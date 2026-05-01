【1プレイ50問以上】トランプの数字が計算問題に？解きながら競う『スピード』に新作「かけ算・わり算」
アナログゲームメーカーのTRYBEは、株式会社キッズプロジェクトと共同開発・運営をする、知育から大学・研究レベルまで“あらゆるジャンルの勉強”で対決するカードゲームシリーズ『勉ゲー』より、最新作「かけ算わり算スピード」を2026年5月1日より発売いたします。また、発売を記念し、期間限定のセールを公式ECにて実施いたします。
■「かけ算わり算スピード」について
１. トランプゲームの「スピード」を、計算問題を解きながら！
定番トランプゲーム「スピード」と同じ遊び方のため、ルール理解が簡単です。
ちがいは、カードに書かれている数字が“計算式”になっていること。
場に出ている数字と同じか、1つ小さい or 1つ大きい数字を重ねていき
先にすべてのカードを出しきった人が勝ちとなります。
２. 「たしざんひきざんスピード」や「分数スピード」と組み合わせて遊べる
本作は「たしざんひきざんスピード」「分数スピード」「数IIIスピード」に続く、計算シリーズの第4弾です。いずれも同じルールを採用しているため、カードを組み合わせて遊ぶことができます。
３. 5分で“計算問題”50問以上
1回のプレイは約5分で、短時間で決着がつきます。
ルールはシンプルですが、1プレイの計算回数は“50回”以上。
カードを出すたびに場と手札がどんどん変わっていくため、1枚のカードを出すのに平均5～6回の計算をすることになります。
あっという間におわるため、「もう一回！」と繰り返すうちに、計算スピードが自然と速くなっていきます。
■ 商品情報
♦︎商品名：かけ算わり算スピード
♦︎内容物：カード32枚
♦︎価格： 1500円＋税
♦︎プレイ時間：5分
♦︎プレイ人数： 2人
♦︎対象年齢： 7歳以上
♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/137724641
♦︎商品名：たしざんひきざんスピード
♦︎内容物：カード32枚
♦︎価格： 1500円＋税
♦︎プレイ時間：5分
♦︎プレイ人数： 2人
♦︎対象年齢： 6歳以上
♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/125315257
♦︎商品名：分数スピード
♦︎内容物：カード32枚
♦︎価格： 1500円＋税
♦︎プレイ時間：5分
♦︎プレイ人数： 2人
♦︎対象年齢： 7歳以上
♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/125315396
♦︎商品名：数IIIスピード
♦︎内容物：カード32枚
♦︎価格： 1500円＋税
♦︎プレイ時間：5分
♦︎プレイ人数： 2人
♦︎対象年齢： 12歳以上
♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/125315514
他
■期間限定セール！
発売を記念し、ゴールデンウィーク期間中、対象商品を特別価格で販売いたします。
♦︎対象商品
「たしざんひきざんスピード」
「かけ算わり算スピード」
「分数スピード」
「数IIIスピード」
ほかシリーズ各種
♦︎セール内容
30%OFF
♦︎セール期間
2026年5月2日～2026年5月7日
♦︎販売サイト
https://bengame.base.shop/
■「勉ゲー」とは？
知育から大学・研究レベルまで“あらゆるジャンルの勉強”で対決するカードゲームシリーズ
3つの特徴
１.ルールはすべてトランプゲームをもとに構成
国語・算数・理科・社会・英語など、さまざまな科目が、ババ抜き・神経衰弱・スピード・ポーカーなど、だれもが知っているトランプゲームのルールで遊べます。覚えたい知識や身につけたい力が、遊んでいるうちに自然と定着します。みんな知ってる遊び方なのでルール説明が不要。すぐに楽しめます。
２. 知育から大学・研究レベルまで、あらゆるジャンルを網羅
5教科はもちろん、文学や数IIIなど専門分野にも広がるラインナップ。
天文学、心理学などの大学・研究レベルの内容から、検定対策、司法試験等まで展開予定です。
３. 得意分野で対決できる楽しさ
遊んでいるうちに覚えられ、知っているほどゲームに勝ちやすくなる。
そして勝てるから好きになる、好きだからもっと得意になるという好循環が生まれます。
苦手な分野も、気づけばちょっと好きになっているかも。
■コラボ募集
特定の学問領域や専門分野に精通した方々による、監修および販売協力を募集しております。研究者・専門家の皆さま、法人様・個人様を問わず、幅広く歓迎いたします。
ご関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは下記まで：
株式会社キッズプロジェクト開発担当 藤田
E-mail: info@kids-project
■開発チーム
株式会社キッズプロジェクト
株式会社キッズプロジェクトは、キッズ・ファミリー向けコンテンツの企画・開発や地域と連携したイベント企画・運営を行う会社です。「難しいコトをカンタンに。おもしろいモノをもっとおもしろく。」を理念とし、エデュテインメント（楽しみながら学ぶ体験）を重視したコンテンツ開発を得意としています。
代表取締役：小林 一博
所在地 ：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目11番6号
事業内容 ：
・子どもたちの「すごい！」が見つかるコトやモノの企画、
・ゲーム、PC等のソフトウェアの企画開発、
・商業デザイン（企業ロゴ、キャラクター、販促ツール、WEB、雑誌広告）の企画制作
・書籍/出版/映像/音楽/玩具/広告宣伝に関する企画制作
Webサイト：https://kids-project.jp/
株式会社TRYBE
株式会社TRYBEは、SNSネイティブ世代を対象とするアナログゲームメーカーです。
スマートフォンやSNSが主流となった時代における、対面コミュニケーションの希薄化をきっかけに創業しました。短時間で楽しめ、人と会う理由となるゲーム体験を提供しています。
■ 会社概要
代表取締役：山口陽
所在地：〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町5-29
事業内容：アナログゲームの企画・開発・販売
HP：https://www.trybe.co.jp/
■お問い合わせ先
株式会社キッズプロジェクト
E-mail: info@kids-project
株式会社TRYBE
E-mail: h_yamaguchi@trybe.co.jp