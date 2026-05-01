身の回りの宝物を見つけよう！『学研の図鑑LIVE 鳥 新版』『岩石・鉱物・化石 新版』が全国の書店・ネット書店で予約開始！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月1日に『学研の図鑑LIVE 鳥 新版』『学研の図鑑LIVE 岩石・鉱物・化石 新版』（ともに2026年6月25日発売予定）の予約販売を開始いたしました。
▲『鳥 新版』『岩石・鉱物・化石 新版』の表紙 ※画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります。
◆「学研の図鑑LIVE 新版」の2026年夏の新刊は『鳥』と『岩石・鉱物・化石』！
2014年に発売した「学研の図鑑LIVE」シリーズは、ハイクオリティな写真やイラストと、最新情報がつまった本格図鑑。2022年6月からは、最新情報を盛り込んだ新版を発刊しています（第19回キッズデザイン賞受賞）。『昆虫』では、学習図鑑で初めて※昆虫約2,800種を「生きたまま」の状態で掲載。また『恐竜』では最新の研究結果をもとに400種以上の恐竜イラストを一新するなど、学習図鑑を更新する取り組みを行い、これまで10巻を発刊しています。
※2026年4月時点／Gakken調べ。
そして2026年夏の新刊は、『鳥』と『岩石・鉱物・化石』。子どもたちにとって身近な、鳥と石。身の回りにある“宝物”を見つけてほしい、そんな思いをこめた2テーマの図鑑を同時発売いたします。
▼「学研の図鑑LIVE」についてはこちら
https://zukan.gakken.jp/live/
◆身近な鳥から人気者まで！ 知って、聞いて、見つける『鳥 新版』
『学研の図鑑LIVE 鳥 新版』は、鳥に出会える図鑑。ハトやツバメなどの身近な鳥から、ペンギンやハシビロコウなどの動物園や水族館の人気者まで、類書中最多※の約900種を掲載しました。
紙面には美しい姿形がわかる切り抜き写真のほか、面白い習性をとらえた生態写真を多数掲載。説明文では、「上空」「草の中」などそれぞれの鳥が見られる具体的な場所・環境まで紹介しています。「羽」「卵」「鳴き声」などの鳥の基本情報を、科学的に比較しながら解説する特集も大充実。
さらにバードウォッチングに強い仕様として、野外で鳥を探す手がかりになる「鳴き声」約200種を収録しました。図鑑のページをスマートフォンのアプリでスキャンすると、鳥の鳴き声を聞くことができます。「知って、聞いて、見つける」ところまでをカバーした、鳥図鑑の決定版です。
※2026年4月時点／Gakken調べ。
▲『鳥 新版』の紙面 ※画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります。
◆小さな石ころから、きらめく宝石、化石まで！ ロマンがぎゅっとつまった『岩石・鉱物・化石 新版』
『学研の図鑑LIVE 岩石・鉱物・化石 新版』は、石がもっと好きになる図鑑。身近な石ころから、きらめく鉱物・宝石、さらには地球に眠る化石、宇宙からやってくる隕石まで、類書中最多※の約850種の石を掲載しました。
紙面には、鉱物写真家や国内外30以上の博物館から提供された美しいビジュアルが満載！ 石の質感が伝わる“実物大”掲載ページや、石ができるしくみを解説した科学的なページも充実しています。また「宝石の世界」「石で絵を描く」など、文化的な側面の特集も多数収録。手のひらの中から壮大なストーリーが広がる、石の図鑑の決定版です。
※2026年4月時点／Gakken調べ。
▲『岩石・鉱物・化石 新版』の紙面 ※画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります。
［商品概要］
■『学研の図鑑LIVE 鳥 新版』
監修：高木昌興ほか
価格：3,300円（税込）
ISBN：978-4-05-206072-4
発売予定日：2026年6月25日
判型：A4変型判／ハードカバー
発行所：株式会社 Gakken
【詳細・ご予約はこちらから】
・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020607200(https://hon.gakken.jp/book/1020607200)
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052060725/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052060725/)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591550/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591550/)
ほか全国の書店・ネット書店で予約受付中！
■『学研の図鑑LIVE 岩石・鉱物・化石 新版』
監修：西本昌司、三河内岳、松原聰、田中陵二、浜根大輔、加藤太一
価格：3,080円（税込）
ISBN：978-4-05-206149-3
発売予定日：2026年6月25日
判型：A4変型判／ハードカバー
発行所：株式会社 Gakken
【詳細・ご予約はこちらから】
・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020614900(https://hon.gakken.jp/book/1020614900)
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061497/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061497/)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591388/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591388/)
ほか全国の書店・ネット書店で予約受付中！
★学研の図鑑LIVE公式サイト：https://zukan.gakken.jp/live/(https://zukan.gakken.jp/live/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開