「アニマロッタ」シリーズ稼働15周年！

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、アミューズメント施設向け大型マスメダルゲーム「アニマロッタ」シリーズが、2026年に稼働開始15周年を迎えたことをお知らせします。

「アニマロッタ」シリーズは、かわいい「アニマ」たちと一緒にルーレットで数字をそろえて遊ぶボール抽選ゲームです。2011年の誕生以来、多彩なゲーム性で日本だけではなく海外を含む多くのお客さまにお楽しみいただき、バージョンアップを重ね演出の幅も格段に広がった現在は、最新作『アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝』が全国のアミューズメント施設および『コナステ メダルコーナー』アプリにて稼働中です。

5月31日(日)まで「アニマロッタ」シリーズの稼働15周年を記念するイベントを開催中です。15周年限定アクセサリーの獲得イベントや、15周年記念オリジナルデザインのe-amusement passカードのプレゼントキャンペーンなど、盛りだくさんのイベントとなっています。また、全国のアミューズメント施設および『コナステ メダルコーナー』アプリにて稼働している「アニマロッタ」「カラコロッタ」「ツナガロッタ」シリーズ各機種でもイベントを実施しているほか、お気に入りの「アニマ」を選んで投票できる「第2回 アニマ総選挙」を開催しています。

この機会にぜひ最新作『アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝』をお楽しみいただくとともに、今後の「アニマロッタ」シリーズの展開にぜひご期待ください。

▼『「アニマロッタ」15周年イベント』特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/lotta/an8/15th/index.html

▼「アーケード×コナステ 今月のプレゼントキャンペーン(5月)」特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/medal/eacloud/campaign/2026/05_may/index.html

▼「第2回 アニマ総選挙」回答フォーム

https://questant.jp/q/20SMVO67

▼『コナステ メダルコーナー』アプリ ダウンロードはこちら

https://app.adjust.com/18fsge7i?campaign=xHFdGx

▼『コナステ メダルコーナー』公式HP

https://p.eagate.573.jp/game/medal/eacloud/p/common/title_medal.html

▼『KONAMIメダルゲーム通信』公式X

https://x.com/573_medal_game

15周年限定アクセサリー獲得イベント

【対象機種・開催期間】

・『アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝』 / 開催中 ～ 5月31日(日) 23:59

・『コナステ メダルコーナー』ダウンロードコンテンツ「アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝」 / 開催中 ～ 6月1日(月) 5:00

期間中、対象機種にてJACKPOT CHANCEに突入すると、15周年の記念ロゴをあしらった特別なアクセサリーがGET獲得できます。

「アニマクエスト」の獲得EXPが2倍にアップ！

【開催期間】開催中 ～ 5月10日(日) 23:59

【対象機種】『アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝』

期間中、ゲーム内でクエストを受注し、条件を達成すると報酬が獲得できる「アニマクエスト」の獲得EXPが2倍になります。

「ガチャチケット」の獲得数が2倍にアップ！

【開催期間】5月11日(月) 7:00 ～ 5月31日(日) 23:59

【対象機種】『アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝』

期間中、ガチャショップで使えるガチャチケットの獲得数が2倍になります。

「★(スター)」の獲得数が3倍に！

【開催期間】開催中 ～ 5月10日(日) 23:59

【対象機種】

『アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝』

『カラコロッタ トロピカルリゾート』

『ツナガロッタ アニマと虹色の秘境』

アニマップで使える「★(スター)」が通常の3倍獲得できるイベントを開催！

イベント期間中にたくさん「★(スター)」を獲得してアニマップを充実させよう！

「アニマロッタ15周年記念オリジナルe-amusement passカード」プレゼント！

【開催期間】開催中 ～ 5月31日(日) 23:59

アミューズメント施設や『コナステ メダルコーナー』アプリで「ポイント」を貯めて豪華賞品が獲得できる抽選に応募できる「今月のプレゼントキャンペーン(5月)」にて、「アニマロッタ」シリーズ稼働15周年限定デザインのアイテムが登場。

「1000ポイント」を貯めて応募した方全員に「アニマロッタ15周年記念オリジナルe-amusement passカード」をプレゼントします。

▼「アーケード×コナステ 今月のプレゼントキャンペーン(5月)」特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/medal/eacloud/campaign/2026/05_may/index.html (https://p.eagate.573.jp/game/medal/eacloud/campaign/2026/05_may/index.html)

「第2回 アニマ総選挙」開催！

【開催期間】開催中 ～ 5月10日(日) 23:59

これまで「アニマロッタ」シリーズに登場した全41体の「アニマ」の人気投票「第2回 アニマ総選挙」を開催！TOP3に入った「アニマ」は、限定イラストの公開と、ゲーム内に推しアクセサリーが追加されます。お気に入りの「アニマ」へ投票して人気ナンバーワンを目指そう！

▼「第2回 アニマ総選挙」回答フォーム

https://questant.jp/q/20SMVO67

「アニマロッタ」シリーズについて

「アニマロッタ」シリーズは、かわいい「アニマ」たちと一緒にルーレットで数字をそろえて遊ぶ、ボール抽選ゲームです。2011年の誕生以来、多彩なゲーム性で日本だけではなく海外を含む多くのお客さまにお楽しみいただいています。

『コナステ メダルコーナー』アプリについて

ストリーミング形式でお楽しみいただいている『コナステ メダルコーナー』のメダルゲームを、ダウンロードしてプレーすることができるアプリです。ダウンロードコンテンツとして配信されるゲームタイトルをアプリ内でダウンロードしていただくことでプレー中の通信量を大幅に削減することができ、どこでも気軽にプレーすることが可能です。また回線の影響を受けにくいため、どんな環境でも高画質なメダルゲームを快適にプレーすることができます。

▼『コナステ メダルコーナー』アプリ ダウンロードはこちら

https://app.adjust.com/18fsge7i?campaign=xHFdGx (https://app.adjust.com/18fsge7i?campaign=xHFdGx)

▼『コナステ メダルコーナー』公式HP

https://p.eagate.573.jp/game/medal/eacloud/p/common/title_medal.html

▼『KONAMIメダルゲーム通信』公式X

https://x.com/573_medal_game

タイトル：

アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝

カラコロッタ トロピカルリゾート

ツナガロッタ アニマと虹色の秘境

メーカー：KONAMI

稼働日：稼働中

ジャンル：マスメダルゲーム

プレー人数：1～12人

著作権表記：(C)Konami Arcade Games

稼働施設：全国アミューズメント施設

タイトル：コナステ メダルコーナー

メーカー：KONAMI

配信日：配信中

ジャンル：メダルゲーム

プレー人数：1人

権利表記：(C)Konami Digital Entertainment (C)Konami Arcade Games

対応OS：

【iOSアプリ版※】iOS(15.0以上) ※対応端末は iPhone、iPad、およびiPod touch

【Androidアプリ版】Android(9.0以上)

お問い合わせ先：お客様相談室

TEL: 0570-086-573

平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。

https://www.konami.com/games/inquiry/jp/