【開催中】「中村佑介展2026 in 金沢」本展のために用意した会場限定グッズをご紹介!

大阪芸術大学

大阪芸術大学（所在地:大阪府南河内郡、学⾧:塚本 邦彦）は、2026年4月25日（土）～5月23日（土）に、金沢21世紀美術館 市民ギャラリーB にて、大阪芸術大学デザイン学科の卒業生でイラストレーターの中村佑介による展覧会「中村佑介展2026 in 金沢」を開催しています。それぞれのテーマのもと、完成イラストはもちろん、着色前の線画やアイデアスケッチなど、ここでしか見られない貴重な作品の数々を公開しています。

中村佑介氏のサインが入った会場のメインビジュアル

■展示の見どころ

現在開催中の本展は、2026年3月に刊行された書籍カバー全集『READ』の発売を記念し、中村佑介のほぼ全ての作品を網羅した大規模な展覧会です。最大の見どころは、着色前の「線画」と「完成画」を並べて展示する、本展ならではのスタイル。展示される原画は320点を超え、5年前の金沢開催時よりも100点以上追加されました。一点一点の緻密な筆致を間近で比較し、作品が生まれるまでの息遣いを感じられるのは原画展だからこその醍醐味です。

さらに、300点以上の完成画パネルに加え、100点を超える映像展示や実物資料も公開。CD ジャケット、高等学校の音楽の教科書、お菓子のパッケージまで、日常を彩ってきた数々の作品の変遷を通じ、中村佑介が各ジャンルの文化に与えてきた影響を多角的にご体感ください。

会場の模様

広阪通りに掲出されたバナーフラッグ

■SNSキャンペーンも実施中

金沢展来場者限定でXにて #中村佑介展 をつけて会場や展覧会に関する写真と感想を5/23までに投稿していただいた方の中から抽選で10名さまに中村佑介さんのサイン入りグッズプレゼントいたします。

■会場限定グッズのご紹介

物販エリアでは、本展のために用意された「会場限定グッズ」を多数取り揃えております。なお、物販エリアはチケットをお持ちでない方も無料でご利用いただけます。

・グッズ付き入場券

金沢展オリジナル（初出）中村佑介デザインによるオリジナルのマルチケースと20周年を記念してデザインされた『20thデザイン(ソルファ）』のマルチケースのどちらかを選んでいただくことが出来ます。(数に限りがございます）

・アンケートにご回答いただいた方に入場特典（トレーディングカード）

会場内、入り口(入ってすぐ）と会場出口付近に、アンケートの2次元コードのポスターを貼っており、そちらにご回答頂き、「回答した」画面をスタッフにお見せ下さい。2種類のトレカから、ご希望のカードを1種類お受け取りいただけます。

1枚は、金沢展のキービジュアルであり、新刊『READ』の表紙である『夜は短し歩けよ乙女』のセルフリメイクのトレーディングカードです。裏面には、ご自身による作品に関してのコメントがかかれております。

もう1枚は、前回時2021年に「金沢21世紀美術館」で開催した折のキービジュアルでオリジナル描き下ろし作品の『ニッポン』のトレーディングカードです。

・今回から販売する新グッズを紹介

１.コレクションカード第二弾「中村佑介コレクションカードVo.2」 全60種類/1パック5枚入り/550円（税込）

※1パックには必ずキラキラカードが1枚入っています

※60種類のコンプリートパックも購入いただけます 12パック（60枚）/6600円（税込）

２.TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」とのコラボイラストのマグカップ 2640円（税込）

陶器製で4箇所にイラストが施されております。焼付けの方法での着色ですので、熱い飲料をいれてもインクは全く溶けず安全です。また、食洗機を使用していただくこともできます。

■中村佑介プロフィール

撮影／橋本優馬

1978年兵庫県生まれ、大阪芸術大学デザイン学科を卒業後フリーランスのイラストレーターに。ASIAN KUNG-FU GENERATION、さだまさしのCDジャケット、『夜は短し歩けよ乙女』『謎解きはディナーのあとで』、音楽の教科書の表紙、浅田飴のパッケージなど数多くのイラストを手掛ける。また、アパレルブランドグラニフとのコラボやアニメのキャラクターデザイン、配信活動、執筆など表現は多岐にわたる。画集『Blue』『NOW』（飛鳥新社）をはじめとする著書は累計24万部を記録中。最新刊は書籍カバー全集『READ』（飛鳥新社）。

公式SNS：

X (Twitter)：@kazekissa(https://x.com/kazekissa)

Instagram：Yusuke_Nakamura_jp(https://www.instagram.com/yusuke_nakamura_jp/)

■チケット情報

※いずれも価格は税込です

【チケット】（会期中は会場入口でも販売）

料金 ：一般・大学生 1,600円／中・高校生 1,000円／小学生 500円

グッズ付：一般・大学生 1,900円／中・高校生 1,300円／小学生 800円

※未就学児は入場無料です（単独での入場はご遠慮ください）

※障がい者手帳をお持ちの方の介助者1名様まで無料（ご本人有料）です

※購入時または入場時に学生証をご提示いただく場合があります

※再入場はできません

※物販コーナーは入場無料です

■開催概要

展覧会名 ：中村佑介展2026 in 金沢

会期 ：2026年4月25日（土）～5月23日（土）［29日間］

開場時間 ：10:00～18:00（最終入場は17:30）／会期中無休

会場 ：金沢21世紀美術館 市民ギャラリーB（B1F） 石川県金沢市広坂1-2-1

主催 ：中村佑介展実行委員会、テレビ金沢

企画 ：大阪芸術大学

協力 ：飛鳥新社、大垣書店、メープルオーダー

後援 ：石川県、金沢市、金沢市教育委員会、北國新聞社、読売新聞北陸支社

中村佑介展 公式サイト：https://www.yn-ex.com/

中村佑介展 公式info ：https://x.com/ynexjp