「建築ライブ′26」オフサイト建築協会のモバイル建築を採用｜BREX 2026（東京ビッグサイト）5月13日（水）～15日（金）開催

一般社団法人日本オフサイト建築協会

一般社団法人日本オフサイト建築協会（所在地：東京都千代田区、代表理事：長坂俊成）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される『住まい・建築・不動産の総合展 BREX 2026』に出展するとともに、同展の特別企画「建築ライブ'26」に、今年から協力団体として参画いたします。

■ 「建築ライブ'26」について （主催：BREX展示会実行委員会・大工の会）

「建築ライブ'26」は、BREX実行委員会と「大工の会」が中心となり展開してきた、住宅業界ならではの体験型建築企画です。展示会場内において、会期3日間をかけて実際に一棟のユニットハウス（約6m×4m）をゼロから建て上げる施工ライブを実施します。

大工職人が建材の性能や施工のポイントをリアルタイムで解説しながら工事を進めるほか、手刻み加工・断熱材充填・塗装といった実技体験ワークショップも開催されます。完成したユニットハウスは、展示会終了後も社会的ストックとして移設・活用される予定です。

公式サイト：https://inv-div2.my.canva.site/brex2026-kenchiku-live26

■ 大工の会について

大工の会とは

大工による、大工のための大工の会。

「大工の会」は、全国の知恵と経験を持ち寄り、次の世代へつなぐコミュニティです。

見えにくくなった技術の価値や、減り続ける担い手といった課題に対し、大工自身が本気で向き合い、学び合い、共有する場。業種の垣根を越え、大工が誇りを持って仕事ができる未来を目指しています。

今年さらにその活動は宇宙まで！ぜひ会場でも彼らの熱量にご注目ください！

■ 当協会の参画について

当協会は、工場での部材製造と現場での組み立てを分離する「オフサイト建築（工場生産型建築）」の普及・標準化を推進する非営利団体です。

建築ライブ'26で建て上げられるユニットハウスが、イベント終了後も各地で活用され続けるという考え方は、当協会が取り組むオフサイト建築の理念--必要な場所で必要な時に迅速に組み立て、転用・移設にも対応できる建築--と深く共鳴するものです。大工の職人技能と工場生産型建築の組み合わせが示す可能性を、来場される皆様と共有できることを期待しています。

■ 来場のご案内

自治体・工務店・建築建設業に携わる方をはじめ、幅広い関係者のご来場をお待ちしております。

当協会ブースでは以下についてご相談いただけます。

【自治体のご担当者様へ】

2024年能登半島地震での261棟の応急住宅供給実績をもとに、災害時の住宅迅速供給スキームや自治体との協定締結の仕組みについてご説明します。

【工務店・建築・建設業の方へ】

オフサイト建築の施工分業モデルや標準仕様、工期短縮・品質安定を実現する導入事例についてご案内します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82040/table/84_1_ae7bec395cbeca6ec2a4be17ec9c6e26.jpg?v=202605010451 ]