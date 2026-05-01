＜MIESROHE＞世界中から愛されるフランス発のブランド「PETIT BATEAU (プチバトー)」と初となるコラボレーションアイテム全5型を5月6日(水・祝)より全国発売

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が展開するレディースファッションブランド「MIESROHE(ミースロエ)」は、130年以上の歴史を誇るフランス発のブランド「PETIT BATEAU (プチバトー)」との初となるコラボレーションアイテムを5月6日(水・祝)より全国店舗、オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて販売を開始いたします。(■MIESROHE 公式オンラインストア：https://miesrohe.jp/）

また、プチバトーコラボレーションアイテムを含む税込\16,500以上をお買い上げのお客様に、先着で本コラボレーション限定オリジナルトートバッグをプレゼントいたします。

130年以上も世界中のベビー・子ども達・大人に愛されている「PETIT BATEAU (プチバトー)」と、サステナブルなモノづくりと程良いモードをブランドコンセプトにする「MIESROHE(ミースロエ)」との初となるコラボレーションアイテム。

PETIT BATEAU (プチバトー)のアイコニックなリブ編みの、”第二の肌”と呼ばれる柔らかな肌触りのコットン素材を使用したアイテム全5型に、本コラボレーションの為に作られたオリジナル刺繍をあしらった特別感のあるアイテムを展開いたします。

ラインアップ

【PETIT BATEAU×MIESROHE】Tシャツ

color：WHT.BLK.BORDER

size：0.1

price：\7,150（tax in）

【PETIT BATEAU×MIESROHE】ロンT

color：WHT.NVY.BORDER

size：0.1

price：\9,350（tax in）

【PETIT BATEAU×MIESROHE】カーデ

color：RED.NVY.BORDER

size：Free

price：\17,600（tax in）

【PETIT BATEAU×MIESROHE】タンク

color：WHT

size：Free

price：\6,600（tax in）

【PETIT BATEAU×MIESROHE】タンク

color：RED.NVY

size：Free

price：\8,800（tax in）

LOOK

NOVELTY

5月6日(水・祝)より、プチバトーコラボレーションアイテムを含む税込\16,500以上を

お買い上げお客様に先着で、本コラボレーション限定オリジナルトートバッグをプレゼントいたします。

※3色の中から1色をお選びいただけます

※なくなり次第終了となります

PETIT BATEAU (プチバトー)とは

1893年にフランス・トロワで肌着メーカーとして誕生。創業当時と変わらぬ自社一貫管理のもと、

快適な着心地とやわらかな肌ざわりのウェアをベビーから大人まで幅広く提案しています。

また「自由・品質・持続可能」をスローガンに子ども達の未来のためにもサステナブルで高品質な製品づくりを心掛けています。

MIESROHEについて

2022年3月3日デビュー。

MIESROHE “ミースロエ”

ユニバーサルスペース哲学の雄“ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ”に敬意を込めて



【コンセプト】

Universal Design & Just Mode

ユニバーサルデザインと程よいモードを感じる服



Less is more.＆God is in the details

“より少ないことは豊かなことである”

“神は細部に宿る”

‐ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ‐



【メッセージ】

都会、緑、水、何を背景にしても一体化するように感じられるミニマルなデザインでありながら、機能的に考え、快適でストレスの少ないウェルビーイングな服。ものづくりは常にサステナブルを傍に環境貢献を意識。

必要以上に着飾ることを主義としない、感性が優れ、自立した女性に向けたファッションデザインを提案します。



【 “ミースロエ” 5つの約束 】

1. 誰にでも着やすいこと

2. 使う上での柔軟性があること

3. シンプルで自明であること

4. 軽やかでゆとりが確保されていること

5. 製品の環境貢献情報が分かること



5原則を携え、常に程よいモードを感じさせるピュアでクリーンなファッションブランド



■Official Online Store : https://miesrohe.jp/

■Instagram： @miesrohe_ （ https://www.instagram.com/miesrohe_/ ）

■LINE： MIESROHE （ https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=468udspn ）