プロeスポーツチームVARREL、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers」とスポンサー契約を締結

株式会社CELLORB

eスポーツ事業を手がける株式会社CELLORB（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐久間衡）が運営するプロeスポーツチーム「VARREL」は、ASUS JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区）が展開するASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers（以下 ROG）」を中心とした、ゲーミングモニターおよびゲーミングデバイスにおけるスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約により、VARRELはASUSのゲーミングブランドROGが展開する高性能なゲーミングデバイスやゲーミングモニターなどのサポートを受け、世界中を舞台にした競技大会や、配信・イベント等で、選手が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を構築します。

＜ASUS JAPAN株式会社様 コメント＞

この度、日本を代表するeスポーツチームであるVARREL様とのスポンサーシップを締結できたことを、大変喜ばしく思います。

この度のスポンサーシップは、ROGのスローガンである『For Those Who Dare - 満たされぬ、貪欲な挑戦者たちへ -』と、VARREL様が日本を代表し最前線で世界へ挑戦し続ける姿勢が共鳴し、実現いたしました。

世界のトップシーンで支持されるROGのゲーミングモニターおよびデバイスの提供を通じ、選手のみなさまの『最強の武器』として勝利に貢献できることを心より楽しみにしております。共に歩むこの挑戦を通じて、日本のゲーミングシーンに新たな熱狂を生み出していく一助となれば幸いです。

<株式会社CELLORB 代表取締役 佐久間衡 コメント>

この度、世界中のゲーマーから絶大な支持を集めるASUS様のゲーミングブランド「ROG」にサポートいただけることを、チームを代表して心より感謝申し上げます。

過酷な競技シーンを勝ち抜くためには、選手の技術を100％引き出す最高峰のデバイスが欠かせません。妥協のない製品開発を続けるROGとのパートナーシップは、世界を目指すVARRELにとって大きな推進力となります。

今回のスポンサーシップ締結を機に、競技で結果を残しご期待に応えるとともに、ROG様と共にeスポーツの新たな価値創造に貢献してまいります。

■ROGについて

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。



ROG公式サイト： https://rog.asus.com/jp(https://rog.asus.com/jp)

ROG JAPAN公式X（旧Twitter）： https://x.com/ASUSROGJP

■ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。



ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan

■ASUS JAPAN株式会社 概要

ASUS JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区）は、パソコンやスマートフォンといったデジタルデバイスをはじめ、マザーボードやビデオカードなどパソコン向け高性能パーツやモニターなどのパソコン周辺機器を日本向けに販売する、ASUSTeK Computer Inc.の日本法人です。

本社所在地 ：東京都千代田区

代表取締役社長：Alvin Chenアルヴィン・チェン

事業内容 ：小売業

公式サイト ：https://rog.asus.com/jp

■VARRELについて

VARREL（バレル）は、株式会社CELLORBが運営するプロeスポーツチームです。世界王者をはじめトッププレイヤーが多数所属し、世界一を目指して戦い続けています。チーム、ファン、スポンサーなど、VARRELを応援するすべての人が一体となる「ALL VARREL」を掲げ、ゲームを起点に人と人、文化と文化をつなぎ、その楽しさや魅力を広げながら、ともに熱狂と感動を生み出し続け、eスポーツを持続可能な文化へと発展させていきます。

■株式会社CELLORB 概要

本社所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル 402

代表者 ：代表取締役 佐久間衡

事業内容 ：eスポーツ事業

公式サイト：https://cellorb.jp