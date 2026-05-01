太平洋クラブ軽井沢リゾート 浅間コース　2027年度「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」開催決定！

株式会社 太平洋クラブ

報道関係各位

2026年5月1日

株式会社太平洋クラブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 韓 俊 以下、太平洋クラブ）は、太平洋クラブ軽井沢リゾート（群馬県・浅間コース18H・Par72／白樺コース18H・Par72 以下、軽井沢リゾート）の「浅間コース」に於きまして2027年度 「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」の開催を決定いたしましたのでお知らせ申し上げます。

2014年に新生 太平洋クラブがスタートして“Top of the Top”をビジョンに掲げ、＜Our Club, Our Course.＞を推進してきました。軽井沢リゾートは浅間山を望む北軽井沢の広大な大地に広がる浅間／白樺の全36ホールと高級ショップブランド“Select The Club KARUIZAWA”、瀟洒なホテル”Villa The Club KARUIZAWA”、4つのホテルダイニングと常時1,000本のワインを貯蔵するワインセラー付個室「カーヴマリガン」などを有する優雅な滞在型リゾートコースとして、多くの皆様にご愛顧いただいております。

2023年にはロバート・トレント・ジョーンズ・シニアを父にもつ世界的ゴルフ場設計家のリース・

ジョーンズ氏が軽井沢リゾート「浅間コース」を改修。“Restoration=原点回帰”をテーマにしつつ、主にバンカーの配置変更とティーイングエリア、フェアウェイの一部ライン変更を施し、御殿場コースとはひと味違う、軽井沢ならではの“世界へ誇る最高のリゾートコース”を示しました。2024年には改修後の「浅間コース」を舞台にPGAシニアツアー「マルハンカップ太平洋クラブシニア」を開催。チャンピオンコースとしてのスタートラインを切りました。

2026年5月、アメリカを拠点に世界中で活躍するダナ・フライ氏とジェイソン・ストラカ氏による設計ユニット『フライ・ストラカ グローバル ゴルフコース デザイン』（米・オハイオ州 以下 フライ・ストラカ）が、「白樺コース」の改修を手掛けます。フライ・ストラカは日本国内で初めて改修を手掛けることになり、完成すれば軽井沢リゾート全36ホールの改修が完結し、世界的なコース設計家が手掛ける2つの異なるコースとアクティビティで、唯一無二のリゾートコースへ生まれ変わります。

（別途「太平洋クラブ軽井沢リゾート 白樺コース改修のお知らせ」プレスリリースを参照）

「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」は日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が主催する国内女子メジャー。1968年創設の伝統を誇り、2026年は賞金総額2億円、優勝賞金3,600万円を懸けて争われます。過去には樋口久子選手や岡本綾子選手、宮里藍選手、申ジエ選手らが頂点に立った国内最高峰の公式戦です。

太平洋クラブでは2002年大会（六甲コース）、2003年大会（江南コース）、2004年大会（益子コース）に次ぐ23年ぶりの開催で、軽井沢リゾートでの開催は初。そして2027年は記念すべき第60回大会となります。伝統と格式ある素晴らしい大会の開催に、ぜひご期待ください。

浅間コース改修｜リース・ジョーンズ Rees Jones

リース・ジョーンズは、父に有名なゴルフコースの設計家のロバート・トレント・ジョーンズ・シニアを持つ、ゴルフ設計家の家庭に生まれました。若い頃からゴルフプレーを学び、ジュニアゴルファーとして競技に出場。エール大学とハーバード大学で学んだ後、父の設計会社のもとで多くの実践経験を積み独立。1974年に故郷のニュージャージー州、モントクレアに本社を置くゴルフ場デザイン会社

「リース・ジョーンズInc」を設立しました。1988年の全米オープン開催に先立ち、マサチューセッツのザ・カントリー・クラブを改造して注目され、以来、全米オープンのみならず、全米プロ、ライダーカップ、ウォーカーカップ、プレジデンツカップ開催のコース改造を手がけてきたことで“オープン・ドクター（the Open Doctor）”と称されています。これまで北米・海外で250以上のゴルフコースの新設または改造設計をしています。

＜主な受賞内容＞

2004: トム・モリス賞のゴルフコース監督賞、2012：ロバートモーゼルマスタービルダ賞、ニュージャージースポーツライター協会殿堂、2013：アメリカゴルフ場設計者協会ドナルドロス賞、2014：アメリカゴルフ場造成協会ドン・A・ロッシ賞、2015：北カリフォルニアゴルフ協会殿堂などを受賞

＜主な改修・改造コース＞

ベスページ・ブラックコース / コングレッショナルCC / トーリーパインズ / ザ・カントリー・クラブ /バルタスロールGC / アトランタアスレチッククラブ / ヘイゼルティン・ナショナルゴルフクラブ/メダイナCC #3など

浅間コース 18番ホール （写真／宮本 卓）

●参考資料

●コース概要

【太平洋クラブ 軽井沢リゾート】

住所：〒 377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-279

開場日：1975年 7月 20日

コース設計・改造：加藤俊輔／コース改修：リース・ジョーンズ（2023年）

コース面積：162万平方メートル／ハウス面積：2,662平方メートル

コース：36ホール 浅間コース（7,010ヤード/パー72）／白樺コース（6,531ヤード/パー72）

JGAコースレート：浅間コース71.8／白樺コース70.0

プレースタイル：2人乗り乗用カートによるセルフプレー

付帯施設：練習場、ホテル”Villa The Club Karuizawa”（洋室85室199名収容）

ホテルダイニング4店舗：

「日本料理 辛夷」「RESTAURANT SERENADE」「YAKINIKU&WINE 六里ヶ原」

「鮨おにかい 芝のよこ」、ワインセラー付個室「カーヴマリガン」、カラオケ「STARDUST」、

セルフラウンジ「Ifs and Buts」など

アクセス：上信越道 碓氷・軽井沢ICから29.5km 関越道 練馬I.C.から約2時間

ホームページ： https://www.taiheiyoclub.co.jp/course/karuizawa/index.html

太平洋クラブ軽井沢リゾート TEL 0279-84-4110 (代表)