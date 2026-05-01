第２９回ひの新選組まつり　アニメ『青のミブロ』声優・梅田修一朗・阿座上洋平トークイベント開催！

日野市役所

「第29回ひの新選組まつり」にアニメ『青のミブロ』がやってくる！

新選組のアツい生き様が描かれる『青のミブロ』（講談社「週刊少年マガジン」連載）が、今年もひの新選組まつりに来てくれます！

会場では、キャラクターパネルが並ぶフォトスポットの設置、アニメポスターの掲出が行われ、オリジナルクリアファイルの無料配布（各日3,500枚限定、無くなり次第終了）など盛りだくさん。

また、今年は、アニメで主人公ちりぬにお役を演じた梅田修一朗さんと土方歳三を演じた声優・阿座上洋平さんとのトークイベントも開催します。

作者の安田剛士先生は、日野市出身。今年もひの新選組まつりは、『青のミブロ』と盛り上がります。

オリジナルクリアファイル配布及びフォトスポット設置場所

5月9日（土）10時30分～ 高幡不動尊境内土方歳三像横

5月10日（日）9時30分～ 甲州街道内

まつり開催日

令和8年（2026年）5月9日(土)、5月10日(日)

主なイベント

5月9日…高幡不動周辺でのイベントおよび七生公会堂での「隊士コンテスト」

5月10日…甲州街道・日野宿周辺での「隊士パレード」およびイベント

「第29回ひの新選組まつり」パンフレットが完成！

ひの新選組まつりのパレードコースや当日のイベント内容などが分かるパンフレットが完成。

事前に確認をして、ぜひまつりを楽しんでください。

ひの新選組まつり特設サイト :https://shinsenhino.com/tag/%E3%81%B2%E3%81%AE%E6%96%B0%E9%81%B8%E7%B5%84%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A