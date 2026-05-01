メリーチョコレートから、夏季限定ひんやりスイーツ新発売。凍らせてたべるシャーベットやチョコレートアイス詰合せ「凍らせて食べるデザートセット」など猛暑こそ贈りたいデザート商品順次発売

株式会社メリーチョコレートカムパニー

チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京都大田区、社長・田山 俊也／たやま としや）は、2026年4月22日（水）より順次、全国のメリーチョコレート売場・メリーオンラインショップにて、夏季限定のデザート商品を販売いたします。

今年も猛暑が予想されており、夏のお中元や帰省シーズンに向けて冷たいスイーツへのニーズが高まっています 。今年は「凍らせて食べるデザートセット」や「凍らせて食べるチョコレートアイス」のように凍らせてお召し上がりいただけるデザートを詰め合わせたギフトセットが新発売しました。その中でも「凍らせて食べるチョコレートアイス」はメリーオリジナル配合のミルクチョコレートを練り込み、コクとまろやかさをしっかり感じられる、くちどけなめらかな味わいです。そのほかロングセラーのつるんとしたのど越しとごろっとした果実が入ったゼリーの「国産果実の果樹園倶楽部」や、ゼリーやプリンなど様々な味わいが楽しめる「デザートコレクション」など夏にぴったりのフルーツのさわやかな“ひんやりスイーツ”も揃えました。実家のご家族やご親戚、親しいご友人などと夏の涼やかな時間をお過ごしください。

NEW凍らせて食べるデザートセット

ミルクチョコレートを練り込んだくちどけなめらかなチョコレートアイスと、4種のフルーツシャーベット詰め合わせ。

●価格

3,240円 11個入

●発売日

量販店・メリーオンラインショップ5月7日（木）、

百貨店5月13日（水）

●販売場所

・全国百貨店・量販店のメリーチョコレート売り場

・メリーオンラインショップ

デザートコレクション

北海道産の牛乳を使用したカスタードプディングや国産果実入りのゼリー、シャーベットを集めました。

●価格

5,400円 20個入 /4,320円 16個入 / 3,240円 12個入

/ 2,700円 10個入

●発売日

量販店5月7日（木）、

百貨店・メリーオンラインショップ5月13日（水）

●販売場所

・全国百貨店・量販店のメリーチョコレート売り場

・メリーオンラインショップ

国産果実の果樹園倶楽部

さくらんぼや白桃、葡萄などの国産果実を閉じ込めた、フルーツの美味しさが際立つゼリーです。

●価格

5,400円 20個入 /4,320円 16個入 / 3,240円 12個入

/ 2,268円 8個入/ 1,728円 6個入

単品 さくらんぼ、白桃、伊予柑、林檎、洋梨、パイナップル、黄金桃

各270円/葡萄、シャインマスカット各324円

●発売日

4月22日（水）

●販売場所

・全国百貨店のメリーチョコレート売り場

・メリーオンラインショップ

国産果汁ゼリー

フルーツの香りと豊かな味わいが口いっぱいに広がる、国産果汁のゼリー。

●価格

3,240円 16個入 /1,944円 9個入 / 1,296円 6個入

/ 810円 4個入

●発売日

百貨店4月22日（水）、量販店5月７日（木）

●販売場所

・全国百貨店・量販店のメリーチョコレート売り場

デザートセット

みずみずしい国産果汁ゼリーと、北海道産牛乳を使用したなめらかなカスタードプディングをお楽しみいただけます。

●価格

2,160円 10個入 /1,728円 7個入

●発売日

量販店5月７日（木）

メリーオンラインショップ5月13日（水）

●販売場所

・全国量販店のメリーチョコレート売り場

・メリーオンラインショップ

デザートギフト

国産果汁のフルーツゼリー、なめらかなカスタードプディング、クッキー、ひんやりシャーベットを詰め合わせ。

●価格

3,240円 20個入 （国産果汁ゼリー4個、北海道カスタードプディング2個、クッキーコレクション12枚）

●発売日

量販店5月７日（木）

●販売場所

・全国量販店のメリーチョコレート売り場

凍らせて食べるチョコレートアイス

メリーオリジナル配合のミルクチョコレートを練り込み、コクとまろやかさをしっかり感じられる、くちどけなめらかなチョコレートアイスです。

●価格

972円 3個入

●発売日

百貨店5月13日（水）

●販売場所

・全国百貨店のメリーチョコレート売り場

北海道カスタードプディング

北海道産牛乳を使用したなめらかなカスタードプディングです。ほろ苦いカラメルソースをかけると、甘さと苦味が調和し奥深い味わいをお楽しみいただけます。

●価格

918円 3個入

●発売日

百貨店4月22日（水）

●販売場所

・全国百貨店のメリーチョコレート売り場

メリー公式ホームページ

https://www.mary.co.jp/mary/

メリーオンラインショップ

https://lotte-shop.jp/shop/brand/mary/

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

■（株）メリーチョコレートカムパニー 広報宣伝部

〒143-0015 東京都大田区大森西7-1-14 電話 03-3763-5115