自然をAIが見守り。宮崎県初！「カタラウ-スタンドキャンプ場」へ最新のAIカメラシステムを導入開始

株式会社アシストユウ

株式会社アシストユウ（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役社長：小幡祐己）は、宮崎県五ヶ瀬町の「カタラウ-スタンド」キャンプ場において、当社の独自技術を搭載したAIカメラシステムを導入いたしました。なお、宮崎県内のキャンプ場における本格的なAIカメラの導入は初の試みとなります。

※調査

・当社ネットでの調べです。

・調査年月：2026年4月

「カタラウｰスタンド」キャンプ場「カタラウｰスタンド」キャンプ場

■導入背景：AIカメラで運用を円滑に！+利用者様の安心安全を管理

AI設置の様子

近年、アウトドアレジャーの需要が高まる一方で、キャンプ場の運営においては「現地の混雑状況の把握」や「夜間の防犯・安全管理」が課題となっています。

今回、標高の高い五ヶ瀬の豊かな自然環境を守りつつ、利用者がより快適に、より安心して過ごせる環境を整えるため、当社のAI解析技術を導入する運びとなりました。

当社は本製品を通じて、安心・安全な屋外環境の実現に貢献してまいります。

■導入されるAIカメラ「AI KIDs」の特徴

AIカメラ「AI KIDs」は、AIによる人物・車両検知機能を搭載した屋外対応の監視カメラです。カメラ映像内に仮想エリアやラインを設定することで、指定したエリアへの侵入や、設定したラインを人や車両が通過した際に自動で検知し、アラートで通知します。

また、夜間は赤外線機能により暗い環境でも監視が可能で、24時間の監視体制を実現します。

映像はスマートフォンやPCからいつでも遠隔確認できるため、現場にいなくてもリアルタイムで状況を把握することができます。

※別タイプのAIカメラ「MICS-AI」では、夜間の安全監視・野生動物検知、エリア内の人数を自動カウントなども可能です。

■ 製品概要

名称 ：AI-KIDs

価格 ：6カ月以内 15,000円/月

6カ月以上 10,000円/月

初期費用 5,000円

※設置費別途

サイズ ：250(H)×180(W) ×80 (D)

販売場所：アシストユウまでお問い合わせください

https://assistyou-m.com/mics/mics-contact/

■施設概要

お問い合わせQRコード

名称 ：「カタラウ-スタンド」キャンプ場

所在地 ：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所8282-7

導入時期 ：2026年4月より本格稼働

ホームページ：https://www.katarau-stand.com/

■会社概要

「カタラウ-スタンド」キャンプ場

宮崎で創業し30年以上の実績を持ち、建設・設備業界のIT化支援からネットワークカメラの保守まで幅広く手掛けています。最新のAIカメラ開発や移動式カメラ、クラウド事業などの先端技術に加え、イベント企画を通じた地域活性化にも尽力しています。

社名 ：株式会社アシストユウ

代表 ：代表取締役社長 小幡祐己

本社所在地：宮崎県宮崎市新別府町前浜1401-30

支店所在地：東京都豊島区東池袋3-15-2 ライオンズマンション池袋1106号

URL ：https://assistyou-m.com/

設立年 ：2002年5月（創立1994年1月）

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：8名

事業内容 ：監視カメラの開発・販売・設置まで一貫してサポート。建設設備業界のIT化支援、

AIを活用した独自ソリューションの提供、およびイベント企画・運営。

＜製品に関するお問い合わせ先＞

株式会社アシストユウ 部署名：MICSソリューション 担当者名：中別府

TEL：0985-83-4217 FAX：0985-83-4218

E-mail：monitoring-mics@assistyoou-m.com

＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞

株式会社アシストユウ 部署名:東京支店 担当者名：新森

TEL：03-6555-3194 FAX：0985-83-4217

E-mail：monitoring-mics@assistyoou-m.com