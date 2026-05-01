SBI日本少短とUSEN少短、テナント保険分野における戦略的パートナーシップを強化

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI日本少額短期保険株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：井上 久也、以下「SBI日本少短」）と、USEN＆U-NEXT GROUPのUSEN少額短期保険株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮本 保、以下「USEN少短」）は、賃貸不動産市場における戦略的パートナーシップ提携に向けた基本合意契約を締結いたしました。

本提携に基づき、SBI日本少短はテナント保険「みんなのテナント保険」の一部商品の新規募集を停止し、USEN少短のテナント保険「お店のあんしん保険」を紹介する新たな販売連携体制を構築いたします。

■提携の背景と目的

両社は保険商品分野の棲み分けと販売チャネルの連携を通じて、賃貸不動産市場の新たな開拓を図るとともに、それぞれの強みを生かすことで両社の事業拡大に貢献することを目指します。



■提携および販売連携の具体的内容

本提携に基づき、主に以下3点に取り組んでまいります。

1. 保険商品分野の棲み分けと新規募集の停止

SBI日本少短は賃貸向け保険分野、USEN少短はテナント保険分野を中心に展開します。重複領域を整理することで、重点分野への資源集中によるオペレーションコストの削減を実現します。これに伴い、SBI日本少短は以下の対応を実施いたします。

●対象商品の新規募集停止：テナント向け保険のうち、「販売・サービス」および「飲食店」を対象としたコースの新規募集を停止します（「事務所」を対象としたコースについては募集を継続）。

2. 不動産パートナーを通じた紹介スキームの構築

SBI日本少短の代理店である不動産会社などが、USEN少短のグループ会社である株式会社USEN（以下「USEN」）のパートナーとなることで「販売・サービス」および「飲食店」を対象としたコースのテナント向け保険の加入を希望される事業主をUSENに紹介する体制が整備されます。

●業務負担の軽減：不動産会社などの代理店は、これまで実施していたテナント保険の募集や更新管理などの実務を、代理店に代わりUSENに委ねることが可能となり、より本業に注力できる体制を整えられます。

3. USEN＆U-NEXT GROUPによる事業主向けワンストップサービス

事業主はUSEN少短のテナント保険「お店のあんしん保険」に加え、USEN＆U-NEXT GROUPが提供する店舗BGM、POSレジ、通信・インフラ、防犯・監視カメラ、デジタルサイネージなどの関連サービスをワンストップで利用可能となり、店舗運営に直結する利便性の高いサービス環境が整備されます。

■今後の展望

両社は、既存販売網を活用した収益拡大や、両社の知見を生かした新商品の共同開発を通じて、さらなる可能性を追求します。保険商品の取り扱いだけでなく、付加価値サービスを提供し、賃貸不動産市場の発展に寄与してまいります。

◆USEN少額短期保険株式会社について

USEN少額短期保険株式会社は、飲食店や理美容店、小売店の事業者向けテナント保険「お店のあんしん保険」や「ビジネスリスクGuard」、「Bizサポートプラン」、食品衛生チェックアプリ「お店のHACCP」など専用の保険商品を開発・販売しています。USEN＆U-NEXT GROUPは、店舗・施設運営に関わる付加価値ソリューションを提供し、グループシナジーを最大限発揮することで、収益性の向上と将来的な事業領域の拡大、新規市場への進出を図り、提供価値の最大化を目指しています。

【会社概要】

商号 USEN少額短期保険株式会社

所在地 東京都渋谷区神泉町9-8 USEN渋谷ビル

設立 2016年9月21日

資本金 1億円

事業内容 少額短期保険業

ＵＲＬ https://usen-ssi.co.jp/

◆SBI日本少額短期保険株式会社（SBI日本少短）について

SBI日本少額短期保険株式会社は、「保険をもっと身近に」「保険をもっと手軽に」「保険をもっと便利に」という理念のもと、最新のテクノロジーを活用していくことで、お客様にご満足いただける良質なサービスを常に提供できる少額短期保険業者を目指します。

【会社概要】

商号 SBI日本少額短期保険株式会社

所在地 大阪本社:大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB13F

東京本社:東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー16F

設立 1996年6月28日

資本金 1億9,000万円

事業内容 少額短期保険業

ＵＲＬ https://www.n-ssi.co.jp/

※SBI日本少短は、SBIホールディングス株式会社（東証プライム市場上場 証券コード:8473）およびSBIインシュアランスグループ株式会社（東証グロース市場上場 証券コード:7326）のグループ会社です。

◆SBIインシュアランスグループについて

SBIインシュアランスグループは、日本のインターネット金融のパイオニアであるSBIグループの保険事業を担う企業グループです。保険持株会社であるSBIインシュアランスグループ株式会社のもと、SBI日本少短を含む事業会社8社が一体となって総合的な保険事業を展開しています。

「顧客中心主義」の徹底という基本方針のもと、保険分野におけるさまざまな付加価値を創造し、さらなる顧客基盤の拡大を続けることで企業価値の向上に努めます。