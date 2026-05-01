三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社との金融商品仲介業サービス開始のお知らせ

マネックス証券株式会社

マネックス証券株式会社（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：清明祐子、以下「マネックス証券」）は、三井住友信託銀行株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：米山学朋）の子会社である三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堀池宏、以下「ライフパートナーズ社」）と金融商品仲介業務における業務委託契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

■背景

「人生100年時代」を迎え、お客様のライフプランや資産運用に対するニーズは多様化・複雑化しています。特に富裕層のお客様は、単なる金融資産の運用にとどまらず、事業や不動産を含めた資産全体の次世代への承継など、広範な課題解決を求めています。

マネックス証券は、2020年度から「お客様の資産の増加にコミットする」アセマネモデ

ルを推進してまいりました。この方針のもと、PB事業部を発足させ、2021年10月からは対面営業のウェルスマネジメントサービスにも本格参入し、専門性の高いサービスを提供しております。

このたび、対面でのコンサルティングに強みを持つライフパートナーズ社が、マネックス証券の持つ多様な商品ラインアップと利便性の高いプラットフォームを活用し、契約IFA法人としてサービス提供を開始いたします。本取組は、両社の強みを融合させることで、お客様一人ひとりのニーズに合致した最適なソリューションを提供し、お客様の「ベストパートナー」として更なる価値提供を目指すものです。

■概要

ライフパートナーズ社はマネックス証券の契約IFA法人として金融商品仲介業務を開始します。サービスの特長は以下の通りです。

・多様な商品ラインアップ

マネックス証券が取り扱う国内外の株式、債券、投資信託等の幅広い金融商品を提供。

・一気通貫のサポート体制

信託銀行グループならではの専門的な知見と、マネックス証券のプラットフォームを組み合わせるこ

とで、資産運用から資産承継までを包括的にサポート。

・利便性の高いサービス

ネット専業の証券会社であるマネックス証券の強みを活かした、スムーズかつ効率的な取引環境の

提供。

詳細はマネックス証券ウェブサイトをご覧ください。

IFAサービス

https://info.monex.co.jp/ifa/service.html

契約IFA法人一覧

https://info.monex.co.jp/ifa/advisors/index.html

以 上

【マネックス証券株式会社について】

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、

一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、

一般社団法人 日本資産運用業協会