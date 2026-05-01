タットダオ選手オリジナルグッズ販売のお知らせ

PFUライフエージェンシー株式会社

この度、PFUブルーキャッツ石川かほくに所属するタットダオ・ヌクジャン選手(https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=xpieno1wqi)のオリジナルグッズの販売が決定いたしました。

恐れることなく、圧倒的なスピードで駆け抜ける。 どんな時も自分らしく、タフに、そしてパワフルに。 コートの上で輝く、揺るぎない強さを胸に--。

この想いをコンセプトに、タットダオ・ヌクジャン選手のプレースタイルとクールな魅力を感じられるアイテムラインナップを展開します。

彼女が好きな映画のタイトルへのオマージュと、最大の武器である「圧倒的なスピード（速攻）」を融合させたグラフィックをデザイン。 あしらわれた「5つの星」は、ファイブスターに値するトッププレイヤーであることの証です。 イニシャルの「TD」や、背番号である「5（タイ）」「15（日本）」といったキーワードも取り入れ、スポーティーでシンプルかつポップなビジュアルに仕上げました。

ファンの皆さんにも、恐れず前を向いて、自分自身のスピードで日々を駆け抜けてほしい――。 そんなエネルギッシュなメッセージを込めたコレクションです。

ご購入はこちら：https://members.hattrick.world/member/24

販売商品：下記3商品

販売期間：5月1日（金）18：00～5月22日（金）23：59

配送と配送予定日：6月下旬より順次発送開始予定です。

販売に関するお問い合わせ：HATTRICK Members https://members.hattrick.world/guide/faq

スピードスターT-Shirt \7,150

タットダオ選手の最大の武器である「スピード」を、キャッチーなカタカナタイポグラフィでストレートに表現した「スピードスター」デザイン。

バックスタイルの中心には、彼女のルーツであるタイと現在の舞台である日本を繋ぐ地球儀を大胆に配置しました。その両サイドには、タイ代表での背番号「5」と日本での背番号「15」を刻み、グローバルに活躍する彼女のキャリアを象徴しています。トップにアーチ状に輝く5つの赤い星は、彼女がコート上で放つ圧倒的な存在感と、ファイブスター級のトッププレイヤーであることの証です。

ストリート感のあるポップなビジュアルには、国境を越えてファンを魅了し続けるタットダオ選手へのリスペクトが込められています。着るだけで彼女のような前向きなエネルギーをもらえる、キャッチーで力強い一枚に仕上げました。

TD Cap \5,500

タットダオ選手のイニシャル「TD」を、洗練されたグラフィックとして立体的な刺繍で落とし込んだシグネチャーキャップ。

ベースとなるシックなブラックに、鮮やかなピンクの糸が美しく映え、シンプルながらもモダンで目を引くデザインに仕上がっています。主張しすぎない絶妙なサイズ感のグラフィックは、どんなコーディネートにも自然に馴染むのがポイントです。

スポーツシーンや観戦時の日差し避けとしてはもちろん、日常のストリートファッションやカジュアルスタイルのアクセントとしても大活躍。タットダオ選手へのリスペクトをさりげなく、かつスタイリッシュに身につけられる、マストアイテムです。

TD Tote Bag \4,950

シックなブラックのキャンバス地に、鮮やかなピンクが力強く映える、タットダオ選手のメッセージトートバッグ。

中央には彼女のイニシャル「TD」をスタイリッシュなモノグラムで表現。その周囲を「GO GETTER（目標に向かう）」と「GO HIGHER（さらに高みへ）」という、常に挑戦し続ける彼女の精神そのものを象徴するフレーズを取り入れ、両脇には、タイ代表と日本の所属チームでの背番号「5」「15」を配置し、国境を越えて活躍する彼女の軌跡と誇りを刻みました。

丈夫なキャンバス素材を使用し、観戦時の応援グッズはもちろん、たっぷり収納できる大容量サイズ。日常のあらゆるシーンで、タットダオ選手と共に高みを目指して駆け抜けるようなエネルギッシュな毎日をサポートします。

PFUブルーキャッツ石川かほく

石川県かほく市をホームタウンとし、2024年10月開幕、世界最高峰を目指す「大同生命SV.LEAGUE」で活動する女子バレーボールチーム。2023年4月に事業会社化し、日本一、アジア一、世界一と高みを見据える。すべての皆様へ熱狂と感動という想像以上の日常を届け、より愛されるチームを目指す。

公式ウェブサイト：https://pfu-bluecats.com

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