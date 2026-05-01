【創業100周年を迎える銀座アスター】川口賓館リニューアルオープン

銀座アスター食品株式会社

川口賓館 ダイニング

銀座アスター食品株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢谷郁）が運営する銀座アスターは、2026年に創業100周年を迎えます。この節目にあわせ、同社が運営する「銀座アスター川口賓館」を2024年2月29日より休業し、内装の大幅リニューアルを実施、2026年4月1日に営業を再開いたしました。

川口賓館は平成2年の開業以来、地域のお客様をはじめ、多くの方々にご利用いただいてまいりました。本リニューアルでは、これまで培ってきた格式ある空間と機能は大切に残しながら、時代のニーズに応えるかたちで店舗環境を刷新しております。

2フロアからなる空間や大宴会場は従来のまま活かしつつ、一般席エリアについては、よりゆったりとくつろげるレイアウトへと変更。企業のご宴会からご家族での団らんまで、さまざまなシーンに寄り添う空間へと進化いたしました。

また料理においても、伝統の味わいを大切にしながら、現代の嗜好に合わせて内容を見直し、より洗練されたメニュー構成へとリフレッシュしております。

銀座アスターは、「美味しいものを常に追求する」という理念のもと、次の100年に向けて、これからも地域のお客様に寄り添い、末永くご愛顧していただける店舗づくりに努めてまいります。

■店舗概要

店名：銀座アスター 川口賓館

所在地：埼玉県川口市川口3-1-1 川口総合文化センターリリア13F・14F

リニューアルオープン日：2026年4月1日（水）

■客席のご紹介

ダイニングダイニング

川口の街並みを一望できる大きな窓と、ゆったりとしたソファー席が特徴の一般席。

日常を離れ、くつろぎながらゆっくりとお食事を楽しめる空間に仕上げました。

ダイニングダイニング

段差を活かしたひな壇状のレイアウトにより、周囲を気にせず過ごせる心地よい距離感を実現。

広めに設けたソファー席と、サイドに配置したソファー席で、ご家族やグループでもゆったりとお楽しみいただけます。

宴会場個室

120名様まで対応可能な大宴会場をはじめ、10名様前後でご利用いただける落ち着いた個室を多数ご用意。

ご利用人数に応じてお部屋の広さを柔軟に調整でき、接待や企業のご宴会、ご親戚のお集まりなど、さまざまなシーンに対応いたします。

■お料理のご紹介

厳選した食材を使用し、素材の持ち味を生かしたお料理をご用意しております。伝統の技と現代の感性を取り入れ、幅広いお客様にお楽しみいただける味わいに仕上げました。

ふかのひれの姿煮込み北京ダック

“ふかのひれの姿煮込み”や“北京ダック”など、中国料理を代表する高級料理も取り揃えております。

伝統の味わいを大切に、変わらぬ美味しさをお届けしております。

海老のマヨネーズクリーム炒め海の幸の焼きそば、陶板仕立て

お子様も大好きな“海老のマヨネーズクリーム炒め”や銀座アスターで大人気の“海の幸の焼きそば、陶板仕立て”など、親しみのあるお料理も、上質で洗練された一皿に仕上げております。

【銀座アスター食品株式会社】

昭和元年（1926年）銀座に創業した銀座アスター。以来、中国料理専門店として日本社会に中国食文

化の価値を発信しつづけ、首都圏を中心に31店のレストランと16店のデリカショップを経営しています。昭和後期から現在に至るまで中国各地への現地研修を重ね、原典に学びながら、日本の食材や季節感を生かした独自の料理を提供しています。出店エリアに深く根差した継続的な営業を方針とし、お客様に長くご愛顧いただけるレストランを目指しております。

【銀座アスターHP】https://www.ginza-aster.co.jp/shops/24kawaguchi/(https://www.ginza-aster.co.jp/shops/24kawaguchi/)