【5/11～開催】東京ドーム至近の寿司酒場「寿司の惑星 水道橋」1周年！週替わり3大企画で感謝還元

株式会社リロードエッジ

株式会社リロードエッジ（本社：東京都新宿区、代表：高取健治）が運営する寿司居酒屋「寿司の惑星 水道橋店」は、2025年5月で開業1周年を迎えます。これを記念し、2026年5月11日（月）～5月28日（木）の期間、週替わりで内容が変わる“周年祭企画”を開催いたします。近隣企業の皆さまや東京ドームでのイベント来場者、野球ファンの方々に支えられた1年の感謝を込めて、特別企画を展開します。

■「寿司の惑星」について

寿司の惑星水道橋 一周年記念イベント

「寿司の惑星」は、赤酢を使った江戸前寿司と揚げたて天ぷら、酒の肴を気軽に楽しめる大衆寿司酒場です。

本格的な寿司と遊び心のあるメニューを融合させた、新しい寿司の楽しみ方を提案しています。

英語表記の「SUSHI PLANET」から、“寿司プラ”の愛称で親しまれており、SNSや口コミでも広がりを見せています。

■人気メニューについて

うにちょこいくら

揚げたて天ぷら

赤酢のにぎり寿司

寿司・天ぷら・酒の肴

「寿司の惑星」では、赤酢で握る江戸前寿司を中心に、以下のメニューが特に人気です。

- 赤酢のにぎり寿司- 揚げたて天ぷら盛り合わせ- 名物「惑星トロタク」- 見た目も楽しめる“惑星メニュー”各種

寿司・天ぷら・酒の肴を組み合わせた“気軽に楽しめる寿司酒場”として、多くのお客様に支持されています。

見た目の楽しさと本格的な味わいを両立したメニューが特徴です。

今後も「寿司の惑星」は、寿司と天ぷらを軸とした新しい大衆酒場として、地域に根ざした店舗づくりを進めてまいります。

■開催背景

「寿司の惑星 水道橋店」は、東京ドーム至近という立地から、ビジネス利用やイベント帰りの食事・飲み会など幅広いシーンで利用されています。

この1年、多くのお客様にご来店いただいたことへの感謝を込め、何度来ても楽しめる“週替わり形式”の周年祭を企画しました。

■周年祭概要

開催期間：2026年5月11日（月）～5月28日（木）

開催店舗：寿司の惑星 水道橋店／寿司の惑星 武蔵小杉店

今回の周年祭は、水道橋店の1周年を記念しつつ、ブランド全体としての感謝を伝える機会として、武蔵小杉店でも同時開催いたします。

■週替わり企画内容

週ごとに内容が変わることで、来店のたびに新しい楽しみ方を提供します。

【第一弾】メガドリンク何杯でも半額

【第一弾】メガドリンク何杯でも半額

5月11日（月）～14日（木）

メガレモンサワー・メガハイボールが何杯でも半額で楽しめる！

仕事帰りやイベント後の利用に最適な人気企画です。

【第二弾】最大2,000円OFF

【第二弾】最大2,000円OFF

5月18日（月）～21日（木）

来店人数に応じた割引を実施。

・2名以上／8,000円以上で1,000円OFF

・3名以上／11,000円以上で1,500円OFF

・4名以上／16,000円以上で2,000円OFF

会社の飲み会やグループ利用を想定した企画です。

【第三弾】寿司2貫プレゼント

【第三弾】寿司2貫プレゼント

5月25日（月）～28日（木）

本日のおすすめ寿司2貫を無料で提供。

赤酢を使用した江戸前寿司の魅力を気軽に体験いただけます。

※おすすめ寿司は内容は店舗、日によって異なる場合がございます。

※ご利用の際は、LINEクーポンのご提示、またはInstagramフォロー画面をご提示ください。

各企画の詳細・適用条件は、公式SNSにて随時更新いたします。

水道橋店Instagram

https://www.instagram.com/sp.suidobashi/(https://www.instagram.com/sp.suidobashi/)

武蔵小杉店Instagram

https://www.instagram.com/sushipura/

■店舗情報

店舗情報寿司の惑星 水道橋店寿司の惑星 水道橋店

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2丁目17-5 稲葉ビル1F

水道橋駅 徒歩3分（東京ドーム至近）

食べログ

https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13309169/

GoogleMAP

https://share.google/bxcUPBOGGrMSjeqhU

水道橋店は2025年5月にオープン。

東京ドーム至近という立地から、近隣企業で働くビジネスパーソンの飲み会利用に加え、ライブ・スポーツ観戦後の食事や打ち上げなど、イベント動線の中で気軽に立ち寄れる寿司酒場として支持を集めています。

寿司の惑星 武蔵小杉店寿司の惑星 武蔵小杉店

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目441-17 小杉Mビル1F

武蔵小杉駅南口 徒歩3分

食べログ

https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140504/14085337/

GoogleMAP

https://share.google/Bp9pHBP1QFwaDKGhR

武蔵小杉店は2021年12月にオープンし、「寿司の惑星」の1号店としてスタート。

本格的な江戸前寿司をカジュアルに楽しめるスタイルが支持され、

食べログ「ホットレストラン」を2年連続受賞するなど、エリアを代表する人気店へと成長しています。