自然をAIが見守り。宮崎県初！「カタラウ-スタンドキャンプ場」へ最新のAIカメラシステムを導入開始

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株式会社アシストユウ

株式会社アシストユウ（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役社長：小幡祐己）は、宮崎県五ヶ瀬町の「カタラウ-スタンド」キャンプ場において、当社の独自技術を搭載したAIカメラシステムを導入いたしました。なお、宮崎県内のキャンプ場における本格的なAIカメラの導入は初の試みとなります。


※調査


　・当社ネットでの調べです。


　・調査年月：2026年4月



　　　　　「カタラウｰスタンド」キャンプ場

　　　　　「カタラウｰスタンド」キャンプ場


　　　　　　　　　　　　AI設置の様子

■導入背景：AIカメラで運用を円滑に！+利用者様の安心安全を管理

　近年、アウトドアレジャーの需要が高まる一方で、キャンプ場の運営においては「現地の混雑状況の把握」や「夜間の防犯・安全管理」が課題となっています。


　今回、標高の高い五ヶ瀬の豊かな自然環境を守りつつ、利用者がより快適に、より安心して過ごせる環境を整えるため、当社のAI解析技術を導入する運びとなりました。
　当社は本製品を通じて、安心・安全な屋外環境の実現に貢献してまいります。



■導入されるAIカメラ「AI KIDs」の特徴

　AIカメラ「AI KIDs」は、AIによる人物・車両検知機能を搭載した屋外対応の監視カメラです。カメラ映像内に仮想エリアやラインを設定することで、指定したエリアへの侵入や、設定したラインを人や車両が通過した際に自動で検知し、アラートで通知します。


　また、夜間は赤外線機能により暗い環境でも監視が可能で、24時間の監視体制を実現します。


　映像はスマートフォンやPCからいつでも遠隔確認できるため、現場にいなくてもリアルタイムで状況を把握することができます。


　※別タイプのAIカメラ「MICS-AI」では、夜間の安全監視・野生動物検知、エリア内の人数を自動カウントなども可能です。


■ 製品概要

名称　　：AI-KIDs


価格　　：6カ月以内　15,000円/月


　　　　　6カ月以上　10,000円/月


　　　　　初期費用　5,000円


　　　　　※設置費別途


サイズ　：250(H)×180(W) ×80 (D)


販売場所：アシストユウまでお問い合わせください


　　　　　https://assistyou-m.com/mics/mics-contact/





　　　お問い合わせQRコード

■施設概要

名称　　　　：「カタラウ-スタンド」キャンプ場


所在地　　　：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所8282-7


導入時期　　：2026年4月より本格稼働


ホームページ：https://www.katarau-stand.com/





　「カタラウ-スタンド」キャンプ場

■会社概要　

宮崎で創業し30年以上の実績を持ち、建設・設備業界のIT化支援からネットワークカメラの保守まで幅広く手掛けています。最新のAIカメラ開発や移動式カメラ、クラウド事業などの先端技術に加え、イベント企画を通じた地域活性化にも尽力しています。



社名　　　：株式会社アシストユウ


代表　　　：代表取締役社長　小幡祐己　　


本社所在地：宮崎県宮崎市新別府町前浜1401-30


支店所在地：東京都豊島区東池袋3-15-2　ライオンズマンション池袋1106号


URL　　　：https://assistyou-m.com/


設立年　　：2002年5月（創立1994年1月）


資本金　　：1,000万円


従業員数　：8名


事業内容　：監視カメラの開発・販売・設置まで一貫してサポート。建設設備業界のIT化支援、


　　　　　　AIを活用した独自ソリューションの提供、およびイベント企画・運営。




＜製品に関するお問い合わせ先＞


株式会社アシストユウ　　部署名：MICSソリューション　　担当者名：中別府


TEL：0985-83-4217　FAX：0985-83-4218


E-mail：monitoring-mics@assistyoou-m.com



＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞


株式会社アシストユウ　　部署名:東京支店　　担当者名：新森


TEL：03-6555-3194　　FAX：0985-83-4217


E-mail：monitoring-mics@assistyoou-m.com