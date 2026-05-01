“ととのえメイク”に特化したPB「nake（ネイク）」から限定品　肌の赤みをととのえる※１トーンアップUV下地が新登場

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、“理想のすっぴん”に近づける※１「ととのえメイク」に特化したプライベートブランドのコスメシリーズ「nake（ネイク）」の限定品として、「nake ひんやり カラープライマー」を５月11日（月）より数量限定で全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

■開発背景

昨今の酷暑を受けて、“理想のすっぴん”に近づける※１nakeから、ひんやり※２ジェルの「ひんやり カラープライマー」を販売開始。シャーベットブルーカラーで透明感※１のある明るい肌にととのえます。

【商品特長】

●「ネイク時間」を快適にひんやり※２ジェルが心地よく、みずみずしいツヤ肌に仕上げます

●赤みを補正※１して、肌トーンを均一に。ブルーカラーで透明感アップ※１

●SPF50+ PA++++と高い紫外線カット効果で、日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ

●スキンケア成分※３を配合、ニキビのもとになりにくい処方※４でメイクをしながら肌をととのえる

●洗顔料で簡単にオフ

■新商品について

販売エリア：全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストア

nake ひんやり カラープライマー

暑さに負けないひんやり※２ジェル。シャーベットブルーカラーで、赤みを補正し透明感※１のある明るい肌にととのえます。

容 量：30g

価 格：1,760円（税込）

発売日：2026年５月11日（月）

※１ メイクアップ効果による ※２ ひんやりとした使用感のこと ※３ 植物性セラミド★１、コラーゲン、植物性スクワラン、ツボクサエキス、アロエエキス、ハトムギエキス（すべてうるおい成分） ★１：スフィンゴ糖脂質

※４ ノンコメドジェニックテスト済。すべての方にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。

■nake（ネイク）とは

「nake」は、株式会社マツキヨココカラ＆カンパニーが化粧品メーカーの株式会社伊勢半と共同開発したプライベートブランドです。「スキンケア以上、メイク未満」をコンセプトに、肌本来の風合いを活かしながら、“理想のすっぴん”に近づける＊「ととのえメイク」に特化したコスメシリーズを展開しています。アイテムとして、プライマー、コンシーラー、フェイスパウダー、アイブロウペンシル、アイブロウマスカラ、アイブロウコンシーラー、リップバーム、ハイライト、シェーディング、リキッドチーク、まつ毛美容液を販売しており、今回の限定品を含め全18商品を展開してまいります。

2026年３月より加賀谷桜汰（かがやおうた）さんをアンバサダーに起用。ナチュラルでありながらも芯のある美しさ、ジェンダーの枠を超えた魅力を活かし、ブランドの魅力をともに発信してまいります。

＊メイクアップ効果による

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）