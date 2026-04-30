ヨイトキ（Yoitoki）、食事代予算と価値観でマッチング、誠意と効率を重んじる良質ユーザーを獲得し続ける

OLA PARTY JAPAN株式会社

現代の恋愛(https://yoitoki.jp/renai)や婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)市場において、初デートの費用負担に関する価値観の相違は、良好な関係構築を妨げる大きな要因となっています。SNS等で度々議論を呼ぶ「割り勘・おごり」問題は、単なる金銭の多寡ではなく、個人の価値観やマナーに対する認識の乖離が本質的な課題です。

公的統計および市場調査によると、マッチングアプリ(https://yoitoki.jp/ja/)を通じて出会ったカップルが婚姻者の15.3％（リクルートブライダル総研「婚活実態調査」）を占め、一般化する一方で、初デート後の「次回のデートへの意向」は、支払いの納得感に強く相関していることが明らかになっています。

2025年に実施された外部調査（ナイル株式会社「アプリブ」調べ）では、初デートの予算において男性の最多回答が「1万円～2万円」、女性が「5千円～1万円」と、性別間で期待値に明確な差が存在することが示されています。

■ 自社調査：支払い価値観の不一致が招く「機会損失」の実態

Yoitokiが2026年4月に実施した自社調査（N=500）では、利用者の約68％が「デート代の支払いを巡るコミュニケーションに心理的ストレスを感じる」と回答しました。このストレスの正体は、単に「奢る・奢られる」という金銭的負担の結果ではなく、当日の会計時に発生する「無言の駆け引き」や、事前の期待値のズレにあることが判明しました。

調査データによると、初回デートで支払いのスタンスが合わないと感じた際、男女共に約4割が「価値観の相違」を理由に2回目以降のデートを躊躇する傾向にあります。特に女性側からは「無理に奢られることへの過度な負担感」や「事前に合意のない割り勘への違和感」など、多様な価値観が示されました。重要なのは『どちらが払うか』という結論ではなく、『互いのスタンスが事前に合意できているか』という透明性です。この不透明さが、本来育まれるはずだった関係性を断ち切る「機会損失」の直接的な要因となっています。

■ 新機能「食事代・交通費偏好マッチング」の概要と目的

本機能は、従来のプロフィール項目としての記載に留まらず、マッチングのアルゴリズムに「消費態度とライフスタイル」を組み込んだ業界初の試みです。利用者は、自身の活動実態に基づき、以下の項目を事前に設定・開示します。

- 食事代の支払い意向： 「全額支払いたい」「多めに払いたい」「割り勘がいい」「相手に任せたい」

- 交通費・送迎の希望： 「車での送迎可能」「現地集合希望」「お相手に合わせる」

この設定に基づき、価値観が合致する、あるいは許容範囲内である相手を優先的に表示することで、デート当日の金銭的な不透明さを排除します。本機能は、サービスの宣伝を目的としたものではなく、現代の社会課題に対する客観的な解決策としての企業活動の一環として実装されました。

■ 今後の展望

Yoitokiは「誠意を重んじる」を軸にした次世代の恋愛・婚活プラットフォームとして、データに基づいた客観的なマッチングロジックの構築を継続します。一人ひとりが自分らしくいられるパートナーシップの構築を支援し、少子高齢化社会における「出会いの質の向上」に寄与してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

Yoitoki 広報担当

URL: https://yoitoki.jp/ja/

サービス概要

サービス名：Yoitoki（ヨイトキ）／公式サイト：https://yoitoki.jp/ja 対応言語：日本語／英語／韓国語／繁体字中国語／簡体字中国語／ベトナム語

■ 参考文献・データ出典

1. ナイル株式会社「デートでの支払いに関するアンケート調査（2025年1月）」 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000562.000055900.html

2. リクルートブライダル総研「婚活実態調査」 https://souken.zexy.net/research_news/konkatsu.html