【初お披露目】全長4m「ホトケアカバネ」巨大バルーンが兵庫県神戸市の須磨パティオに出現！　20周年を迎えた「こびとづかん」コラボイベントにて5/2より

株式会社ロクリン社

「こびとづかん」（なばたとしたか・作／ロクリン社・刊）は、20周年を記念し、「ホトケアカバネ」の巨大バルーンを新たに制作しました。このバルーンを2026年5月2日（土）より、須磨パティオ（兵庫県神戸市）にて初公開いたします！

こびとづかんのイベントではこれまでも巨大「カクレモモジリ」バルーンがアイキャッチやフォトスポットとして大人気の展示で、日本中で巡回をしています。ホトケアカバネはカクレモモジリに次いで人気が高く、また「目撃すると幸せになれる」と言われることから、今回20周年を記念してバルーン化されました。

コビトの存在を空間スケールで体験できるバルーン展示は、今後シリーズとして拡張予定です。メディア関係者様の取材を歓迎いたします。

本イベントではバルーンの展示のほか、館内での「こびとさがし」、フードコートでの各種コラボメニュー、こびとづかんグッズの当たる「大抽選会」など、楽しみがいっぱい！ ぜひご来場ください。

4メートルの「ホトケアカバネ」巨大バルーン【ホトケアカバネバルーンについて】

高さ約4m・幅約5m・奥行約3mのビッグサイズ。実際のホトケアカバネのサイズ（頭のトウチンの羽根部分を入れて約30cm）のおよそ13倍にあたるスケールです。本物のホトケアカバネにはなかなか出会えませんが、このバルーンなら遠くからでもその姿をはっきりと目にすることができます。「目撃すると幸せになれる」と言われるコビト、こびとづかんファンでなくても、写真におさめたくなってしまうこと間違いありません。

【展示日時】

2026年5月2日（土）～4日（月・祝） ※３日間開催

特大ホトケアカバネバルーン展示時間

11:00-16:00

※強風や荒天の際は、安全を最優先し、バルーンの設置を中止させていただく場合がございます。

【開催場所】

須磨パティオ

〒654-0154

兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目2-1

バルーン展示：駅前広場

その他イベント受付：1番館 センターコート

https://www.patio.gr.jp/(https://www.patio.gr.jp/)

「ホトケアカバネバルーン」設置の須磨パティオ全景

「こびとさがし in 須磨パティオ」概要

2026年5月2日（土）～4日（月・祝） ※３日間開催

・こびとさがし/特大ホトケアカバネバルーン/大抽選会

11:00-16:00(こびとさがし最終受付16:00）

・こびと生態パネル・こびとミニジオラマ宝箱 展示

10:00-20:00（※最終日のみ～16:00まで）

１.こびとさがし

館内にいる17種のコビトをみつけだそう！さがし終わった人にはオリジナルステッカーをプレゼント！！

オリジナルステッカー：カクレモモジリ

※各日先着1,500名様（3日間合計4,500名様）

２.こびと生態パネル展示（100種）

コビトたちの不思議で面白い特ちょうを紹介する「生態パネル」を、いっきょに100種展示！

３.こびとミニジオラマ宝箱展示（全7種）

コビトの生態を表したミニジオラマが入った宝箱を7種展示します。

４.こびとづかん大抽選会

「こびとづかん」のグッズや本が当たる抽選会です。

５.ホトケアカバネバルーン展示

６.コラボメニュー

フードコートの６店舗とこびとづかんがコラボレーション！ コラボメニュー１品ごとに、メニュー名のコビトのオリジナルステッカーを１枚プレゼント！

詳細は 須磨パティオ公式サイト内特設ページにてご確認ください。

https://www.patio.gr.jp/event/kobitosagashi/

「こびとづかん」について

「こびとづかん」は2006年に初めて出版された、なばたとしたかの絵本とその書籍シリーズ。今年、2026年で20周年を迎え、累計発行部数320万部を突破した人気の児童書です。

１冊目の絵本の中で主人公の「ぼく」が見つけたのが、昆虫でも植物でもない不思議な生き物「コビト」で、現在までに444種類が発表されています。初めて見ると一瞬「ぎょっ」としてしまうほどインパクトのあるビジュアルですが、幼稚園や保育園、小学校で読まれる「定番作品」となり、純粋に「コビト」の存在を信じる子どもたちやその家族を中心に愛されています。

書籍や映像シリーズで紹介される「コビトの捕まえ方」にならって、子どもたちの間では「こびと探し」遊びが大流行。

そして、いるかいないかが度々議論になり、日本中のお父さんやお母さん達を悩ませています。「いるわけない」なんて言わずに、耳をすまして、目をこらしてみてください。

きっとあなたにも、不思議なコビトの気配が感じられるはずです。

こびとづかん公式サイト： https://www.kobitos.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kobitosofficial/

公式X：https://x.com/kobitodukan

公式LINE：https://www.kobitos.com/line

「ホトケアカバネバルーン」について

本ホトケアカバネバルーンは、株式会社ミナミハラLEDが企画し、株式会社ロクリン社の許諾を得て制作されました。今後はホトケアカバネに続いて６体のバルーンの制作を予定しております。

全国の巡回先を募集いたします。

株式会社ミナミハラLED https://led.minamihara.co.jp/