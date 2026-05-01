“ととのえメイク”に特化したPB「nake（ネイク）」から限定品　肌の赤みをととのえる※１トーンアップUV下地が新登場

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株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

　「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、“理想のすっぴん”に近づける※１「ととのえメイク」に特化したプライベートブランドのコスメシリーズ「nake（ネイク）」の限定品として、「nake ひんやり カラープライマー」を５月11日（月）より数量限定で全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。




■開発背景


昨今の酷暑を受けて、“理想のすっぴん”に近づける※１nakeから、ひんやり※２ジェルの「ひんやり カラープライマー」を販売開始。シャーベットブルーカラーで透明感※１のある明るい肌にととのえます。



【商品特長】


●「ネイク時間」を快適にひんやり※２ジェルが心地よく、みずみずしいツヤ肌に仕上げます


●赤みを補正※１して、肌トーンを均一に。ブルーカラーで透明感アップ※１


●SPF50+ PA++++と高い紫外線カット効果で、日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ


●スキンケア成分※３を配合、ニキビのもとになりにくい処方※４でメイクをしながら肌をととのえる


●洗顔料で簡単にオフ



■新商品について


販売エリア：全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストア



nake ひんやり カラープライマー


暑さに負けないひんやり※２ジェル。シャーベットブルーカラーで、赤みを補正し透明感※１のある明るい肌にととのえます。



容　量：30g　


価　格：1,760円（税込）


発売日：2026年５月11日（月）





※１ メイクアップ効果による　※２ ひんやりとした使用感のこと　※３ 植物性セラミド★１、コラーゲン、植物性スクワラン、ツボクサエキス、アロエエキス、ハトムギエキス（すべてうるおい成分） ★１：スフィンゴ糖脂質


※４ ノンコメドジェニックテスト済。すべての方にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。



■nake（ネイク）とは




　「nake」は、株式会社マツキヨココカラ＆カンパニーが化粧品メーカーの株式会社伊勢半と共同開発したプライベートブランドです。「スキンケア以上、メイク未満」をコンセプトに、肌本来の風合いを活かしながら、“理想のすっぴん”に近づける＊「ととのえメイク」に特化したコスメシリーズを展開しています。アイテムとして、プライマー、コンシーラー、フェイスパウダー、アイブロウペンシル、アイブロウマスカラ、アイブロウコンシーラー、リップバーム、ハイライト、シェーディング、リキッドチーク、まつ毛美容液を販売しており、今回の限定品を含め全18商品を展開してまいります。


2026年３月より加賀谷桜汰（かがやおうた）さんをアンバサダーに起用。ナチュラルでありながらも芯のある美しさ、ジェンダーの枠を超えた魅力を活かし、ブランドの魅力をともに発信してまいります。


＊メイクアップ効果による



＜マツキヨココカラ＆カンパニー　お客様相談室＞


フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）