日本遺産・元北前船藩主の邸宅を宿泊施設に再生。石川県小松市に「安宅ノ宿 沖」5月1日グランドオープン。

株式会社水星

株式会社水星（本社：京都府京都市、代表取締役CEO：龍崎翔子）がホテル開発・空間プロデュースを担当する、株式会社小松DMC（本社：石川県小松市、代表取締役：石崎陽之）の宿泊施設「安宅ノ宿 沖」が2026年5月1日に本格開業いたします。（※本施設の運営は、株式会社リナシェンテが担います。）

・公式サイト：https://nipponiakomatsu-atakanoyado.com

・公式Instagram：https://www.instagram.com/nipponia_atakanoyado_oki

安宅の歴史と風土を感じる、文化拠点。

歌舞伎十八番『勧進帳』の舞台としても知られる小松市安宅町は、古くより日本海側の海上交通の要として栄え、人や物資のみならず、文化や美意識が交差した港町です。歴史と文化が折り重なるこの地で、ひときわ隆盛を極めた※廻船問屋「沖家」（日本遺産・元北前船藩主の邸宅）が、時代を越えてあらたな時を刻みはじめました。施設の保存や観光資源化にとどまらず、かつての営みを現代の滞在体験として編み直すことで、地域の記憶を未来へとつなぐ場を目指しました。

※廻船問屋：江戸時代に荷主と船主（廻船）の間に立ち、貨物の積み下ろし、保管、売買の斡旋、金融、船員の手配などを一手に引き受けた港湾の問屋。





北前船の文化が生んだ、豊かな空間。

船が、世界を運んできた。

遠い地の風を。彼方の記憶を。見知らぬ味を。



日本海の荒波を駆けた交易船、北前船。

その船は、寄港のたびに荷を売り、積んでは進み、

物産と文化を各地の湊へと運びながら、

日本列島を西から北へと結んだ。



小松市安宅町。

ここもまた、江戸から明治時代にかけて、

北前船によって栄えた湊のひとつ。



そして、当時の風情が残るこの町並みに佇む、

かつての廻船問屋「沖家」。積み重なった歴史を、

現代の眼差しで静かに編み直して「安宅ノ宿沖」として、

新たな時を刻みはじめました。



安宅の繁栄を支えてきた邸宅の、おおらかな息遣いが残る客室。

土壁の空間を彩る、九谷の逸品たち。

潮風に揺られる絹織物。



ここに積み重なった時と、この地に息づく素材と過ごす日々。

遠い潮騒に耳を澄ませながら、

雄大な大地と歴史を感じるひと時を心ゆくまで。

【客室】邸宅の蔵と母屋を活かした、3つの客室

邸宅の面持ちを活かして、それぞれ異なる個性を持つ全3室の客室を設けました。受け継がれてきた歴史を現代の眼差しで静かに編み直した客室がお客様をお迎えします。

凪（Nagi）｜ 母屋（169平方メートル ・定員8名・サウナ付き） かつて母屋として使われていた空間を活かした最も広い客室。畳のやわらかな質感に包まれながら、サウナを備えたゆとりある滞在が可能です。月明（Getsumei）｜ 蔵（66平方メートル ・定員3名） 蔵を再生した客室で、天窓から差し込む光が印象的な空間。時間とともに移ろう光の表情を楽しめます。汀（Migiwa）｜ 蔵（109平方メートル ・定員4名） 蔵を活用した客室で、大きな縁側が特徴。2階からは海を望むことができ、湊町ならではの風景とともに滞在を楽しめます。

【ギャラリー】九谷焼の窯元「錦山窯」の併設ギャラリー

共用部には、100年以上の歴史を持つ九谷焼の窯元「錦山窯」監修によるギャラリーを設けています。伝統を現代に受け継ぐ名窯が選び抜いた逸品が、空間を静かに彩ります。この土地に受け継がれてきた工芸の美意識に触れながら、作品と静かに向き合うひとときをお楽しみください。気に入った作品は、ご購入いただくことも可能です。

窯元「錦山窯」の作品窯元「錦山窯」の作品

【食事・体験】かつての暮らしに触れる滞在体験

滞在中は、地域の風土や歴史に根ざした“かつての暮らし”を感じる体験をご用意しています。朝食には地元の食材を用い、土地の日常に寄り添う食の時間を提供。中庭や縁側では、小倉織物のカーテン越しに移ろう光や風を感じながら、静かな時間を過ごすことができます。空間・食・しつらえのすべてを通じて、この土地に積み重なってきた時間の流れを、五感で味わう滞在をお過ごしください。

地元の食材を活かした朝食客室「汀（Migiwa）」に差し込む光

安宅ノ宿 沖 概要

・名称：安宅ノ宿 沖（アタカノヤド オキ）

・客室数：全3室

・開業：2026年5月1日

・所在地：〒923-0003 石川県小松市安宅町ワ35

・アクセス：JR小松駅より車で11分/バス＋徒歩で15分・小松空港より車で6分/バス＋徒歩で25分

・ホテル／空間／クリエイティブプロデュース：株式会社水星

・設計監修：長坂純明（ひとともり）・田村翔（arinco architects）

・建築設計監理：齋藤しのぶ・竹村更紗（山岸建築設計事務所）

・施工：気谷源嗣（株式会社アドバンテージ・ファクトリー）

・インテリアコーディネート：塚本美樹・中川奈保（SKLo）

・アートディレクション／デザイン：市東基・古谷基（Sitoh inc.）

・撮影：佐藤新也

・運営会社：株式会社リナシェンテ

・公式サイト：https://nipponiakomatsu-atakanoyado.com

・公式Instagram：https://www.instagram.com/nipponia_atakanoyado_oki



会社概要

株式会社小松DMC

会社名：株式会社小松DMC

所在地：〒923-0926 石川県小松市龍助町29-1

設立：2024年6月26日

資本金：610,000円

事業内容：まちづくり事業（NIPPONIA KOMATSU）、地域ブランディング、不動産（空き家）企画開発、DMC事業。

WEBサイト：https://nipponia-komatsu.com

株式会社水星

会社名：suisei inc. / 株式会社水星

所在地：〒600-8823 京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町174-9

設立：2015年4月7日

資本金：5,000,000円

事業内容：宿泊施設の開発、運営不動産開発のコンサルティング観光開発のコンサルティング、ブランド開発のコンサルティング、エンタメ企画の開発・運営、オンラインサービスの開発・運営。

WEBサイト：https://suisei-inc.com

連絡先

株式会社水星 プロデュース本部 荒木拓也

takuya.araki@suiseiinc.co.jp

080-9449-2226