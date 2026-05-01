GXスチールを使用したオフィス向け製品を自社オフィスに初めて導入しCO2排出量52トンの削減を見込む　顧客企業への導入提案を推進

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）は、GXスチールを使用したオフィス向け製品を、5月に自社オフィス（東京都千代田区）に初めて導入します。導入する製品に使用しているGXスチールは、テーブル、収納、個室ブースなどに使用しているスチール約26トンで、GXスチール導入によるCO2排出量削減効果は約52トン※の予定です。

GXスチールは、鉄鋼メーカーの温室効果ガス削減効果を特定の鋼材に反映したもので、オカムラは、オフィス向け製品へのGXスチールの使用についてISO 22095（加工流通過程の管理：Chain of Custody）に基づくマスバランス方式を適用しています。オカムラのオフィス向け製品は、自社にて製品の企画・デザイン・設計・製造を行っているため、さまざまな製品へのGXスチール使用を進めています。今後、自社オフィスの新設・改装を行う際にはGXスチールを使用したオフィス向け製品を積極的に導入します。また、顧客企業への導入提案も推進していきます。

※約52t-CO2eq

オカムラは、2050年カーボンニュートラルの実現を目指してCO2排出量削減目標を設定し、さまざまな取り組みを展開しています。製品開発においては、環境負荷を低減した製品の開発をさらに推進するため、製品の原材料調達から製造、販売、使用、廃棄まで製品ライフサイクル全体でCO2の排出を最小化するものづくりを目指していく「カーボンニュートラルデザイン」の考え方を策定し、サステナブルな製品開発を推進しています。「カーボンニュートラルデザイン」に基づく調達においては、CO2排出量が少ない材料の採用に積極的に取り組んでいます。GXスチールの活用については、日本製鉄株式会社からのGXスチール「NSCarbolex Neutral」の提供を通じて、CO2排出量削減に貢献する鋼材を使用した製品の製造・販売を推進しています。

今後も、製品ライフサイクル全体で環境負荷を低減した製品開発を推し進め、CO2排出量の削減に積極的に取り組みます。

参考

□オカムラ 2026年3月27日ニュースリリース

GXスチールを使用したオフィス向け製品を国の機関に初めて導入

https://www.okamura.co.jp/corporate/news/product/2026/gx_steel.html

□オカムラ 2025年5月26日ニュースリリース

グリーンスチールを使用したオフィス向け製品の製造・販売を展開

https://www.okamura.co.jp/corporate/news/product/2025/green_steel.html

―オカムラの地球環境への取り組み―

オカムラグループは、2050年を見据えたカーボンニュートラル実現を目指しています。そのマイルストーンとして、2030年度のCO2排出量の削減目標を2020年度比50%としました。この削減目標は、パリ協定に準じた世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて1.5℃に抑えるための科学的根拠に基づいた目標であるとして、国際的なイニシアチブ「SBTi （Science Based Targets initiative）」による認定を取得しています。

オカムラグループの経営重要テーマの一つである「地球環境への取り組み」において「気候変動問題への貢献とカーボンニュートラルの実現」を重要課題として掲げ、事業活動におけるサプライチェーン全体を通じた地球環境負荷の低減を推進しています。また、「サーキュラーエコノミーの推進」「持続可能な自然資源の利用と保全」という視点からも、取り組みを進めています。