身の回りの宝物を見つけよう！『学研の図鑑LIVE 鳥 新版』『岩石・鉱物・化石 新版』が全国の書店・ネット書店で予約開始！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月1日に『学研の図鑑LIVE 鳥 新版』『学研の図鑑LIVE 岩石・鉱物・化石 新版』（ともに2026年6月25日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

◆「学研の図鑑LIVE 新版」の2026年夏の新刊は『鳥』と『岩石・鉱物・化石』！

▲『鳥 新版』『岩石・鉱物・化石 新版』の表紙 ※画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります。

2014年に発売した「学研の図鑑LIVE」シリーズは、ハイクオリティな写真やイラストと、最新情報がつまった本格図鑑。2022年6月からは、最新情報を盛り込んだ新版を発刊しています（第19回キッズデザイン賞受賞）。『昆虫』では、学習図鑑で初めて※昆虫約2,800種を「生きたまま」の状態で掲載。また『恐竜』では最新の研究結果をもとに400種以上の恐竜イラストを一新するなど、学習図鑑を更新する取り組みを行い、これまで10巻を発刊しています。

※2026年4月時点／Gakken調べ。

そして2026年夏の新刊は、『鳥』と『岩石・鉱物・化石』。子どもたちにとって身近な、鳥と石。身の回りにある“宝物”を見つけてほしい、そんな思いをこめた2テーマの図鑑を同時発売いたします。

▼「学研の図鑑LIVE」についてはこちら

https://zukan.gakken.jp/live/

◆身近な鳥から人気者まで！ 知って、聞いて、見つける『鳥 新版』

『学研の図鑑LIVE 鳥 新版』は、鳥に出会える図鑑。ハトやツバメなどの身近な鳥から、ペンギンやハシビロコウなどの動物園や水族館の人気者まで、類書中最多※の約900種を掲載しました。

紙面には美しい姿形がわかる切り抜き写真のほか、面白い習性をとらえた生態写真を多数掲載。説明文では、「上空」「草の中」などそれぞれの鳥が見られる具体的な場所・環境まで紹介しています。「羽」「卵」「鳴き声」などの鳥の基本情報を、科学的に比較しながら解説する特集も大充実。

さらにバードウォッチングに強い仕様として、野外で鳥を探す手がかりになる「鳴き声」約200種を収録しました。図鑑のページをスマートフォンのアプリでスキャンすると、鳥の鳴き声を聞くことができます。「知って、聞いて、見つける」ところまでをカバーした、鳥図鑑の決定版です。

※2026年4月時点／Gakken調べ。

◆小さな石ころから、きらめく宝石、化石まで！ ロマンがぎゅっとつまった『岩石・鉱物・化石 新版』

▲『鳥 新版』の紙面 ※画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります。

『学研の図鑑LIVE 岩石・鉱物・化石 新版』は、石がもっと好きになる図鑑。身近な石ころから、きらめく鉱物・宝石、さらには地球に眠る化石、宇宙からやってくる隕石まで、類書中最多※の約850種の石を掲載しました。

紙面には、鉱物写真家や国内外30以上の博物館から提供された美しいビジュアルが満載！ 石の質感が伝わる“実物大”掲載ページや、石ができるしくみを解説した科学的なページも充実しています。また「宝石の世界」「石で絵を描く」など、文化的な側面の特集も多数収録。手のひらの中から壮大なストーリーが広がる、石の図鑑の決定版です。

※2026年4月時点／Gakken調べ。

▲『岩石・鉱物・化石 新版』の紙面 ※画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります。

［商品概要］

■『学研の図鑑LIVE 鳥 新版』

監修：高木昌興ほか

価格：3,300円（税込）

ISBN：978-4-05-206072-4

発売予定日：2026年6月25日

判型：A4変型判／ハードカバー

発行所：株式会社 Gakken

【詳細・ご予約はこちらから】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020607200(https://hon.gakken.jp/book/1020607200)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052060725/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052060725/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591550/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591550/)

ほか全国の書店・ネット書店で予約受付中！

■『学研の図鑑LIVE 岩石・鉱物・化石 新版』

監修：西本昌司、三河内岳、松原聰、田中陵二、浜根大輔、加藤太一

価格：3,080円（税込）

ISBN：978-4-05-206149-3

発売予定日：2026年6月25日

判型：A4変型判／ハードカバー

発行所：株式会社 Gakken

【詳細・ご予約はこちらから】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020614900(https://hon.gakken.jp/book/1020614900)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061497/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061497/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591388/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591388/)

ほか全国の書店・ネット書店で予約受付中！

★学研の図鑑LIVE公式サイト：https://zukan.gakken.jp/live/(https://zukan.gakken.jp/live/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開