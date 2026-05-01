設立以来最大のリブランディング。「manyo」の掲げる新スローガンと新ビジュアルが、毎日のスキンケアに魔法をかける。

株式会社ＩＫホールディングス

株式会社IKホールディングス（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：長野庄吾）の100%子会社、株式会社アイケイ（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：中島靖隆）が国内販売を行っている韓国コスメブランド「manyo（マニョ）」は、本日よりブランドをリニューアルいたします。

スローガンの刷新やロゴの調整、パッケージデザインの変更など、2012年の設立以来最大規模の取り組みとなります。

背景

▼多様な言語・文化圏を越えて響く、manyoの新しい意思表示グローバル市場で表記や発音のわかりやすさに影響する可能性があるコロン（:）を外し、より直感的に理解できるデザインになりました。

・直感的に受け入れられるブランドを目指して

今回のリニューアルは単なるデザイン変更に留まりません。manyoはこれまで築き上げてきた確かな実績を土台に、より広い世界、新しい領域へと価値を広げていくことを決断いたしました。

ロゴは従来の「ma:nyo」からコロン（:）を除いた「manyo」へとアップデートされました。多様な言語・文化圏を持つグローバル市場において、ブランドをより直感的に、スピーディーに理解してもらうための戦略的な選択です。

また、新スローガンとして「Everyday magic for your skin（あなたの肌に、毎日の魔法を）」を掲げ、肌のバランスを整え変化していく「能動的なスキンケア」の方向性を打ち出します。

パッケージデザインの変更

▼愛され続けるクレンジングラインから刷新

・ピュアソイビーン※¹クレンジングオイル

韓国オリーブヤングアワーズのクレンジング部門で5年連続1位※²を獲得し、累計販売数は2,200万個※³を突破しています。

自然由来成分を87％配合し、肌を労わりながら毛穴の黒ずみや余分な皮脂をすっきり洗い流します。

・ピュアソイビーン※⁴洗顔料

きめ細かく濃密な泡が毛穴の奥の老廃物までしっかり取り除きます。

もっちりとした弾力のある泡で毛穴汚れやざらつきをすっきりと洗い上げます。

※¹：ダイズ油(皮膚コンディショニング剤)

※²：韓国OLIVE YOUNG AWARDSクレンジング部門1位を2021年～2025年に獲得

※³：2025年12月31日時点、累計販売数基準

※⁴：ダイズ種子エキス(皮膚コンディショニング剤)

販売展開スケジュール

▼期待を超えるリニューアル。グローバルスタンダードに進化したmanyoを、日本全国で展開

今年2月に発売し、Qoo10ランキングで1位※⁵を獲得している新作「グルタチオンシリーズ」の勢いを追い風に、本日よりオンライン・オフラインにてリニューアル展開を本格始動いたします。

※⁵：2026年2月10日付、公式コスメランキング1位

【オンライン】

本日5月1日よりQoo10にて先行発売を開始。楽天・Amazonでも順次展開予定 。

【オフライン】

日本全国の店舗にてリニューアル商品の販売を開始。

manyo Qoo10公式

https://www.qoo10.jp/shop/manyofactory

manyo 楽天公式

https://www.rakuten.co.jp/manyo-official

Manyo Amazon

https://www.amazon.co.jp/manyo

日本公式Instagram

https://www.instagram.com/manyo.japan

日本公式X

https://twitter.com/manyojapan

会社概要

IKグループの取り扱いブランド

株式会社アイケイは、美しく生きる・健康に生きる・楽しく生きる、の3軸をテーマに、長年にわたって蓄積されたビッグデータから、化粧品・生活雑貨・食品等の商品開発を行い、企画・製造・販売・物流までを一貫して行う、マーケティングメーカーです。

○社名 株式会社アイケイ

○本社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル５階

○東京支社 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目7番3号 京橋三菱ビル７階

○代表 代表取締役社長 中島靖隆

○設立 2022年７月１日

○資本金 1,000万円

○ホームページ https://www.ik-company.co.jp/

○社名 株式会社ＩＫホールディングス

○本社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル５階

○東京支社 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目7番3号 京橋三菱ビル７階

○代表 代表取締役社長 長野庄吾

○設立 1982年5月1日

○資本金 6億2,094万円

○売上高 152億11百万円（2025年5月期 連結）

○従業員 180名（2025年5月末 連結）

○ホームページ https://www.ai-kei.co.jp/

プレスリリースに関するお問い合わせ先

担当：礒部（03-5159-5356）