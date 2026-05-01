【第3次ピラティスブーム】タオルなどを使い、マシンの動きを自宅で再現！　動画つき“おうちマシンピラティス”本が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月1日（金）に『ゆがみ、たるみ、痛み…ボディエラーを再生 自宅で効果を実感！ おうちマシンピラティス 骨から劇的に体が変わる！』（著：miey）を発売いたしました。

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058027150/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058027150/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18525161/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525161/)

●第3次ピラティスブームで注目の「マシンピラティス」を自宅で再現

近年、ピラティス人気が再び高まるなか、いま特に注目を集めているのが、専用マシンを使って行う「マシンピラティス」です。自重で行うマットピラティスに比べて、初心者でも動きをつかみやすく、筋肉の深層部にアプローチしやすい点が魅力です。

本書は、そんなマシンピラティスの考え方や動きを、自宅でも実践できるよう工夫した一冊です。特別な器具がなくても、ボディラインを整えたい人や、体の不調を見直したい人が、無理なく取り入れられる内容となっています。

●「太くしたくない筋肉を休めながら、骨から整える」miey流ピラティス

著者は、SNSやYouTubeで人気を集める骨格矯正ピラティストレーナー・miey。

SNS総フォロワー数170万人超※の著者が、「ピラティスが初めて」「動きが難しくて挫折したことがある」「体が硬くて自信がない」――そんな人でも取り組みやすいよう、わかりやすく実践的なメソッドをまとめました。※2026年4月時点

miey流ピラティスでは、動きを正しく筋肉に効かせるために、まず“骨の位置を整えること”を重視しています。負荷がかかりすぎて張っていた筋肉がゆるむことで、本来使いたい筋肉が目覚め、姿勢やボディラインの変化へとつながっていきます。

▼こんなお悩みにおススメ

・太ももが張りやすく、姿勢が崩れやすい

・呼吸が浅く、肋骨が開き気味

・体幹の筋肉がうまく使えず、おなかがぽっこりしてしまう

・首、肩、腰の慢性的な痛みが気になる

●【動画つき】正しい動きがわかりやすく、はじめてでも実践しやすい

※ピラティススタジオ『Pilates Alim』体験者の声より

本書では、首や肩に負担をかけずに動くためのポイントや、正しいフォームで行うための「体のスイッチの入れ方」を丁寧に解説しています。

「どの筋肉に伸びを感じればよいのか」「どの部位にアプローチする動きなのか」をわかりやすく示しているほか、ありがちなNG動作も掲載。自己流になりがちなポイントを押さえながら、正しい動きを身につけることができます。

さらに、ピラティスの動きをより理解しやすい動画サービスつき。紙面とあわせて確認することで、自宅でも安心して取り組めます。

●タオルやペットボトルなど、家にあるものでできる

本書では、マシンピラティスの動きを自宅で再現できるよう、身近なアイテムを使った実践方法を紹介しています。

たとえば、

・ダンベルの代わりに500mlのペットボトルを使う

・ポールの代わりにバスタオル2枚を使う

など、特別な器具がなくても始めやすい工夫が満載です。自宅でのセルフケアとしてはもちろん、スタジオレッスンの振り返りにも役立ちます。

［著者プロフィール］

【著】miey

骨格矯正ピラティストレーナー。韓国出身。ピラティススタジオ『Pilates Alim』を銀座、新富町、福岡、大阪に展開。2016年に第一子出産後、11kgの減量に成功。しかし体重は減っても下半身が細くならず、試行錯誤する中でボディメイクに興味がわき、ピラティストレーナーの資格を取得。さらに知識を深め、運動・動作・ボディメイクで重要となる体の部位の機能解剖・キネシオロジーを基に骨格矯正ピラティスを考案。ピラティス指導者やエステティシャン、整体師等に骨格矯正メソッドを指導している。

著書に『“がんばり筋”をほぐせばおなかも脚も細くなる！』『脚を動かすだけで下半身から即やせ！ 股関節ムーブ』『おなか・太もも みるみる締まる！ 恥骨リリース』（すべてGakken）など。著書累計発行部数13万部（2026年4月時点）。

●YouTube「ブスの美ボディメイク」

https://www.youtube.com/@mieybodymake

●Instagram

https://www.instagram.com/miey_bodymake/

［商品概要］

『ゆがみ、たるみ、痛み…ボディエラーを再生 自宅で効果を実感！ おうちマシンピラティス 骨から劇的に体が変わる！』

著：miey

価格：1,700円（税込）

発売日：2026年5月1日

判型：A5判／144ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802715-8

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380271500(https://hon.gakken.jp/book/2380271500)

【本書のご購入はコチラ】

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＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2M2RFRM/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2M2RFRM/)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開