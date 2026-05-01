大阪府大東市とリユースに関する協定を締結

株式会社ジモティー

地域の情報サイト「ジモティー」（以下、ジモティー）を運営する、株式会社ジモティー（以下、当社）は、大阪府大東市（以下、大東市）とリユースに関する協定を締結し、ごみ減量に向けたリユース啓発を実施します。なお、現在当社では全国で297箇所の自治体とリユースに関する協定を締結し、リユースの啓発及びごみの削減を通して持続可能な社会の実現に取り組んでおります。

■協定の狙い

大東市では、一般廃棄物処理基本計画において、ごみ処理についての多角的な施策を掲げ、令和６年４月からはペットボトルの分別収集を開始するなど、ごみの減量に向けた取組みを推進しています。このたび、さらなるごみの減量の実現をめざし、ごみの発生抑制の観点を踏まえ、リユースを推し進めていくために本協定を締結する運びとなりました。

■活動内容（2026年5月1日現在※）

大東市のHP等で本協定の締結、そしてリユース促進を啓発し、リユース意識を向上させることで、ごみの排出抑制、そしてごみの減量に繋がるよう取り組んでいきます。

当社は、今後も持続可能な社会の実現を目指し、自治体と連携したリユース促進を強化していきます。ごみの削減やリユース促進に意欲がある、全国の自治体からのお問い合わせをお待ちしております。

※啓発活動の内容は今後変更となる可能性がございます。

■自治体との連携によるリユース促進

2026年5月1日時点で297箇所の自治体と協定や覚書を締結し、リユースに関する啓発及びリユース事業を推進しております。自治体との連携の取組はこちらをご覧ください。

https://jmty.co.jp/lp/municipality/

【連携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

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