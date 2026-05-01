陸上養殖（種苗生産）設備工事の受注に関するお知らせ

荏原実業株式会社

荏原実業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員兼COO 石井孝）は、千葉県富津市にある、水産総合研究センター種苗生産研究所富津生産開発室の機械設備等改修工事を受注しました。

１．工事の概要

千葉県水産総合研究センターは、水産業の振興を目的とした千葉県の組織で、種苗生産研究所富津生産開発室は海産魚類（ヒラメ、マコガレイ等）の種苗生産の拠点です。現在、千葉県内にある複数の生産・研究拠点の再編整備が進められており、分散して行われていた海産魚類種苗生産を富津生産開発室に集約することが計画されています。

今回の工事は、富津生産開発室の各施設の全面的なリニューアルを行うとともに、新たにマダイ、トラフグの種苗生産施設を整備するための機械設備等の改修工事です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103026/table/18_1_8bbdeb35e681cf2e4580b6311deaedca.jpg?v=202605010451 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/103026/table/18_2_76c7c2f148895710a4f6ad4ce13f9c15.jpg?v=202605010451 ]

２．当社の水産事業について

当社は1990年代より水産設備分野に進出し、現在では陸上養殖設備に関する総合的なエンジニアリングをお客様に提供しています。昨今、水産資源の減少や海洋環境の変化を背景に、水産物の生産様式としての陸上養殖が注目を集めています。当社は水産設備の領域を注力分野の一つとして定め、業容の拡大、ソリューションの拡充に努めています。

当社は持続可能な社会を次の世代へ繋いでいくための「環境」に関わる事業を通じて、引き続き長期ビジョンとして掲げた「トータル環境ソリューションカンパニー」への進化を目指してまいります。

荏原実業株式会社の概要

本社：東京都中央区銀座七丁目14番1号

代表者：石井 孝

TEL：03-5565-2881

URL：https://www.ejk.co.jp

事業内容：環境関連機器の製造販売および上下水道施設等のエンジニアリングサービス

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