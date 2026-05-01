【大阪高島屋】5月8日(金)から開催！「100年愛される絵本の世界～KAISEI-SHA～」

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株式会社高島屋


　高島屋大阪店では、5月8日(金)から18日(月)までの11日間、「100年愛される絵本の世界～KAISEI-SHA～」を開催いたします。「ノンタン」シリーズ、『はらぺこあおむし』『からすのパンやさん』などのロングセラーから、今、小学生に大人気の「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」シリーズまで絵本や書籍、関連グッズなど、400点以上が大集合いたします。　


【イベント限定商品（一例）】


ノンタン50周年記念　タイル風アクリルマグネット　ブラインド全9種　各770円


ノンタン　アクリルマドラー　2本セット各種　各1,650円


ノンタン50周年記念　こんぺいとう入りプチサイズ瓶　1,540円

【お買上げノベルティ】

１.会場にて、１レシート税込2,000円以上の商品をお買上げいただいたお客様（先着500名）に「偕成社オールスターシール 90周年特別デザイン」をプレゼントいたします。



ノベルティシール（イメージ）

２.会場にて、商品をお買上げいただいた高島屋アプリ会員のお客様（先着500名様）は「からすのパンやさん文字探しラリー」にご参加いただけます。館内5カ所を回って、答えの文字を用紙に記入いただき完成した方に、「からすのおかしやさんペーパークラフト」を１枚プレゼントいたします。



からすのおかしやさんペーパークラフト（イメージ）　　　　(C)かこさとし

※お一人様1会計につき1点のお渡しとなります。お会計を分けることはできかねます。※なくなり次第終了とさせていただきます。※レシートの合算はできません。※当日のお会計のみ有効です。



※価格は消費税を含む総額にて表示しております。


※一部商品の入荷遅れ・生産中止や、催し・イベント等が変更・中止となる場合がございます。


※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。
※いずれも写真はイメージです。