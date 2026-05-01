春らしいドールや背景が登場！『シュガードール』季節限定イベントを開始

株式会社グローバルギア

株式会社グローバルギア（本社：福岡県福岡市、代表取締役：佐藤竜史、以下「グローバルギア」）は、App Store、Google Playにて提供中の着せ替え×育成ゲーム『シュガードール』において、2026年5月1日（金）より、春をテーマにした季節限定イベントを開始したことをお知らせします。また、可憐に咲き誇るネモフィラ畑の背景が手に入るパックの販売も開始しました。

■季節限定イベント

開催期間：2026年5月31日（日）23:59まで

昨年開催していた「季節限定イベント」が、イベント内容と新要素・新衣装を大幅に追加して新たに登場しました。おでかけして他のオーナーさんへ「いいね」して交換用アイテムも入手することで、期間限定ドール「スプリング」や春にピッタリの衣装・背景が手に入ります。

昨年登場した特別な衣装が再度交換できるうえ、昨年獲得した交換用アイテムも引き続きご利用いただけます。

新たに『シュガードール』を始めるみなさまはもちろん、これまでのイベントをお楽しみいただいてきたみなさまも、ぜひ装いを新たにした季節限定イベントをお楽しみください。

■背景パック 詳細

実施期間：2026年5月31日（日）23:59まで

可憐に咲き誇るネモフィラ畑の背景パックが手に入るパックを販売いたします。

・ブルームパック A 2,000円（税込）

・ブルームパック B 2,000円（税込）

・ブルームパック C 2,000円（税込）



■ 『シュガードール』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176908/table/19_1_8adae5a2d8f332987435f98f9f162499.jpg?v=202605010451 ]



■グローバルギアについて

会社名：株式会社グローバルギア（英語表記：GlobalGearCo.Ltd.）

所在地：福岡市中央区渡辺通二丁目9番22号 西鉄渡辺通ビル

代表者：代表取締役 佐藤 竜史

創立年：2008年

事業内容：スマートフォン向けゲームアプリの企画・開発・運営

公式サイト：https://global-gear.jp/

グローバルギア作品一覧：https://global-gear.jp/app.html

公式X：https://x.com/globalgear_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Global-Gear