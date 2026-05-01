宮古島の伝統食薬「シビラン（通称:ニンジンモドキ）」から“エクソソーム様ナノ粒子”を発見

株式会社医道メディカル

株式会社医道メディカル／高輪クリニックグループ（代表・総院長：陰山泰成）は、沖縄・宮古島で古くから食薬として親しまれてきた植物「シビラン（学名：Talinum fruticosum）」から、抗炎症および抗酸化作用を示す「エクソソーム様ナノ粒子（ELNs）」を世界で初めて明確に同定いたしました。

本研究成果は、伝統的な経験知を分子レベルで解明した画期的な成果として、2026年4月17日に国際科学誌『Biomedical Reports』に掲載されました。（DOI：10.3892/br.2026.2145）

本発表に伴い、2026年5月15日（金）にオンライン記者会見を開催いたします。

■ 本研究の実施体制（共同研究機関）

本研究は以下の共同研究体制により実施されました。

高輪クリニックグループ（Takanawa Clinic）

株式会社医道メディカル（IDO Medical Co., Ltd.）

東海大学医学部付属病院（Tokai University Hospital）

複数の医療機関・研究機関が連携することで、植物由来エクソソーム研究の新たな基盤を構築しました。

シビラン(通称:ニンジンモドキ）

■ 研究の背景：なぜ「シビラン」と「エクソソーム」なのか

沖縄・宮古島では、古くからシビラン（通称：ニンジンモドキ）が胃腸症状、咳、むくみなどを和らげる「食薬」として伝統的に用いられてきました。

従来の薬草研究は、主に低分子成分（ビタミンやポリフェノールなど）に着目するのが主流でした。しかし本研究では、細胞間の情報伝達を担う最先端テーマである「植物由来エクソソーム（ELNs：Exosome-like Nanoparticles）」という全く新しい視点から解析を実施。国内で先駆けて、シビランの持つ効能の根本的なメカニズムを明らかにしました。

■ 研究の3つのポイント

1. 副作用リスクの低い“ピンポイント型”の抗炎症作用（B2分画）

シビランから抽出された特定のナノ粒子（B2分画）は、炎症の中心的な原因となる物質「IL-6」を最大53.5%抑制。他の炎症性サイトカインには影響を与えず、極めて選択的な抗炎症作用を示しました。

2. 細胞を守る強力な抗酸化作用（B1分画）

別のナノ粒子（B1分画）は、酸化ストレス下で細胞内の活性酸素（ROS）を有意に低下。細胞の老化やダメージを防ぐ保護作用が期待されます。

3. 高い安全性

いずれの分画も細胞毒性がなく、生体に対して極めて安全に作用することが確認されました。

■ 今後の展望（応用可能性）

本研究で明らかになったシビラン由来エクソソーム様ナノ粒子（ELNs）の抗炎症・抗酸化作用は、

・食品・サプリメント素材としての応用

・ウェルネス・予防医療領域での活用

・炎症・酸化ストレス研究の基盤技術としての発展

など、多方面での応用可能性が期待されます。

また、IL-6や酸化ストレスに関わる基礎研究の発展に寄与することで、将来的な医療・ヘルスケア分野での応用展開も視野に入れています。

（※医療応用については現在研究段階であり、臨床利用を示すものではありません）

代表・総院長 陰山泰成

■ 陰山泰成（株式会社医道メディカル代表 / 高輪クリニックグループ総院長）のコメント

「宮古島の人々が長年“体に良い”と体感し、受け継いできたシビランの知恵。それが今回、単なる伝承ではなく、現代科学の『エクソソーム』という言葉で明確に説明できるようになりました。副作用のない自然由来のナノ粒子が、現代人の抱える慢性的な炎症や酸化ストレスに対して、安全かつ根本的なアプローチとなることを確信しています。」

■ 添付画像

・シビラン（Talinum fruticosum）の植物写真

・エクソソーム様ナノ粒子（ELNs）の電子顕微鏡画像

・代表・総院長 陰山泰成の写真

■本件お問合せ先

お問い合わせ先 高輪クリニックグループ

E-mail：info-tiland@takanawa-clinic.com

mailにてお問合せを頂きましたら1営業日以内にご返信させていただきます。