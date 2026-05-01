ヒルズ発、学生が“主催者”になるキャリアコミュニティ「Hills Student Club」始動

株式会社Anfini

株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、麻布台ヒルズ・六本木ヒルズを拠点に活動する学生を対象とした、学生主体のキャリアコミュニティ「Hills Student Club（以下、HSC）」を立ち上げました。

近年、インターンシップや早期キャリア形成への関心が高まり、学生の選択肢は大きく広がっています。一方で、多くの学生が企業説明会に参加し、エントリーシートを提出し、面接を受けるといった「受ける就職活動」にとどまっているのも現状です。

本来、キャリアは選ばれるものではなく、自ら築くもの。

HSCはこの考えのもと、ヒルズという日本有数のビジネス拠点を舞台に、学生が主体的に機会を創出し、実践を通じてキャリアを形成していく場として設計されています。

Hills Studet Club :https://www.linkedin.com/company/hillsstudentclub/■ 主な活動内容

HSCでは、以下のような活動を通じて、実践的なキャリア形成機会を提供しています。

・キャリアイベントの企画・運営

参加者ではなく主催者として関与することで、ビジネスを構想し実行する視点を養います。

・現役コンサルタントとの少人数セッション

実務に基づく思考やキャリア観に直接触れる機会を提供します。

・ヒルズ企業との交流機会

最前線で活躍する企業との接点を通じて、ビジネスの実態を体感できます。

・ヒルズインターン生とのネットワーク形成

志の高い学生同士が継続的に関係性を築く環境を提供します。

■ HSCの特徴

HSCは、単なる情報収集の場ではなく、「行動しながらキャリアをつくる場」として運営されています。

メンバーは、イベントの企画や運営、企業との対話設計に自ら関わることで、「参加する側」ではなく「場をつくる側」としての経験を積むことができます。また、少人数での対話や継続的な活動を通じて、企業や仕事に対する理解を深めていくと同時に、ヒルズに拠点を置く企業と学生が自然につながる機会も生まれています。

HSCでは、コミュニティ活動を通じて実務に近い経験を積みながら、運営を通じて企業との接点を広げ、キャリアを主体的に捉える機会を提供いたします。

■ HSCへの参画について

HSCでは、コミュニティの立ち上げ・運営を担う学生メンバーを募集しています。

ヒルズという環境の中で、キャリアイベントの企画・運営や企業との対談に関わりながら、自らの成長とキャリアに向き合いたい方のご応募をお待ちしております。

応募はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZJxD2nSdhZfDzODlrp1kASWxizcejS3wrWTX9FXdXpJPcWA/viewform■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年度より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

詳細はこちら：Anfini 公式YouTubeチャンネル(https://youtu.be/wRUtt8LfL_c?si=mkdQ3MDB51nqH7Px)

【会社概要】

所在地

・東京本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・Anfini Incubation Studio：〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-2 麻布台ヒルズレジデンスB

・大阪支社：〒530-0001 大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪

・Ryukyu AI Park：〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 那覇オーパ3階

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net