頭に立ち、宝石やジュエリーに関するご相談を直接承るイベントです。

会期中は、通常は店頭に並ぶ機会の少ないルースや、買い付け後まもない宝石なども交えながら、お客様一人ひとりのお好みやご希望を伺い、ジュエリーとしての仕立て方をご提案いたします。

ルース選びからデザインのご提案、お持ち込みルースのお仕立て、リフォーム、修理、メンテナンス、フルオーダーまで、ジュエリーに関する幅広い内容を宮本が直接承ります。すでにお持ちのジュエリーを活かしたい方、新たにご自身だけの一点ものを仕立てたい方にも、具体的にお話しいただける機会となっております。

落ち着いてご覧いただくため、ご来店はご予約をおすすめしております。パーセル ジュエリーなんば店（電話：06-6632-9318（直通））までお問い合わせください。

■ TRUNK SHOW ― 5月14日(木)・15日(金)

毎月2日間のみ開催する「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや、通常は店頭でのご紹介機会が限られるコレクションをいち早くご覧いただけるイベントです。月内で最も多彩なジュエリーが揃う2日間となっております。

5月のTRUNK SHOWでは、真珠をさまざまなデザインでご紹介いたします。

草花を思わせる有機的なかたちや、やわらかな曲線を描くシルエット。それぞれのリングに合わせて、色、艶、サイズの異なる真珠を選びました。一粒一粒は小さくとも、肌の上で静かに艶を返し、デザインの中でふっと目を引く存在に。真珠ならではのやわらかな光が、リングの表情を引き立てます。

また、「奇跡の真珠」とも呼ばれるコンクパールを留めたリングも、2本のみご用意いたします。やわらかなピンクや、ほんのりと橙を帯びた色合い、表面に現れる「火焔模様」は、見る角度によって異なる表情を見せます。採れる数が限られ、同じものが二つとない希少性も、コンクパールの魅力のひとつです。整いすぎないかたちや、自然が描いた色のゆらぎにも、一粒ごとの個性が宿ります。

強い輝きで惹きつける宝石とはまた異なる、真珠の静かな艶。光の中で変わる色や質感を、ぜひ店頭でご覧ください。

PARCELLE JEWELRY なんば店

パーセル ジュエリーなんば店は、大阪高島屋に常設するショップとして、ブランドの世界観をより心地よくご体感いただける空間を整えております。色彩豊かなカラーストーンジュエリーをはじめ、日常に寄り添う定番シリーズから一点ものまで、多彩なラインナップをご紹介。ゆったりとジュエリーをご覧いただける店内で、お客様一人ひとりのお好みやご希望を伺いながら、ご提案を承っております。大阪の皆さまとのつながりを大切に育んできた店舗として、これからもパーセル ジュエリーならではの魅力をお届けしてまいります。

◯ 店長：藤井（@shiho_parcelle(https://www.instagram.com/shiho_parcelle/)）

◯ 店舗：〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 高島屋大阪店 1階 婦人アクセサリー売場

◯ 電話：06-6632-9318（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_osaka/

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田琴恵 (@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja))

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE 渋谷3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープン。

ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。

オンラインストア限定コレクションをはじめ、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、ストアならではの特典も多数ご用意しております。

実店舗同様に、みなさまのお越しをお待ちしております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。