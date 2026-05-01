茨城県の『いばらき妊活・不妊オンライン相談』として、「ファミワン」の提供を令和8年度（2026年度）も継続します

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、茨城県（県知事：大井川 和彦、以下茨城県）からの委託を受け、茨城県妊活・不妊等サポート体制強化事業（いばらき妊活・不妊オンライン相談）において、令和8年度のサービスの提供継続が決定いたしました。

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https://prtimes.jp/a/?f=d14333-785-63d45c39b5468971b598c021ae90296a.pdf

茨城県では、今年度も、妊活・不妊治療に関するサポートはもちろんのこと、妊娠・出産、不妊・不育、流産・死産、メンタルヘルスケア、生活習慣改善、パートナー間のコミュニケーションなど、幅広い悩みに対応し、個々のニーズに合わせたサポートを行います。

相談は、匿名で行え、妊活当事者の方だけではなく、支える立場の方や将来妊娠を考えている方など、性別や年齢に関わらず、全ての方をサポートします。

いつでも気軽にオンラインで相談でき、専門家から適切なアドバイスをもらえますので、ぜひ、お気軽にご相談・ご利用ください。

また、オンライン相談の他にも、妊娠や出産、健康に関する知識を深めるセミナーも開催いたしますので、ぜひご参加ください。

※茨城県内では、ファミワンプレミアムプラン（テキスト相談や通話相談が回数無制限）が無料でご利用いただけます。（詳しくは茨城県ホームページをご覧ください。）

いばらき妊活・不妊オンライン相談 茨城県ホームページ(https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shotaisaku/boshikenkou/onlinesoudan.html)

■利用者さまの声（一部抜粋）

「かかりつけ医の診察の際に聞けなかったことまでお答えいただくことができ、とても安心しました。妊活に向けて心配な症状がある中の相談でしたが、親身になっていただき思わず涙が出そうでした。また相談させていただきたいと思います」

「答えにくい質問でも、迅速でとても丁寧な回答をしてくださり、本当にありがたいです！年末年始ずっと悩んでおりましたが、助産師さんに相談して、前向きに考えられるようになりました！相談できることで、救われております」

「薬剤師さま。沢山の漢方からの体質改善のアドバイスありがとうございます！とても勉強になります！そして自分の身体と向き合いたいと思えました！」

■令和7年度の取り組み

第一弾：妊活・不妊治療セミナー

2025年9月21日（日）には、オンラインセミナー「妊活・不妊治療『治療・仕事・お金・・・知っておきたい基本の話』」を開催いたしました。セミナーでは、実際の体験談や管理栄養士による動画、保険適用や助成金など、すぐに役立つリアルな情報を専門的な視点から分かりやすく解説しました。妊活・不妊治療中の方だけでなく、将来の妊活に向けた情報収集を目的とする方にも参加いただきました。特にお金に関わる情報は個人で情報収集しづらく、参加者アンケートからも多くの関心が寄せられていた事が分かりました。

▼本件に関する詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000617.000014333.html

第二弾：多胎児家庭への支援者の関わり方セミナー

続く2026年2月12日（木）には、医療従事者・母子保健従事者など当事者への支援に携わる方を対象に、「多胎児家庭への支援者の関わり方」をテーマとした従事者向けのオンラインセミナーを開催しました。助産師・保育士・ピアサポーターそれぞれの専門家が登壇し、事前申し込み時に多胎児家庭支援の対応で迷うことや困った経験についてアンケート調査を実施した上で、支援者としての課題や悩みについての声を紹介しつつセミナーを進行しました。参加者からは「多胎妊婦さんのリスクや現状を週数にあわせて具体的にお話を伺うことができました。また、支援の在り方についても事例を通し具体的に聞けたのでとても分かりやすく深めることができました。」とのご意見もいただきました。

多胎児支援マニュアル「多胎児を妊娠・出産された方への関わり方」を作成・配布

また、令和7年度の取り組みとして、多胎児支援に携わる方が支援の現場で活用できる多胎児支援マニュアルを作成いたしました。このマニュアルは、対応方法や専門家の知見を凝縮したもので、支援の質の向上と標準化を目指し、関連機関や支援現場への配布を行いました。

▼本件に関する詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000725.000014333.html

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995