&choa！、三井アウトレットパーク入間にて催事を開催

株式会社セキド

株式会社セキド（本社・東京都新宿区、社長・関戸正実、証券コード：9878）が運営する&choa！は、埼玉県入間市の三井アウトレットパーク入間にて催事を開催いたします。期間は明後日５月３日から５月６日までの４日間で、場所は１階センタープラザ特設会場です。

催事について

GINZALoveLoveと&choa！は全国に2９店舗あり、それとは別に各地のショッピングモール等で催事を行っております。前年度は各地のSCで合計１５６日間開催し、たくさんのお客様にお買物をしていただきました。この実績により、多くのショッピングモール様から催事実施のご要望を頂いております。

今年度はこれまでに蓄積した販売データを活かし、既存店舗の出店しているSCの他、隣接商圏のSCでも積極的に催事を開催してゆくことにより、広域商圏エリアでの当社業態の認知度向上及び新規顧客獲得を目的として、催事をさらにパワーアップさせて開催いたします。

今回は、三井アウトレットパーク入間でのGWイベント「ウリピンナ KOREA FES MITSUI OUTLET PARK IRUMA」開催に伴い、ポップアップストアとして出店いたします。

この度の催事では、当社が総輸入代理店となっております「ＫＡＨＩ」・「athe」、ならびに＆choa!店舗で好評を頂いている「numbuzin」・「rom&nd」など、人気の韓国コスメや話題のスキンケア商品を豊富に取り揃えております。

催事会場

埼玉県入間市宮寺3169-1 三井アウトレットパーク入間

１Fセンタープラザ 特設会場

この件に関するお問い合わせ先

http://www.sekido.com/contact