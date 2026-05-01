【次世代クリエイターの挑戦を支援】ネイティブキャンプ、「Coolest Projects Japan 2026」に協賛　展示者・運営スタッフへ英会話レッスンを提供

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、「Coolest Projects Japan 2026」に協賛し、展示者全員および運営スタッフに対し、3ヶ月間の回数無制限オンライン英会話レッスンを提供いたしました。

■協賛の背景：デジタル時代に求められる「世界へ発信する力」

プログラミングやデジタル技術は、現代のグローバル社会においてますます重要性を増しており、若い世代が自らのアイデアや作品を世界に向けて発信する機会が求められています。その中で、技術力に加え、自分の考えを言語化し伝えるコミュニケーション力、とりわけ英語力の重要性も高まっています。

「Coolest Projects」は、子どもたちが創造力と技術力を活かして制作した作品を発表する世界的な展示イベントであり、次世代クリエイターの育成と挑戦の場を提供しています。

ネイティブキャンプは、「世界80億人をつなぐ」というビジョンのもと、英語学習を通じてグローバルに活躍する人材の育成を支援しています。こうした本イベントの理念に共感し、デジタル分野で挑戦する子どもたちや若い世代が、将来世界に向けて発信する力を身につける一助となることを目指し、本イベントへの協賛に至りました。



ネイティブキャンプは今後も、英語学習の機会提供を通じて、世界に挑戦する次世代人材の育成を支援してまいります。

■協賛内容

・展示者全員および運営スタッフへ、3ヶ月間の回数無制限オンライン英会話レッスンを提供

回数無制限で受講可能なレッスン環境により、参加者は時間や回数にとらわれることなく英語でのアウトプットを重ねることが可能です。レッスンを通じて、実践的な英語コミュニケーション力の向上を支援します。

■Coolest Projects Japan 2026について

「Coolest Projects Japan 2026」は、子どもたちや若い世代がプログラミングやデジタル技術を活用して制作した作品を発表する展示イベントです。

Visual Programming、Web、Games、Mobile Apps、Hardware、Creative、AIなど、多様なカテゴリーで作品を募集し、世界的な取り組み「Coolest Projects」の日本版イベントとして開催されています。

■主催団体について

イベント :https://coolestprojects2026.coderdojo.jp/

・Coolest Projects Japan 実行委員会：CoderDojoコミュニティ有志により構成され、本イベントを企画・運営

・一般社団法人 CoderDojo Japan：

子どものためのプログラミング道場「CoderDojo」を全国で展開する公式日本法人

＜公認＞

・Raspberry Pi Foundation：コンピューティング教育を通じて若者の可能性を引き出すことを目的としたイギリスの財団

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/(https://nativecamp.net/)

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids(https://nativecamp.net/kids)

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business(https://nativecamp.net/business)

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad(https://nativecamp.net/study_abroad)

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate(https://nativecamp.net/corporate)

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school(https://nativecamp.net/school)

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global(https://nativecamp.net/going-global)

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media