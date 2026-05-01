連休明けに億劫な家事、2人に1人が「ご飯作り」と回答。6割が熱望するのは“時短”よりも“考えずに作れる”シンプルレシピ

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）が運営する料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）は、「連休明けの家事のお悩み」に関するアンケート調査（※1）を実施しました。

（※1）＜アンケート調査概要＞ 調査期間：2026年4月27日～5月1日／回答者数：Nadiaユーザー1,232人（質問により変動）／調査機関：自社調査／調査対象：Nadia登録ユーザー／調査方法：メールマガジンにてアンケート回答を募集

連休明け、最も“億劫”な家事は「食事の準備」。掃除や洗濯を抑えてトップに

連休が終わり、普段の生活に戻った時に億劫に感じる家事について聞いたところ、「食事の準備」が47.4%で最多となりました。次いで「部屋の掃除（39.4%）」、「水回りの掃除（31.2%）」と続いています。

「食事の準備」はほかの家事と比べ、毎日決まった時間に必要となる家事。自分や家族のために、疲れていても「休むことができない」というサイクルが、連休明けの心身にとって特に大きな負担として感じられているようです。

料理のハードルを下げるのは「工程のシンプルさ」。6割超が“手順のイメージしやすさ”を重視

やる気が起きない日でも「これなら作ってもいいかも」と思える調理の条件を聞いたところ、「工程がシンプル（60.6%）」が最も多い結果となりました。 「電子レンジだけで完成（42.3%）」や「10分以内に完成する（42.2%）」といった要素よりも、パッと見ただけで手順がイメージできる分かりやすさや、工程の少なさが「これならできそう」と思える大きな決め手になるようです。

また、連休明けは51.5％と半数以上の人が普段より「節約」を意識すると回答しています。連休中の出費をカバーしたいというお財布事情もあり、「手軽さ」と「経済的」であることを両立させたいというニーズが、連休明けの自炊におけるキーワードとなりそうです。

連休疲れの救世主！Nadiaがおすすめする究極の「ずぼらメシ」レシピ

とにかく簡単に、でもお財布に優しく自炊したい――Nadiaでは連休明けの「キッチンに立つ気力がわかない日」でもパパっとラクして作れる「ずぼらレシピ」を多数掲載しています。

中でも、アンケートで圧倒的1位だった「工程のシンプルさ」を極めつつ、満足感たっぷりのレシピをピックアップしてご紹介します。

フライパンじゃなくても作れちゃう！

シンプルな材料で♪

レンチン麻婆厚揚げそぼろ byまるみキッチンさん

https://oceans-nadia.com/user/1439327/recipe/523008

パパッと作れて、ボリューム満点！

ラーメン&米という背徳感のある組み合わせ

【120万回見られた】まちがいなく旨い「塩ラーメンおじや」 by脱サラ料理家ふらおさん

https://oceans-nadia.com/user/1164271/recipe/523152

難しい工程なし！

パックご飯の上にのせてレンチンするだけ！

パックご飯で簡単(ハート)包丁不要で作れる「スピードかにたま丼」 by低空飛行キッチン（調理師）さん

https://oceans-nadia.com/user/860418/recipe/523018

Nadiaでは、そんな「ずぼらメシ」レシピを集めた「これならできるが勢ぞろい！最高のずぼらメシ」の特集ページを展開しています。連休疲れの救世主となるレシピが盛りだくさんです。ぜひチェックしてみてください。

「ずぼらメシ」特集ページはこちら :https://oceans-nadia.com/special/zubora-meshi

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年4月時点で合計約8,100万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp