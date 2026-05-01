【1プレイ50問以上】トランプの数字が計算問題に？解きながら競う『スピード』に新作「かけ算・わり算」

株式会社TRYBE

アナログゲームメーカーのTRYBEは、株式会社キッズプロジェクトと共同開発・運営をする、知育から大学・研究レベルまで“あらゆるジャンルの勉強”で対決するカードゲームシリーズ『勉ゲー』より、最新作「かけ算わり算スピード」を2026年5月1日より発売いたします。また、発売を記念し、期間限定のセールを公式ECにて実施いたします。



■「かけ算わり算スピード」について

１. トランプゲームの「スピード」を、計算問題を解きながら！

定番トランプゲーム「スピード」と同じ遊び方のため、ルール理解が簡単です。

ちがいは、カードに書かれている数字が“計算式”になっていること。

場に出ている数字と同じか、1つ小さい or 1つ大きい数字を重ねていき

先にすべてのカードを出しきった人が勝ちとなります。

２. 「たしざんひきざんスピード」や「分数スピード」と組み合わせて遊べる

本作は「たしざんひきざんスピード」「分数スピード」「数IIIスピード」に続く、計算シリーズの第4弾です。いずれも同じルールを採用しているため、カードを組み合わせて遊ぶことができます。

３. 5分で“計算問題”50問以上

1回のプレイは約5分で、短時間で決着がつきます。

ルールはシンプルですが、1プレイの計算回数は“50回”以上。

カードを出すたびに場と手札がどんどん変わっていくため、1枚のカードを出すのに平均5～6回の計算をすることになります。

あっという間におわるため、「もう一回！」と繰り返すうちに、計算スピードが自然と速くなっていきます。



■ 商品情報

♦︎商品名：かけ算わり算スピード

♦︎内容物：カード32枚

♦︎価格： 1500円＋税

♦︎プレイ時間：5分

♦︎プレイ人数： 2人

♦︎対象年齢： 7歳以上

♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/137724641

♦︎商品名：たしざんひきざんスピード

♦︎内容物：カード32枚

♦︎価格： 1500円＋税

♦︎プレイ時間：5分

♦︎プレイ人数： 2人

♦︎対象年齢： 6歳以上

♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/125315257

♦︎商品名：分数スピード

♦︎内容物：カード32枚

♦︎価格： 1500円＋税

♦︎プレイ時間：5分

♦︎プレイ人数： 2人

♦︎対象年齢： 7歳以上

♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/125315396

♦︎商品名：数IIIスピード

♦︎内容物：カード32枚

♦︎価格： 1500円＋税

♦︎プレイ時間：5分

♦︎プレイ人数： 2人

♦︎対象年齢： 12歳以上

♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/125315514

他

■期間限定セール！

発売を記念し、ゴールデンウィーク期間中、対象商品を特別価格で販売いたします。

♦︎対象商品

「たしざんひきざんスピード」

「かけ算わり算スピード」

「分数スピード」

「数IIIスピード」

ほかシリーズ各種

♦︎セール内容

30%OFF

♦︎セール期間

2026年5月2日～2026年5月7日

♦︎販売サイト

https://bengame.base.shop/

■「勉ゲー」とは？

知育から大学・研究レベルまで“あらゆるジャンルの勉強”で対決するカードゲームシリーズ3つの特徴

１.ルールはすべてトランプゲームをもとに構成

国語・算数・理科・社会・英語など、さまざまな科目が、ババ抜き・神経衰弱・スピード・ポーカーなど、だれもが知っているトランプゲームのルールで遊べます。覚えたい知識や身につけたい力が、遊んでいるうちに自然と定着します。みんな知ってる遊び方なのでルール説明が不要。すぐに楽しめます。

２. 知育から大学・研究レベルまで、あらゆるジャンルを網羅

5教科はもちろん、文学や数IIIなど専門分野にも広がるラインナップ。

天文学、心理学などの大学・研究レベルの内容から、検定対策、司法試験等まで展開予定です。

３. 得意分野で対決できる楽しさ

遊んでいるうちに覚えられ、知っているほどゲームに勝ちやすくなる。

そして勝てるから好きになる、好きだからもっと得意になるという好循環が生まれます。

苦手な分野も、気づけばちょっと好きになっているかも。



■コラボ募集

特定の学問領域や専門分野に精通した方々による、監修および販売協力を募集しております。研究者・専門家の皆さま、法人様・個人様を問わず、幅広く歓迎いたします。

ご関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは下記まで：

株式会社キッズプロジェクト開発担当 藤田

E-mail: info@kids-project

■開発チーム

株式会社キッズプロジェクト

株式会社キッズプロジェクトは、キッズ・ファミリー向けコンテンツの企画・開発や地域と連携したイベント企画・運営を行う会社です。「難しいコトをカンタンに。おもしろいモノをもっとおもしろく。」を理念とし、エデュテインメント（楽しみながら学ぶ体験）を重視したコンテンツ開発を得意としています。

代表取締役：小林 一博

所在地 ：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目11番6号

事業内容 ：

・子どもたちの「すごい！」が見つかるコトやモノの企画、

・ゲーム、PC等のソフトウェアの企画開発、

・商業デザイン（企業ロゴ、キャラクター、販促ツール、WEB、雑誌広告）の企画制作

・書籍/出版/映像/音楽/玩具/広告宣伝に関する企画制作

Webサイト：https://kids-project.jp/

株式会社TRYBE

株式会社TRYBEは、SNSネイティブ世代を対象とするアナログゲームメーカーです。

スマートフォンやSNSが主流となった時代における、対面コミュニケーションの希薄化をきっかけに創業しました。短時間で楽しめ、人と会う理由となるゲーム体験を提供しています。

■ 会社概要

代表取締役：山口陽

所在地：〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町5-29

事業内容：アナログゲームの企画・開発・販売

HP：https://www.trybe.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社キッズプロジェクト

E-mail: info@kids-project

株式会社TRYBE

E-mail: h_yamaguchi@trybe.co.jp