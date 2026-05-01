【兵庫県宍粟市】作って灯すアロマキャンドルと過ごす夜。温泉と焚火を楽しむ梅雨グランピングをご提案〈ウッドデザインパーク与位〉

雨の日が“楽しみになる”宿泊体験。

ウッドデザインパーク株式会社

梅雨のネガティブを、癒しの時間へ変える新しいグランピングのかたち

梅雨は、旅行やアウトドアのキャンセル理由になりやすい季節です。

しかし兵庫県宍粟市の温泉併設アウトドア施設「ウッドデザインパーク与位」では、梅雨シーズン限定の宿泊プランを、2026年5月18日から6月30日までの期間限定で、提供を開始します。

梅雨の季節に合わせた、“雨だからこそ味わえる滞在体験”を打ち出します。

本プランは、「雨＝出かけたくない」という従来のイメージを覆し、

雨音・灯り・香りといった五感に寄り添う体験を通じて、あえて過ごしたくなる時間を提案する“梅雨限定のグランピングプラン”です。

昨年実施し好評をいただいた梅雨限定企画をもとに、今年も展開するものです。

昨年は、「雨音が心地よかった」「静かな時間が印象に残った」といった声もあり、梅雨の滞在だからこそ味わえる魅力が支持されました。

今年は、キャンドルのデザイン選択肢に加え、香りのラインナップも拡充。

より自由に“自分だけの時間”を演出できる設計としています。

コンセプトは「梅雨を、楽しむ理由に。」

本プランでは、梅雨の夜を特別な時間へ変える3つの体験をご用意しています。

特典１.- 焚火チョコフォンデュ体験

雨音をBGMに、焚火で温めたチョコフォンデュを味わうアウトドアデザート体験。

とろける甘さと火のぬくもりが、梅雨の静けさをより豊かに演出します。

特典２.- アロマキャンドル体験香りはティーツリーやラベンダーなどの10種類以上のアロマの中から自由に組み合わせが可能で、オリジナルキャンドルを制作できます。

自分で作った灯りに包まれながら過ごす時間は、ただ眺めるだけではない、特別な体験へと変わります。

さらに完成品は持ち帰り可能。滞在後も“森の余韻”を自宅で楽しめます。

特典３.- レイトチェックアウト（12：00まで）

通常11:00のチェックアウトが12:00に延長。

雨の朝は少し遅く起きて、ゆったりとした朝時間を楽しむことができます。

単なる体験追加ではなく、“雨の時間そのものを癒しに変える設計”が特徴です。

プラン概要

プラン名：梅雨限定グランピングプラン

販売期間：2026年5月18日～6月30日（チェックイン日）

内容：

・1泊2食付き（夕食BBQ／朝食ホットサンド）

・焚火チョコフォンデュ体験

・アロマキャンドル体験（3種類から選択）

・しそうよい温泉 入浴チケット付き（滞在中利用可）

雨音に包まれる、森のリトリート体験

しとしとと降る雨音をBGMに、焚火のぬくもりとやわらかな灯りに包まれる夜。

木々に囲まれた静かな空間の中で、日常の喧騒から離れ、心を整える時間をお過ごしいただけます。

屋根付きのBBQスペースと焚火エリアを完備しているため、雨の日でも快適にアウトドアを楽しめるのも特長のひとつです。

温泉併設だから叶う、梅雨の贅沢時間

当施設は「しそうよい温泉」と同じ敷地内にあり、滞在中は何度でも入浴が可能です。

雨に濡れたあとすぐに温泉で温まり、心も体もリフレッシュ。

梅雨の少し肌寒い空気の中で感じる温泉の心地よさは、この時期ならではの魅力です。

アウトドア体験と温泉を組み合わせることで、“回復する梅雨旅”が完成します。

“雨の日だからこそ行きたい場所”へ

自然の中で過ごす時間は、晴れの日だけのものではありません。

雨の日だからこそ感じられる音や空気、静けさがあります。

ウッドデザインパーク与位では、季節や天候も含めて楽しめる体験を通じて、

新しいアウトドアの過ごし方を提案してまいります。

ウッドデザインパーク与位の魅力

初夏のやわらかな空気に包まれる、森のアウトドアステイ

木々に囲まれたプライベート感のある空間で、グランピングテントや一棟貸しコテージを選んで過ごす与位の滞在。

新緑がきれいな初夏は、外で過ごす時間が心地よく、自然の中でのBBQや散策、外遊びも楽しみやすい季節です。

日常から少し離れて、森の景色や風を感じながら、ゆったりと自分たちらしい時間をお過ごしいただけます。

与位の公式サイトでも、森・焚火・星空・温泉を一連の体験として打ち出しています。

施設情報

ウッドデザインパーク与位

所在地：〒671-2512 兵庫県 宍粟市山崎町与位66-3

アクセス：＜車＞ 中国自動車道 山崎ICから9.8km 約15分

＜公共交通機関＞JR西日本 姫新線 播磨新宮駅から神姫バス山崎行き山崎下車、新姫バス横山行き田井下車 徒歩15分

公式ホームページ:https://wood-designpark.jp/yoi/

公式Instagram：https://www.instagram.com/wood_designpark_yoi/