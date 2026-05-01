住信SBIネット銀行、「かんたん住宅ローン 提携ポータル」の提供開始　〜提携住宅ローンの契約から実行にかかる事務手続きをDX化〜





管理画面で手続き状況をリアルタイム確認



「かんたん住宅ローン 提携ポータル」であれば、審査状況や書類受付の進捗状況などの進捗を、ポータル上のステータス表示でいつでも確認可能です。従来必要だったメール・電話の問い合わせが不要となり、業務効率向上に貢献します。



