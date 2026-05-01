″生理ショーツの常識を覆す″ ECRU（エクル）、松屋銀座にて初のPOP UPを開催。Maimiaとのコラボレーション吸水ショーツの先行受注もスタート

合同会社エクル

ライフスタイルブランド「ECRU（エクル）」は、2026年5月6日（水）より、松屋銀座6階に常設店舗を構えるランジェリーブランド「Maimia（マイミア）」にて、期間限定のポップアップを開催いたします。

本イベントでは、Maimiaとの初のコラボレーションとなる吸水ショーツ

SUNMOON ECLAT PERIOD SHORTSの先行受注を実施いたします。

SUNMOON ECLAT PERIOD SHORTS

サンムーンエクラピリオドショーツ

本コラボレーションは、台湾の景勝地「日月潭（Sun Moon Lake）」に着想を得た、「太陽と月＝女性の24時間365日のリズム」をテーマに展開しています。

「SUNMOON」とともに、「ECLIPSE（太陽と月が重なる）」という言葉を掲げ、ふたつのブランドが重なり合う象徴的なコレクションとして表現しています。

フェミニンなシルエットに、安心感のある吸水力を備えた一枚。

すっきりとした履き心地と、シアーの透け感がロマンティックな印象を引き立てます。

日常使いしやすく、初めての方にも取り入れやすいデザインです。

ECRUが追求してきた吸水設計と、Maimiaの繊細でロマンティックなデザインを掛け合わせることで、機能性にとどまらず、“心が求めるから纏いたくなる一枚”という新しい価値を提案します。

■コラボレーション限定ノベルティ

ポップアップ期間中にコラボレーション吸水ショーツをご購入いただいた方には、持ち歩きに便利なオリジナルポーチをプレゼントいたします。

生理前のお守りとしてはもちろん、コスメや小物の持ち運びにもおすすめです。

※ノベルティは数に限りがございます。

また、本ポップアップではコラボレーションアイテムに加え、ECRUの既存商品も展開いたします。

これまで主にオンラインで販売してきたアイテムを、実際に手に取ってご覧いただける機会となります。

5月6日（水）～5月10日（日）の期間中は、ECRUスタッフも店頭に立ち、商品について直接ご案内いたします。サイズ感や仕様についてもご相談いただけますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。

POP UP概要

開催期間：2026年5月6日（水）～5月26日（火）

開催場所：松屋銀座6階 Maimia 店舗内

■実施内容

・Maimia × ECRU コラボレーションアイテムの先行受注

・ECRU既存商品の展示・販売

※ポップアップ期間中、コラボレーション吸水ショーツを1点ご購入いただいた方に、オリジナルポーチをプレゼントいたします（数量限定）



■コラボレーション商品概要

商品名：SUNMOON ECLAT PERIOD SHORTS

経血用が軽い日～普通の日に対応（吸水量：約45ml）（※1）

販売形式：先行受注

サイズ：S／M／L

販売価格：11,660円（税込）

お届け予定：2026年7月下旬～8月上旬

※1 当社調べ

※試験結果は一定条件下での数値であり、吸水量を保証するものではありません。環境や使用状況により誤差が生じる場合があります。

※経血量や使用環境により、漏れを完全に防ぐことを保証するものではありません。ご不安な場合はナプキンとの併用をおすすめします。

※本製品は医療目的・治療目的の商品ではありません。

Maimia（マイミア）

Maimia株式会社から2018年5月にデビューしたランジェリーブランド。



自社ECストアを軸に、東京や関西の百貨店やセレクトショップにてポップアップイベントを行い、現在は松屋銀座と渋谷西武に常設スペースを展開。



2019年には、EUROVET 主催のランジェリー素材展「Interfiliere 上海」にて、アジア太平洋地域のブランドを対象にした“Young Label Award”で、日本のブランドとして初めて入賞。

The dressed you and the nude you.

What about the you in between?

アート、カルチャー、トラベル、植物 … インスピレーションソースから生まれる繊細なカラー。

感情や情熱が伝わるような、しなやかで湿度のある素材感。

女性の曲線が映えるよう計算された立体的なシルエット。

「 裸のあなたと服を着たあなたの間の、もう1人のあなたをインスパイアしたい 」というメッセージが込められています。

WEBストア：https://www.maimia.jp

Instagram：https://www.instagram.com/maimia_lingerie/

合同会社エクル

「ECRU（エクル）」は、毎日を忙しく生きる女性に寄り添い、日常にちょっとした“特別感”を届けるライフスタイルブランド。



私たちが作るのは、ただの（可愛い）吸水ショーツやインナーではありません。

女性たちが心地よく過ごすための、”ちょっとした特別”を詰め込んだアイテムです。



慌ただしい日々も、憂うつになりがちな日も、

ECRUのプロダクトがあることで、少しだけ心地よく、少しだけ楽しみになる。

そんな “自分のためのささやかな特別” を、あなたの毎日に。



公式 オンラインストア

https://www.ecru-design.com/



Instagram 公式アカウント

https://www.instagram.com/ecru___design



▪️お問い合わせ先

Mail：info@ecru-design.com

Tel：03-6823-4643（平日11:00～18:00）