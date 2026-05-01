明治大学国際日本学部山脇啓造研究室が高校生向けプレゼンコンテストのキックオフ講座「やさしい日本語入門」を5月16日(土)にオンラインで開催
明治大学国際日本学部の山脇啓造研究室（専門：多文化共生論）は2026年度、高校生を対象とする2つのコンテストと1つのフォーラムからなるプログラム「高校生みらいアクション～次世代がデザインする日本の未来～」を開催します。
今回、本プログラムのキックオフ講座として、5月16日（土）に「やさしい日本語入門」をオンラインで開催します。参加希望の方は下記申込フォームからお申し込みください。
「やさしい日本語入門～やさ日甲子園キックオフ講座～」
日時：2026年5月16日(土)14：00～16：00
会場：オンライン（Zoom）
主催：明治大学国際日本学部 山脇啓造研究室、
やさしい日本語普及連絡会
対象：高校生および高校教員あわせて50名（先着）
申込フォーム：https://forms.gle/sqSRJLHuQ43E8fgaA(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY0xViGlcGVaiJjn5RYboJ2_8-o0jRZJcrDUYDs8IclvGY3w/viewform)
締切：2026年5月13日(水）
■「高校生みらいアクション～次世代がデザインする日本の未来～」について
国際日本学部山脇啓造研究室が、多文化共生に取り組む全国的な自治体ネットワークである多文化共生都市会議（https://www.shujutoshi.jp/(https://www.shujutoshi.jp)）とやさしい日本語普及連絡会（https://www.yasanichi.com/）との共催で実施する、やさしい日本語と多文化共生をテーマにした高校生を対象とするプログラムです。9月27日（日）と11月28日（土）に2つのプレゼンコンテストを開催予定です。この2つのコンテストに応募した生徒は、11月29日（日）に開催されるフォーラムに参加し、明大生や多文化共生都市会議、やさしい日本語普及連絡会と対話する機会を得ることができます。同日午後には多文化共生をテーマにした公開シンポジウムの開催も予定されています。
＊高校生みらいアクションHP：
https://www.meiji.ac.jp/nippon/info/2026/qfki0t00000idxjx.html
＊高校生みらいアクションInstagram：
https://www.instagram.com/mirai_action_2026/
■【高校生みらいアクション プログラムスケジュール】
※詳細はプログラムHPを参照してください
5月16日（土）やさしい日本語入門講座
8月25日（火）高校生のための多文化共生サマースクール DAY 1（多文化共生）
8月26日（水）高校生のための多文化共生サマースクール DAY 2（やさしい日本語）
9月27日（日）やさしい日本語チャレンジ（やさ日甲子園）
11月28日（土）多文化共生プレゼンコンテスト（共生プレゼン）
11月29日（日）ユース共創フォーラム
内容に関するお問い合わせ先
明治大学 国際日本学部 山脇啓造研究室 MAIL：yamawaki.seminar@gmail.com