“ととのえメイク”に特化したPB「nake（ネイク）」から限定品 肌の赤みをととのえる※１トーンアップUV下地が新登場
「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、“理想のすっぴん”に近づける※１「ととのえメイク」に特化したプライベートブランドのコスメシリーズ「nake（ネイク）」の限定品として、「nake ひんやり カラープライマー」を５月11日（月）より数量限定で全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。
■開発背景
昨今の酷暑を受けて、“理想のすっぴん”に近づける※１nakeから、ひんやり※２ジェルの「ひんやり カラープライマー」を販売開始。シャーベットブルーカラーで透明感※１のある明るい肌にととのえます。
【商品特長】
●「ネイク時間」を快適にひんやり※２ジェルが心地よく、みずみずしいツヤ肌に仕上げます
●赤みを補正※１して、肌トーンを均一に。ブルーカラーで透明感アップ※１
●SPF50+ PA++++と高い紫外線カット効果で、日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ
●スキンケア成分※３を配合、ニキビのもとになりにくい処方※４でメイクをしながら肌をととのえる
●洗顔料で簡単にオフ
■新商品について
販売エリア：全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストア
nake ひんやり カラープライマー
暑さに負けないひんやり※２ジェル。シャーベットブルーカラーで、赤みを補正し透明感※１のある明るい肌にととのえます。
容 量：30g
価 格：1,760円（税込）
発売日：2026年５月11日（月）
※１ メイクアップ効果による ※２ ひんやりとした使用感のこと ※３ 植物性セラミド★１、コラーゲン、植物性スクワラン、ツボクサエキス、アロエエキス、ハトムギエキス（すべてうるおい成分） ★１：スフィンゴ糖脂質
※４ ノンコメドジェニックテスト済。すべての方にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。
■nake（ネイク）とは
「nake」は、株式会社マツキヨココカラ＆カンパニーが化粧品メーカーの株式会社伊勢半と共同開発したプライベートブランドです。「スキンケア以上、メイク未満」をコンセプトに、肌本来の風合いを活かしながら、“理想のすっぴん”に近づける＊「ととのえメイク」に特化したコスメシリーズを展開しています。アイテムとして、プライマー、コンシーラー、フェイスパウダー、アイブロウペンシル、アイブロウマスカラ、アイブロウコンシーラー、リップバーム、ハイライト、シェーディング、リキッドチーク、まつ毛美容液を販売しており、今回の限定品を含め全18商品を展開してまいります。
2026年３月より加賀谷桜汰（かがやおうた）さんをアンバサダーに起用。ナチュラルでありながらも芯のある美しさ、ジェンダーの枠を超えた魅力を活かし、ブランドの魅力をともに発信してまいります。
＊メイクアップ効果による
＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞
フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）