【くまのがっこう×日本JC 国産食材応援プロジェクト】「国産食材×基本のトマトソース レシピコンテスト」開催中

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤 大将、 所在地：東京都千代田区麹町2-12-1 VORT半蔵門7F、以下「日本JC」）では、株式会社キャラ研（代表取締役：黒木 博、本社：東京都渋谷区）との協同で、人気絵本シリーズ「くまのがっこう」とコラボレーションした「くまのがっこう×日本JC 国産食材応援プロジェクト」を展開しています。本プロジェクトの中で、生活者に国産食材への意識をより高めてもらうためのアイデアレシピコンテスト「国産食材×基本のトマトソース レシピコンテスト」を4月1日（水）から5月12日（火）まで開催しています。優秀作品（計16名様）には、国産食材を楽しめる素敵な賞品をご用意しております。皆さまからのご応募をお待ちしております。

「くまのがっこう×日本JC 国産食材応援プロジェクト」とは

現在、日本の食料自給率は約4割と低い水準にとどまり、多くの食品を外国からの輸入に頼っています。今後、自然災害の発生や世界情勢の変化によっては、このまま食料を輸入し続けることが難しくなる日がくるかもしれません。日本JCでは、生活者が日常から食料安全保障を考える機会として、親子向けのさまざまな事業を今年は展開しています。その一環として、子どもたちに人気な絵本シリーズ「くまのがっこう」とのコラボレーションで本プロジェクトを発足しました。

私たちが普段口にしている食材が「誰が・どこで・どんなふうに作っているのか」、米や野菜、肉や魚を含めた国産食材を選び、国内の生産者を支えていくことが、私たちの「食」を守ることにもつながっていきます。親子が一緒に食材について考えるきっかけを届けるために、本プロジェクトではさまざまな企画を用意しています。

「国産食材×基本のトマトソース レシピコンテスト」開催概要

生活者が国産食材を意識するきっかけとして、カゴメ株式会社（代表取締役社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）協力のもと、レシピコンテストを開催します。「カゴメ基本のトマトソース」と「国産食材」（野菜、米、肉、魚など国産であればどんな食材でもOK）を１点以上使用し、レシピ料理の写真を「くまのがっこう家庭科部」の投稿ページより投稿いただきます。投稿いただいた中から優秀作品に選ばれた方（計16名様）に、素敵な賞品をプレゼントいたします。

■応募方法

「くまのがっこう家庭科部」（https://kumanogakkou-kateikabu.com/）にて投稿します。

詳細は「くまのがっこう家庭科部」サイトをご確認ください。

※投稿するには事前に「くまのがっこう家庭科部」への会員登録が必要です。

※投稿はお一人様何点でもOKです。

■募集期間

2026年4月1日(水) ～ 5月12日(火) 23:59

■賞品【カゴメ賞】

国産野菜を味わう

夏の冷製ポタージュセット

３名様

(C)BANDAI【くまのがっこう賞】

くまのがっこう 木製プレート＆カトラリーセット

スペシャルバージョン

3名様

【日本JC賞】

特別栽培米

愛知県岡崎産こしひかり5kg

10名様

■コンテストに関するお問い合わせ先

くまのがっこう家庭科部運営事務局

メールアドレス: cs@charaken.com

コンテストの詳細はこちらからご確認ください。

■「くまのがっこう」について

「くまのがっこう」は、11ひきのやさしいおにいちゃんくまのこたちと、いたずらできかんぼうなくまの女の子ジャッキーとの温かい日々を描いた絵本です。素朴で温かみのあるストーリーと、繊細でおしゃれで色彩豊かなくまのこたちの可愛さが、子どもから大人まで幅広い層のファンに親しまれています。

2027年は「くまのがっこう」生誕25周年のアニバーサリーイヤーです。

「くまのがっこう」公式サイト: https://the-bears-school.com/

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