クラークスジャパン株式会社Women's Orinoco3 Strap(https://www.clarks.co.jp/search?commercialType=0%7C2%7C3&searchWord=orinoco3%20strap¤tPage=1&alignmentSequence=news_from_date%20desc)

Clarks ― クラークスのサマースタイル

夏をもっと心地よく、軽やかに。

Clarks（クラークス）より、これからの季節に寄り添うサマースタイルが登場します。

涼やかな足元を演出するシューズやサンダルは、上質な素材とクラフトマンシップをベースに、快適性と洗練されたデザインを両立。

日常からリゾートまで、あらゆるシーンにフィットするラインアップが揃いました。

夏が待ち遠しくなる、Clarksのサマースタイル。

足元から、季節を楽しむ一足を提案します。

Men's Lockford Boat(https://www.clarks.co.jp/search?fromid=search_mini_form&searchWord=lockford+boat)

Men’s：Lockford Boat(https://www.clarks.co.jp/search?fromid=search_mini_form&searchWord=lockford+boat) \17,600

スマートなシルエットが際立つ、カップソール仕様のカジュアルシューズ。

ボートシューズとローファーの要素を融合させたデザインに、グリップ性の高いラバーアウトソールを採用。さらに、Contour Cushionテクノロジーにより、軽やかで快適な履き心地を実現します。

デイリーからきれいめスタイルまで、幅広く活躍する一足です。

Women’s：Orinoco3 Strap(https://www.clarks.co.jp/search?commercialType=0%7C2%7C3&searchWord=orinoco3%20strap¤tPage=1&alignmentSequence=news_from_date%20desc) \17,600

存在感のあるチャンキーソールと洗練されたデザインが魅力のサンダルコレクション。

軽量かつ耐久性に優れたC360 EVAアウトソールを採用し、安定感のある履き心地を実現。

約40mmのヒールが程よいボリュームをプラスし、スタイルアップも叶えます。

Cushion Plusテクノロジーによる快適性とともに、タウンユースにもリゾートにも映える一足です。

全国のクラークスストア(https://www.clarks.co.jp/contents/store-locator/#store2)、オフィシャルオンラインストア(https://www.clarks.co.jp/) ならびに取扱店で販売中。

CLARKS Comapny Profile

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。



Clarks Brand Profile

クラフツマンシップが生む、快適さと普遍のスタイル

「Clarks」は、クラークスが誇る熟練のクラフツマンシップと革新的なテクノロジーを融合し、スタイリッシュでありながらも快適な履き心地を実現するコレクション。シンプルで洗練されたデザインは、どんなスタイルにもフィットする普遍的な魅力を備え、時代やトレンドを超えて愛されています。

ビジネスからカジュアルまで、日常のあらゆるシーンに寄り添う豊富なバリエーションで、毎日に上質な一足を提案します。

クラークスストアについて

時代を超えて愛され続けているアイコンモデルの進化版モデルなどを中心に、ビジネスからスニーカーまで品揃え豊富なコレクションを展開し幅広いニーズに対応する店舗となっています。

お問い合わせ先：

クラークス ジャパン 株式会社 / 03-5411-3055

Web Page : https://www.clarks.co.jp/

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